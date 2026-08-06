/15 साल का संघर्ष, मां की एक किडनी और 15+ मेडल... अब राष्ट्रपति भवन से आया खास बुलावा

Sikar News: सीकर जिले के लिए गर्व की खबर सामने आई है. जिले के कंवरपुरा गांव के रहने वाले और विद्युत विभाग में टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत रामदेव सिंह मील को इस बार स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति भवन में होने वाले प्रतिष्ठित 'एट होम रिसेप्शन' में शामिल होने का विशेष आमंत्रण मिला है. राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी आधिकारिक निमंत्रण के अनुसार यह कार्यक्रम 15 अगस्त की शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र (RBCC) में आयोजित होगा. इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देशभर से बुलाए गए चुनिंदा लोगों से मुलाकात करेंगी. सीकर जिले से इस कार्यक्रम में आमंत्रित होने वाले रामदेव सिंह मील अकेले व्यक्ति हैं.

संघर्ष और हौसले की वजह से मिला यह सम्मान

रामदेव सिंह मील को यह सम्मान उनके प्रेरणादायी जीवन, समाज के लिए किए गए काम और अंग प्रत्यारोपण के बाद खेलों में शानदार प्रदर्शन के कारण मिला है. उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती को हार नहीं बनने दिया. आज वे उन लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं, जो किसी गंभीर बीमारी के बाद जिंदगी से उम्मीद छोड़ देते हैं.

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मां ने किडनी दी, फिर शुरू हुआ नया सफर

रामदेव ने बताया कि साल 2012 में उनकी दोनों किडनी खराब हो गई थीं. उस समय उनकी उम्र करीब 22-23 साल थी. उनकी मां ने अपनी एक किडनी दान कर उनकी जान बचाई. सफल किडनी ट्रांसप्लांट के बाद उन्होंने नई जिंदगी की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि तब से लेकर आज तक उन्होंने कभी हार नहीं मानी. किसान परिवार से होने की वजह से बचपन से ही संघर्ष करना सीखा और उसी हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ाया.

रामदेव सिंह मील

'मन की बात' में भी कर चुके हैं जगह

रामदेव की प्रेरणादायी कहानी देशभर तक पहुंच चुकी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' में उनका जिक्र कर चुके हैं. रामदेव कहते हैं कि जब उन्होंने अपने बारे में प्रधानमंत्री के मुंह से सुना तो वह पल जिंदगी के सबसे यादगार पलों में से एक बन गया. इससे उन्हें आगे बढ़ने की नई ताकत मिली.

देश के लिए खेल चुके हैं कई बड़ी प्रतियोगिताएं

किडनी ट्रांसप्लांट के बाद रामदेव ने खेलों को अपना लक्ष्य बनाया. उन्होंने नेशनल ट्रांसप्लांट गेम्स में कई पदक जीते और साल 2025 में जर्मनी के ड्रेसडेन में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया. आज भी वे नियमित अभ्यास करते हैं और अंग प्रत्यारोपण करा चुके लोगों को खेलों से जुड़ने और स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं.

राष्ट्रपति भवन में साफा पहनकर जाएंगे

रामदेव ने कहा कि राष्ट्रपति भवन जाना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है. उन्होंने बताया कि वे इस खास मौके पर राजस्थानी साफा पहनकर जाना चाहते हैं, क्योंकि यह उनकी संस्कृति, सम्मान और पहचान का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि अगर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का मौका मिला तो वे ट्रांसप्लांट गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की समस्याओं और आर्थिक मदद की जरूरत के बारे में जरूर बताएंगे.

रामदेव सिंह मील

सुविधाओं की कमी के बीच भी नहीं छोड़ा सपना

रामदेव ने बताया कि ट्रांसप्लांट के बाद अनुशासित जीवन जीना पड़ता है. उन्हें उबला हुआ पानी पीना होता है, नियमित दवाइयां लेनी पड़ती हैं और कई तरह की सावधानियां रखनी पड़ती हैं. इसके बावजूद उन्होंने खेल नहीं छोड़ा. उन्होंने कहा कि वे बिजली विभाग में टेक्नीशियन की नौकरी करते हैं, लेकिन प्रतियोगिताओं की तैयारी और विदेश जाकर खेलने के लिए आर्थिक मदद की जरूरत पड़ती है. कई बार मैदान नहीं मिलने पर खेत में अभ्यास करना पड़ता है और खेल का सामान नहीं होने पर बांस के डंडे से थ्रो की प्रैक्टिस करनी पड़ती है. उन्होंने बताया कि हर खेल के लिए अलग किट और उपकरण चाहिए, जो काफी महंगे होते हैं. उन्होंने सरकार से अपील की कि ट्रांसप्लांट गेम्स को और बढ़ावा दिया जाए और खिलाड़ियों को आर्थिक सहयोग मिले, ताकि वे बेहतर तैयारी कर सकें. रामदेव ने कहा कि उनका सपना साल 2027 के वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में भारत के लिए फिर से पदक जीतकर देश का नाम रोशन करना है.