सीकर में पुरानी पेंशन योजना को बंद करने के लिए विरोध, कर्मचारियों ने आमसभा कर किया हल्ला बोल प्रदर्शन

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में पुरानी पेंशन योजना को बंद किए जाने के विरोध में जिलेभर के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और सरकार से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को दोबारा लागू करने की मांग की. कर्मचारियों ने रोडवेज बस स्टैंड पर आमसभा आयोजित की, जिसमें कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे. सभा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि नई पेंशन योजना कर्मचारियों के हित में नहीं है और इससे सेवानिवृत्ति के बाद सुरक्षा खत्म हो जाती है.

सभी कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर किया विरोध

सभा में कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया. इस दौरान मंच से कई वक्ताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो राज्यभर के कर्मचारी आंदोलन को और तेज करेंगे. कर्मचारियों ने बताया कि पुरानी पेंशन योजना से ही उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है, जबकि नई पद्धति निजी कंपनियों के हवाले कर दी गई है, जिससे कर्मचारियों की भविष्य की स्थिरता खतरे में है.कर्मचारी नेताओं ने घोषणा की कि अगर सरकार ने इस मांग पर ध्यान नहीं दिया तो अगला चरण का बड़ा आंदोलन जयपुर में किया जाएगा.

18 नवंबर को जयपुर में होगा विरोध प्रदर्शन

यह विरोध प्रदर्शन 18 नवंबर को राजधानी जयपुर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सीकर सहित पूरे प्रदेश के कर्मचारी संगठन भाग लेंगे. उन्होंने कहा कि तब तक प्रत्येक विभाग स्तर पर जनजागरण अभियान चलाया जाएगा, ताकि सभी कर्मचारी एक स्वर में ओपीएस बहाली के समर्थन में खड़े हों.आमसभा में शिक्षकों, चिकित्सा विभाग, राजस्व, पंचायत, पुलिस, एवं रोडवेज कर्मियों सहित अन्य विभागों के कर्मचारी शामिल हुए. सभी ने एक साथ पुरानी पेंशन बहाली के नारों के साथ सरकार से सकारात्मक निर्णय की मांग की. कर्मचारियों ने कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक पुरानी पेंशन योजना को पूरी तरह बहाल नहीं किया जाता.

