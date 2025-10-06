रींगस में किसान त्राहिमाम! बेमौसम बारिश ने फसलें की चौपट

Sikar News: सीकर जिले के रींगस उपखंड में पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है. किसान पहले ही खराब फसल से परेशान थे, लेकिन अब बाजरा, मूंग, मोठ, ग्वार और मूंगफली सहित अधिकांश फसलें पूरी तरह खराब हो गई हैं.

बारिश से दाने सड़ने लगे

कृषि विशेषज्ञों के अनुसार, बारिश के कारण फसलों में दाने काले पड़कर सड़ने लगे हैं. इससे किसानों की आमदनी पर सीधा असर पड़ा है. वहीं, पशुओं के लिए चारा भी पूरी तरह खराब हो गया है, जिससे किसान और भी मुश्किल स्थिति में आ गए हैं.

मंत्री ने किसानों की समस्या सुनी

हालांकि, सरकार और प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. पिछले दिनों रींगस के दौरे पर आए सीकर जिले के प्रभारी मंत्री संजय शर्मा ने किसानों की समस्याओं को जाना था. लेकिन मीडिया सूत्रों की जानकारी के अनुसार प्रशासन ने केवल उन गांवों की फसल खराबी की रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं, जिनका दौरा मंत्री ने किया था. इससे उन ग्राम पंचायतों के किसान, जिनका दौरा मंत्री ने नहीं किया, मुआवजा नहीं पा सकेंगे.

अखिल भारतीय किसान सभा करेगी धरना-प्रदर्शन

किसानों की पीड़ा को उजागर करने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा की तहसील कमेटी 7 अक्टूबर को रींगस उपखण्ड कार्यालय पर धरना-प्रदर्शन करेगी और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेगी. इसके बाद भी यदि सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, तो किसानों का बड़ा आंदोलन 30 अक्टूबर को सीकर कृषि उपज मंडी में होने की संभावना है. किसानों का कहना है कि बेमौसम बारिश और प्रशासनिक लापरवाही के बीच उनकी आर्थिक स्थिति और खराब हो रही है. उनका कहना है कि अब उन्हें न्याय और समय पर मुआवजा मिलने की आवश्यकता है.

