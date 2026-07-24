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सीकर प्रसूता मौत मामला: 2 दिन बाद खत्म हुआ धरना, 10 लाख की मदद और नौकरी के आश्वासन पर बनी सहमति

Rajasthan News: सीकर के एसके अस्पताल मोर्चरी के बाहर प्रसूता दीपा नायक की मौत को लेकर चल रहा धरना दूसरे दिन खत्म हो गया. परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए. परिवार को आर्थिक सहयोग, संविदा नौकरी का आश्वासन मिला, जबकि चिकित्सकीय लापरवाही की जांच की मांग बरकरार रही.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Jul 24, 2026, 10:35 PM IST | Updated:Jul 24, 2026, 10:35 PM IST
सीकर प्रसूता मौत मामला: 2 दिन बाद खत्म हुआ धरना, 10 लाख की मदद और नौकरी के आश्वासन पर बनी सहमति
Image Credit: सीकर के एसके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर चल रहा धरना आज दूसरे दिन समाप्त होगा.

Sikar News: सीकर शहर के राजकीय जनाना अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद प्रसूता दीपा नायक की मौत को लेकर सीकर के एसके अस्पताल की मोर्चरी के बाहर चल रहा धरना आज दूसरे दिन सहमति के बाद समाप्त हो गया. परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए सहमति दे दी, जिसके बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू की गई. धरना समाप्त होने के बाद निवर्तमान उप जिला प्रमुख ताराचंद धायल ने कहा कि अस्पताल प्रशासन से उनकी कोई सहमति नहीं बनी और न ही उनसे कोई वार्ता हुई.

प्रशासन की ओर से एसडीएम, तहसीलदार और शहर कोतवाली थाना प्रभारी ने की बातचीत
प्रशासन की ओर से एसडीएम, तहसीलदार और शहर कोतवाली थाना प्रभारी से बातचीत हुई. उन्होंने बताया कि धरना स्थल पर समाज, व्यापारियों, भामाशाहों और आम लोगों के सहयोग से पीड़ित परिवार के लिए करीब 9 से 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता जुटाई गई जाएगी. इसमें से 4 लाख रुपए गुप्त सहयोग के रूप में मौके पर ही नगद दिए गए हैं, जबकि अन्य सहयोग भी समाज के लोगों ने अपनी क्षमता के अनुसार किया है.

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मृतका के पति को संविदा नौकरी का आश्वासन
उन्होंने बताया कि मृतका के पति लालचंद को सरकारी अस्पताल में संविदा पर नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया गया है. जैसे ही संबंधित विभाग की ओर से प्रक्रिया पूरी होगी, उन्हें संविदा पर नियुक्त कराने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने कहा कि धरना समाप्त करने का निर्णय परिवार की सहमति से लिया गया है और परिवार भी इस व्यवस्था से संतुष्ट है. उन्होंने सरकार और प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इतनी गंभीर घटना के बावजूद सरकार की ओर से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली. उनका कहना था कि यदि सरकार और प्रशासन आगे आते तो पीड़ित परिवार को और बड़ी राहत मिल सकती थी. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके मांग पत्र में किसी डॉक्टर या कर्मचारी को निलंबित करने की मांग नहीं थी. लेकिन मामले में लापरवाही के मामले में कार्रवाई करना अस्पताल प्रशासन और संबंधित विभाग का विषय है.

क्या बोले शहर कोतवाली थाना प्रभारी?
वहीं, शहर कोतवाली थाना प्रभारी सुनील जांगिड़ ने बताया कि परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए सहमत हो गए हैं. मेडिकल बोर्ड का गठन किया गया है और रिपोर्ट मिलते ही पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा. उन्होंने बताया कि धरनार्थियों की प्रमुख मांग संविदा नौकरी, मुआवजा और चिकित्सकीय लापरवाही की जांच व कार्रवाई की थी. पुलिस की ओर से पूरे घटनाक्रम के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त पुलिस जाब्ता तैनात रहा.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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