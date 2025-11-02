Zee Rajasthan
Rajasthan News: सीकर जिले के आरएसी जवान कजोड़ मल बाजिया का बीमारी से निधन हो गया. 36 साल तक सेवा देने वाले इस सपूत को रविवार को पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई. तिरंगा यात्रा में “भारत माता की जय” के नारों से पूरा गांव गूंज उठा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Nov 02, 2025, 07:52 PM IST | Updated: Nov 02, 2025, 07:52 PM IST

सीकर के वीर सपूत कजोड़ मल बाजिया नहीं रहे, 36 साल सेवा के बाद बीमारी ने छीना देशभक्त जवान

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले की ग्राम पंचायत बावड़ी के लाखनी मोड़ निवासी और आरएसी की 12वीं बटालियन में कार्यरत जवान कजोड़ मल बाजिया का बीमारी के चलते निधन हो गया. रविवार को उन्हें पूरे राजकीय और सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई.

1 नवंबर को इलाज के दौरान हुआ निधन
जानकारी के अनुसार, कजोड़ मल बाजिया 31 अक्टूबर को छुट्टी लेकर अपने घर लौटे थे. उसी शाम उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई. परिजन उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन 1 नवंबर की सुबह इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके निधन की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.

18 साल की आयु में शुरू की थी सेवा
ग्रामीण कैलाश बाजिया ने बताया कि कजोड़ मल ने मार्च 1987 में मात्र 18 वर्ष की आयु में आरएसी की 12वीं बटालियन में भर्ती होकर सरकारी सेवा की शुरुआत की थी. उन्होंने लगातार 36 वर्षों तक देश और प्रदेश की सेवा की. उनकी निष्ठा और ईमानदारी के लिए वे विभाग में खास पहचान रखते थे. रविवार को उनके गांव से अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और परिजन शामिल हुए. उनके निवास से श्मशान भूमि तक तिरंगा यात्रा निकाली गई. इस दौरान पूरा माहौल देशभक्ति से गूंज उठा. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने “भारत माता की जय” और “कजोड़ मल अमर रहें” के नारे लगाए गए.

आरएसी बटालियन ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर
अंतिम संस्कार के दौरान आरएसी की बटालियन द्वारा जवान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया. सांसद अमराराम, खंडेला विधायक सुभाष मील, पूर्व विधायक बंशीधर बाजिया, रींगस थाना अधिकारी सुरेश कुमार और बीरबल सिंह बाजिया सहित कई जनप्रतिनिधियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

