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नीमकाथाना में मादक पदार्थों का बड़ा खुलासा, पुलिस ने 14 लाख रुपये के साथ 4 आरोपी दबोचे

Rajasthan News: सीकर के नीमकाथाना में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर 2.02 ग्राम स्मैक, 483 ग्राम गांजा, 3 लीटर हथकड़ शराब और 13,98,600 रुपये नकद जब्त किए. आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई जारी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByAshok singh shekhawat
Published:Mar 31, 2026, 11:17 PM IST | Updated:Mar 31, 2026, 11:17 PM IST

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नीमकाथाना में मादक पदार्थों का बड़ा खुलासा, पुलिस ने 14 लाख रुपये के साथ 4 आरोपी दबोचे

Sikar News: सीकर जिले के नीमकाथाना में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस दौरान कुल 2.02 ग्राम स्मैक, 483 ग्राम गांजा, 3 लीटर हथकड़ शराब और 13,98,600 रूपये नकद जब्त किए गए. यह कार्रवाई नीमकाथाना सदर थाना अधिकारी राजेश डूडी के नेतृत्व में कोतवाली थाना अधिकारी, पाटन और जिला स्पेशल टीम के सहयोग से संयुक्त रूप से की गई.

सदर थाना अधिकारी राजेश डूडी ने बताया कि अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश मिलने पर टीम ने थाना हाजा क्षेत्राधिकार के तहत आने वाले ग्राम डुमोली जोहड़ा, डेहराजोहड़ी और गुहाला में अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी की.

डुमोली जोहड़ा में लक्ष्मी देवी के कब्जे से 89 ग्राम गांजा और 6,38,600 रूपये नकद जब्त किए गए. वहीं डेहराजोहड़ी में आरोपी विकास सांसी के कब्जे से 394 ग्राम गांजा, 1 लीटर हथकड़ शराब और 47,000 रूपये नकद बरामद किए गए. इसके अलावा, गुहाला में मुकेश सांसी के पास से 2.02 ग्राम स्मैक, 2 लीटर हथकड़ शराब और 7,13,000 रूपये नकद जब्त किए गए.

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इस प्रकार, कुल मिलाकर कार्रवाई में 2.02 ग्राम स्मैक, 483 ग्राम गांजा, 3 लीटर हथकड़ शराब और 13,98,600 रूपये नकद पुलिस ने अपने कब्जे में लिए. पुलिस ने बताया कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पुलिस टीम का कहना है कि यह कार्रवाई जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध व्यापार को रोकने के लिए की गई है. अधिकारीयों ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे इस तरह के अवैध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को दें ताकि समय रहते कानून का पालन सुनिश्चित किया जा सके.

इस बड़ी कार्रवाई से यह संदेश स्पष्ट हुआ कि पुलिस अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ किसी भी स्तर पर ढील नहीं बरतेगी और जिले में अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखेगी. नीमकाथाना पुलिस की इस संयुक्त कार्रवाई को स्थानीय लोगों ने सराहा है, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी.

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