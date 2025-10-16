Zee Rajasthan
सीकर में मोर मारने वाले बावरिया पुलिस की गिरफ्त में , शव हुए बरामद

Rajasthan news: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र में छह राष्ट्रीय पक्षी मोर मृत मिले. ग्रामीणों ने ज़हरीला पदार्थ देने के आरोप में एक युवक को पकड़कर वन विभाग को सौंपा. मौके से चाकू और दवा बरामद, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलेंगे राज.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 16, 2025, 03:34 PM IST | Updated: Oct 16, 2025, 03:34 PM IST

सीकर में मोर मारने वाले बावरिया पुलिस की गिरफ्त में , शव हुए बरामद

Sikar News: राजस्थान के सीकर ज़िले के नीमकाथाना इलाके के सालावाली गांव में राष्ट्रीय पक्षी मोर की सामूहिक मौत का एक गंभीर मामला सामने आया है. एक ही जगह से छह राष्ट्रीय पक्षी मोर मृत पाए गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने सक्रियता दिखाते हुए एक संदिग्ध युवक को पकड़कर वन विभाग के हवाले कर दिया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि युवक ने ज़हरीला पदार्थ देकर इन मोरों को मारा है.

ग्रामीणों की सक्रियता से पकड़ा गया आरोपी
यह घटना तब सामने आई जब ग्रामीण धूड़ाराम यादव सुबह पक्षियों के लिए पानी डालने जंगल में जा रहे थे. उन्होंने वहां एक बाइक पर सवार तीन संदिग्ध युवकों को देखा. धूड़ाराम ने देखा कि दो युवक मृत मोरों को प्लास्टिक के कट्टे में डालकर ले जा रहे थे. जब धूड़ाराम ने शोर मचाया, तो बाइक सवार दो युवक मौके से फरार हो गए, लेकिन धूड़ाराम ने एक युवक को पकड़ लिया. पकड़े गए युवक के पास से छह मृत मोर बरामद हुए. सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई.

वन विभाग की टीम जांच में जुटी
ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम और सदर थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. वन विभाग के रेंजर जोगेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और छह मृत मोरों के शवों को कब्जे में लिया गया. मृत मोरों के शव को रेंज कार्यालय लाया गया, जहां सभी मोरों का पोस्टमार्टम करवाया गया है. मौके से पकड़े गए युवक से एक चाकू और एक दवा भी बरामद की गई है, जिसके बारे में वन विभाग की टीम और पुलिस मिलकर पूछताछ कर रही है.

पकड़ा गया आरोपी बावरिया जाति का बताया जा रहा है.

फिलहाल वन विभाग और पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच में जुटी है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि राष्ट्रीय पक्षी मोरों को किस इरादे से ज़हर दिया गया और फरार हुए दो अन्य युवक कौन थे.

