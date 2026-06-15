/Rajasthan News: रींगस में आवारा कुत्ते ने मचाई दहशत, बच्चों-बुजुर्गों को बनाया निशाना, 10 घायल

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Reengus Dog Attack: सीकर जिले के रींगस कस्बे में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे स्थानीय निवासियों में भारी दहशत का माहौल है. कस्बे के वार्ड संख्या 15 स्थित डाक वालों के मोहल्ले में रविवार को एक पागल आवारा कुत्ते ने अचानक राहगीरों और स्थानीय लोगों पर हमला बोल दिया. कुत्ते ने एक के बाद एक करीब 10 लोगों को काटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया.
इस अचानक हुए हमले से पूरे मोहल्ले में अफरा-तफरी और चीख-पुकार मच गई. सभी घायलों को तुरंत राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां एक व्यक्ति की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर (हायर सेंटर) रेफर कर दिया है.
गली से गुजरने वालों को बनाया निशाना, मची अफरा-तफरी
जानकारी के अनुसार, वार्ड 15 में यह आवारा कुत्ता पिछले कुछ समय से हिंसक हो रहा था. रविवार को इसने गली से गुजरने वाले बच्चों, बुजुर्गों और युवाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया.बता दें कि कुत्ते के हमले में लहूलुहान हुए लोगों को परिजनों और पड़ोसियों की मदद से तुरंत अस्पताल के ट्रौमा वार्ड ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका इलाज और एंटी-रेबीज वैक्सीनेशन शुरू किया.घटना के बाद से पूरे मोहल्ले में इस कदर डर है कि लोगों ने बच्चों को घरों से बाहर निकालना और बुजुर्गों का अकेले रास्तों पर घूमना बंद करवा दिया है.
पालिका प्रशासन के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश
इस दर्दनाक घटना के बाद स्थानीय वार्डवासियों और पीड़ित परिवारों का गुस्सा नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ फूट पड़ा. आक्रोशित लोगों ने पालिका के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया.मोहल्ले के नागरिकों का कहना है कि रींगस शहर के लगभग हर वार्ड में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है. पूर्व में भी कई बार पालिका प्रशासन को लिखित और मौखिक रूप से शिकायतें दी जा चुकी हैं, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण इस गंभीर समस्या का कोई स्थाई समाधान (जैसे नसबंदी या डॉग कैचर टीम द्वारा उन्हें पकड़ना) नहीं किया गया.
बता दें कि क्षेत्रवासियों ने नगर पालिका प्रशासन को साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस खूंखार कुत्ते को पकड़कर शहर को आवारा पशुओं से मुक्त नहीं करवाया गया, तो स्थानीय जनता पालिका कार्यालय के बाहर उग्र आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगी.
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