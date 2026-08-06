Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /15 साल का संघर्ष, मां की एक किडनी और 15+ मेडल... अब राष्ट्रपति भवन से आया खास बुलावा

15 साल का संघर्ष, मां की एक किडनी और 15+ मेडल... अब राष्ट्रपति भवन से आया खास बुलावा

Rajasthan News: सीकर के कंवरपुरा निवासी और बिजली विभाग के टेक्नीशियन रामदेव सिंह मील को 15 अगस्त पर राष्ट्रपति भवन के 'एट होम' कार्यक्रम का विशेष निमंत्रण मिला है. किडनी ट्रांसप्लांट के बाद खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले रामदेव अब ट्रांसप्लांट खिलाड़ियों के लिए सरकारी मदद की मांग की.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Aug 06, 2026, 04:47 PM IST | Updated:Aug 06, 2026, 04:47 PM IST
15 साल का संघर्ष, मां की एक किडनी और 15+ मेडल... अब राष्ट्रपति भवन से आया खास बुलावा
Image Credit: रामदेव सिंह मील

Sikar News: सीकर जिले के लिए गर्व की खबर सामने आई है. जिले के कंवरपुरा गांव के रहने वाले और विद्युत विभाग में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत रामदेव सिंह मील को इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में होने वाले प्रतिष्ठित 'एट होम रिसेप्शन' में शामिल होने का विशेष आमंत्रण मिला है. राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी आधिकारिक निमंत्रण के अनुसार यह कार्यक्रम 15 अगस्त की शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र (RBCC) में आयोजित होगा. इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशभर से बुलाए गए चुनिंदा लोगों से मुलाकात करेंगी. सीकर जिले से इस कार्यक्रम में आमंत्रित होने वाले रामदेव सिंह मील अकेले व्यक्ति हैं.

संघर्ष और हौसले की वजह से मिला यह सम्मान
रामदेव सिंह मील को यह सम्मान उनके प्रेरणादायी जीवन, समाज के लिए किए गए काम और अंग प्रत्यारोपण के बाद खेलों में शानदार प्रदर्शन के कारण मिला है. उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती को हार नहीं बनने दिया. आज वे उन लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं, जो किसी गंभीर बीमारी के बाद जिंदगी से उम्मीद छोड़ देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मां ने किडनी दी, फिर शुरू हुआ नया सफर
रामदेव ने बताया कि साल 2012 में उनकी दोनों किडनी खराब हो गई थीं. उस समय उनकी उम्र करीब 22-23 साल थी. उनकी मां ने अपनी एक किडनी दान कर उनकी जान बचाई. सफल किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उन्होंने नई जिंदगी की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि तब से लेकर आज तक उन्होंने कभी हार नहीं मानी. किसान परिवार से होने की वजह से बचपन से ही संघर्ष करना सीखा और उसी हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ाया.

रामदेव सिंह मील

'मन की बात' में भी कर चुके हैं जगह
रामदेव की प्रेरणादायी कहानी देशभर तक पहुंच चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में उनका जिक्र कर चुके हैं. रामदेव कहते हैं कि जब उन्होंने अपने बारे में प्रधानमंत्री के मुंह से सुना तो वह पल जिंदगी के सबसे यादगार पलों में से एक बन गया. इससे उन्हें आगे बढ़ने की नई ताकत मिली.

देश के लिए खेल चुके हैं कई बड़ी प्रतियोगिताएं
किडनी ट्रांसप्लांट के बाद रामदेव ने खेलों को अपना लक्ष्य बनाया. उन्होंने नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स में कई पदक जीते और साल 2025 में जर्मनी के ड्रेसडेन में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया. आज भी वे नियमित अभ्यास करते हैं और अंग प्रत्यारोपण करा चुके लोगों को खेलों से जुड़ने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं.

राष्ट्रपति भवन में साफा पहनकर जाएंगे
रामदेव ने कहा कि राष्ट्रपति भवन जाना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है. उन्होंने बताया कि वे इस खास मौके पर राजस्थानी साफा पहनकर जाना चाहते हैं, क्योंकि यह उनकी संस्कृति, सम्मान और पहचान का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का मौका मिला तो वे ट्रांसप्लांट गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की समस्याओं और आर्थिक मदद की जरूरत के बारे में जरूर बताएंगे.

रामदेव सिंह मील

सुविधाओं की कमी के बीच भी नहीं छोड़ा सपना
रामदेव ने बताया कि ट्रांसप्लांट के बाद अनुशासित जीवन जीना पड़ता है. उन्हें उबला हुआ पानी पीना होता है, नियमित दवाइयां लेनी पड़ती हैं और कई तरह की सावधानियां रखनी पड़ती हैं. इसके बावजूद उन्होंने खेल नहीं छोड़ा. उन्होंने कहा कि वे बिजली विभाग में टेक्नीशियन की नौकरी करते हैं, लेकिन प्रतियोगिताओं की तैयारी और विदेश जाकर खेलने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती है. कई बार मैदान नहीं मिलने पर खेत में अभ्यास करना पड़ता है और खेल का सामान नहीं होने पर बांस के डंडे से थ्रो की प्रैक्टिस करनी पड़ती है. उन्होंने बताया कि हर खेल के लिए अलग किट और उपकरण चाहिए, जो काफी महंगे होते हैं. उन्होंने सरकार से अपील की कि ट्रांसप्लांट गेम्स को और बढ़ावा दिया जाए और खिलाड़ियों को आर्थिक सहयोग मिले, ताकि वे बेहतर तैयारी कर सकें. रामदेव ने कहा कि उनका सपना साल 2027 के वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में भारत के लिए फिर से पदक जीतकर देश का नाम रोशन करना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

गोगामेड़ी मेले के लिए रेलवे की 20 दिन पहले से तैयारी, इस बार चलेंगी 6 मेला स्पेशल ट्रेन

BRICS कूटनीति का केंद्र बना जयपुर, पीयूष गोयल की अगुवाई में उद्योग-व्यापार मंत्रियों की अहम बैठक

बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह का हुआ पीछा, मामला पहुंचा थाने तक , सवाल-क्या बदमाश नहीं जानते थे गाड़ी में कौन है ? जानते तो हिम्मत ना करते

ट्रेंडिंग न्यूज़

कोटा में बिजली पोल से उतरा करंट, बिजलीकर्मी सिर्फ चप्पल का जुगाड़ कर चला गया

राजस्थान में मानसून का नया धमाका! 6 अगस्त से फिर तेज होगी बारिश, कई जिलों में भारी बरसात का अलर्ट

9 अगस्त को बेंगलूरु में राजस्थान की संस्कृति का महाकुंभ, रिकी केज के लाइव कॉन्सर्ट का होगा आकर्षण

सोना-चांदी ने मारी रिकॉर्ड छलांग, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

जयपुर का वो इलाका, जहां 15 फीट के अजगर जैसे सांप से डर कर घरों में दुबके लोग

SDM को थप्पड़ मारने के केस में नरेश मीणा का सरेंडर, टोंक में धारा 163 लागू

Jaisalmer: मशरूम बीनने गया किसान बना धमाके का शिकार, फटा चेहरा और सीने में हुए छेद!

11 साल बाद डांगावास हत्याकांड में बड़ा फैसला! 6 लोगों की मौत के मामले में सभी 40 आरोपी बरी

राजस्थान के सरकारी स्कूलों की मरम्मत पर हाईकोर्ट की नजर, जिला परिषदों से कहा जरा MP-MLA फंड का हिसाब दो, 7 दिन में मांगी पूरी रिपोर्ट

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

मेड़ता-नागौर मंडी में किस फसल ने मारी बाजी? जीरा सबसे महंगा, जानें सभी फसलों के ताजा भाव

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे जयपुर समेत राजस्थान के ये 8 जिले, IMD ने जारी किया येलो-ऑरेंज अलर्ट

कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का असर, इन इलाकों में जमीनों के फिर बढ़े दाम

चलती ट्रेन में रील बनाना पड़ेगा भारी, उत्तर पश्चिम रेलवे ने जारी किए सख्त निर्देश, इस नंबर पर करें शिकायत

मकराना की सरकार से मुलाकात के बाद बड़ा ऐलान! मृतक परिवार की मांगें मानीं, लेकिन UGC पर संघर्ष जारी

राजस्थान के गांवों और शहरों की बल्ले-बल्ले! भजनलाल सरकार ने खोला 2,100 करोड़ का खजाना, चमकेगी 3,200+ सड़कें

पुलिस से बचने के लिए 100 फीट ऊंचे पुल से लगा दी छलांग, पथरीली जमीन पर गिरने से दो तस्करों की दर्दनाक मौत

जेल में बंद NDPS आरोपी ने दी SI भर्ती परीक्षा, सलाखों के पीछे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर उठे सवाल

Gold Silver Price: राजस्थान में आज 2,730रु महंगा हुआ सोना, चांदी ने मारी 10 हजार की छलांग

जयपुर को मिलने वाला है 2,233 करोड़ का मेगा पैकेज, बदल जाएगी शहर की तस्वीर!

अब जल्द मिलेगा अपना आशियाना! PM आवास योजना के तहत 6,139 नए घरों को हरी झंडी

हनुमानगढ़ में महिलाओं के लिए नई हेल्पलाइन लॉन्च, एक मिस्ड कॉल पर पहुंचेगी पुलिस

चीनी माफिया से जुड़े साइबर ठगी रैकेट पर राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कुल 8 आरोपी गिरफ्तार

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, इन जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट

10 अगस्त तक नहीं थमेगा मानसून! IMD ने दी भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

74 लाख परिवारों के सर्वे के बाद OBC आयोग ने सरकार को सौंपी 1000 पन्नों की रिपोर्ट, अब तेज होंगी निकाय चुनाव की तैयारियां

Rajasthan Government Project: राजस्थान के 84 शहरों की लगने वाली है विकास की Lottery, 9501 करोड़ की लागत से होंगे महा डेवलपमेंट

सुजानगढ़ अस्पताल की जर्जर हालत! महिला के ऊपर भरभराकर गिरा मुख्य गेट का छज्जा

सुप्रीम कोर्ट की हाईपावर कमेटी करेगी, 7 से 10 अगस्त तक राजस्थान में फील्ड निरीक्षण

रामेश्वरम से तिरुपति तक, जयपुर और सीकर वालों के लिए IRCTC की 'भारत गौरव' स्पेशल ट्रेन, जानें पूरा शेड्यूल

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह का हुआ पीछा, मामला पहुंचा थाने तक , सवाल-क्या बदमाश नहीं जानते थे गाड़ी में कौन है ? जानते तो हिम्मत ना करते

चूरू में तीसरे दिन भी निजी बसों का चक्का जाम, 210 से ज्यादा गांवों की आवाजाही प्रभावित

राजस्थान में फिर डूबी सोने की नैया, चांदी के भाव ने मारी जबरदस्त उछाल, जानें आज गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

"क्या हम सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं?" पुराने नेताओं का छलका दर्द, कोटा कांग्रेस की नई टीम बनते ही बगावत!

TAGS:
Rajasthan news
Sikar News

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
15 साल का संघर्ष, मां की एक किडनी और 15+ मेडल... अब राष्ट्रपति भवन से आया खास बुलावा
2
3
4
5