सीकर पुलिस की बड़ी कामयाबी! CEIR पोर्टल से ट्रैक हुए ₹1.20 करोड़ के मोबाइल

Sikar Mobile Recovery: सीकर जिला पुलिस ने अपनी तकनीकी कुशलता और ऑपरेशन विश्वास अभियान के जरिए आमजन के चेहरों पर मुस्कान लौटा दी है. लंबे समय से मोबाइल खोने का दर्द झेल रहे सैकड़ों लोगों को आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उनके फोन वापस सौंपे गए.

तकनीक से मिली बड़ी कामयाबी

पुलिस अधीक्षक प्रवीण नायक नूनावत के नेतृत्व में चलाए गए इस विशेष अभियान ने आधुनिक तकनीक का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है. पुलिस ने कुल 503 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. बता दें कि बरामद किए गए इन स्मार्टफोन्स की अनुमानित बाजार कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपये है. इन फोनों को ट्रैक करने में सीईआईआर (CEIR) पोर्टल की अहम भूमिका रही, जहां पीड़ितों ने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी.

इन थानों ने मारी बाजी

अभियान में जिले के सभी थानों ने सक्रियता दिखाई, लेकिन दो थानों का प्रदर्शन सबसे शानदार रहा. वहीं उद्योग नगर थाना में सबसे ज्यादा 174 मोबाइल रिकवर किए. बता दें कि शहर कोतवाली ने172 मोबाइल ढूंढ निकालने में सफल रही. अन्य थानों ने भी राजस्थान के पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब और हरियाणा तक दबिश देकर ये फोन बरामद किए.

कहां मिले ये मोबाइल?

एसपी नूनावत ने बताया कि बरामद किए गए फोन अलग-अलग परिस्थितियों में गुम हुए थे. कुछ फोन गिर जाने के बाद किसी को मिल गए थे, तो कुछ चोरी के मामलों से जुड़े थे. पुलिस ने आंकड़ों के अनुसार अब तक पोर्टल पर दर्ज शिकायतों में से 50 प्रतिशत मोबाइल सफलतापूर्वक रिकवर कर लिए हैं.

पुलिस की अपील

सीकर पुलिस ने जनता से अपील की है कि मोबाइल गुम होने या चोरी होने पर घबराएं नहीं, बल्कि तुरंत CEIR पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं. इससे पुलिस को फोन ट्रैक करने और उसे ब्लॉक करने में आसानी होती है, ताकि भविष्य में कोई उसका गलत इस्तेमाल न कर सके.

