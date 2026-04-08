Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

सीकर में रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन, 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी

Rajasthan News: सीकर में रोडवेज कर्मचारियों ने संयुक्त विरोध प्रदर्शन कर 14 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा. निजीकरण, अनुबंधित बसें, बकाया वेतन, पदोन्नति, ओवरटाइम भुगतान और फर्जी नियुक्तियों की जांच समेत कई मुद्दों पर उच्चस्तरीय कार्रवाई की मांग की गई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByAshok singh shekhawat
Published:Apr 08, 2026, 07:32 PM IST | Updated:Apr 08, 2026, 07:32 PM IST

Trending Photos

अरे भाई, सोना-चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, रॉकेट की स्पीड से चांद पर पहुंचे गोल्ड-सिल्वर रेट!
7 Photos
Gold Silver Price

अरे भाई, सोना-चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, रॉकेट की स्पीड से चांद पर पहुंचे गोल्ड-सिल्वर रेट!

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में IMD ने जारी किया येलो-ऑरेंज अलर्ट
7 Photos
Rajasthan Weather update

राजस्थान में बारिश का दौर जारी, इन जिलों में IMD ने जारी किया येलो-ऑरेंज अलर्ट

जयपुर में मेट्रो का मेगा धमाका! 13038 करोड़ से शहर को ट्रैफिक से मिलेगी राहत
7 Photos
jaipur metro phase 2

जयपुर में मेट्रो का मेगा धमाका! 13038 करोड़ से शहर को ट्रैफिक से मिलेगी राहत

पोकरण में बनाया जाएगा नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 7 करोड़ की लागत से बनेगी आधुनिक बिल्डिंग
6 Photos
Rajasthan government project

पोकरण में बनाया जाएगा नया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 7 करोड़ की लागत से बनेगी आधुनिक बिल्डिंग

सीकर में रोडवेज कर्मचारियों का प्रदर्शन, 14 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी

Sikar News: राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फैडरेशन के बैनर तले भारतीय मजदूर संघ एवं भारतीय मजदूर परिवहन महासंघ सीकर आगरा के कर्मचारियों ने बैठक कर अपनी मांगों को लेकर आज रोडवेज निगम प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के बाद सीकर रोडवेज प्रबंधक को 14 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया. बैठक को संबोधित करते हुए संघ ने नेताओं ने रोडवेज का निजीकरण बंद करने की बात करते हुए रोडवेज बच्चों को कम कर अनुबंधित बसों को अधिक चलाने का आरोप लगाया. इसके साथ ही जयपुर में रोडवेज स्टॉपेज को बदलने का आरोप लगाते हुए जयपुर में सिंधी कैंप के बाहर अवैध वाहनों को हटाने की मांग भी रखी.

कर्मचारी नेताओं ने अवैध रूप से चल रहे वाहनों से अधिकारियों द्वारा अवैध वसूली के आप भी लगाए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रोडवेज कर्मचारियों से प्रतिदिन कई कई घंटे तक ड्यूटी ली जा रही है, जबकि अधिकारियों के नजदीकी कई कर्मचारियों की ड्यूटी तक नहीं लगाई जाती. कर्मचारियों ने पीछे का बकाया ओवरटाइम का भुगतान जल्द करने की मांग रखते हुए वेतन भत्ते बढ़ाने की मांग भी रखी. कर्मचारी नेताओं ने रोडवेज में लगाई गई अनुबंधित बसों के मामले में गबन का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई. वही कर्मचारी नेताओं ने रोडवेज में अनुकंपा नौकरी में फर्जी डिग्री से अधिकारी बनने का खेल बंद करने की मांग भी उठाई और जांच में अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप तक लगाए.

कर्मचारी नेताओं ने बताया कि अभी सभी बस डिपो अगर में बैठक का आयोजन किया जा रहा है इसके बाद आगामी 20 अप्रैल से मांगों को लेकर कार्मिक अनशन शुरू किया जाएगा. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा जिसकी सारी जिम्मेदारी निगम प्रबंधन और सरकार की होगी. प्रदर्शन के बाद संघ के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने रोडवेज परिसर में रोडवेज प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और मुख्य प्रबंधक व जिला कलेक्टर को उच्च अधिकारियों व राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

यह है प्रमुख मांगे:-
1. फैडरेशन के कार्यकर्ताओं एवं निगम कर्मचारियों के साथ की जा रही अनुचित श्रम अभ्यास की कार्यवाही पर तुरन्त रोक लगाते हुए उचित कार्यवाही की जावे.
2. निगम में अनुकम्पा नियुक्ति में सहायक यातायात निरीक्षक की सीधी भर्ती की गयी है. जिनमें कई सहायक यातायात निरीक्षकों के दस्तावेजों में फर्जी डिग्री या अमान्य डिग्री से नियुक्ति लेने की शिकायते प्राप्त हुई है. अतः उनकी जांच एसओजी में करवाया जाना सुनिश्चित किया जावे.
3. निगम में कार्यरत चालकों के प्रमोशन चैनल हेतु निगम मण्डल द्वारा सहायक यातायात निरीक्षक (यांत्रिक) के पद पर पदौन्नत करने का निर्णय किया गया है. अतः चालकों की पदोन्नति हेतु आदेश जारी किया जाना सुनिश्चित किया जावे.
4. वर्तमान में निगम बेडे में कमी के चलते अनुबंधित वाहने ली जा रही है. उस पर रोक लगाते हुए निगम में अनुबंधित वाहनों के वनिस्यत निगम की स्वयं के वाहनों का खरीद किया जाना सुनिश्चित किया जावे. साथ ही निगम कर्मचारियों के 13000 रिक्त पदों की भर्ती शीघ्र की जावे.
5. पूर्व में गठित निगम कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर निगम में कार्यरत एजेन्सी के मार्फत कार्यरत संविदा चालकों एवं बस सारधियों को यूपी की तर्ज पर कार्य लिया जावे.
6. निगम प्रबंधन द्वारा हठधर्मिता अपनाते हुए 3000 किलो मीटर वाहन संचालन की आड़ में कई कर्मचारियों से कार्य लेने के पश्चात् भी 5 माह से वेतन रोका गया है. रोके गये वेतन को जारी करवाते हुए नॉन ऑपरेटिंग डिपो एवं मेडिकल अनफिट कर्मचारियों को उक्त आदेश से मुक्त रखा जावे.
7. वर्ष 2025 में निगम में परिचालक वर्ग की डीपीसी को छोड़कर सभी वर्गों की डी.पी.सी. जारी की गयी है. परिचालक वर्ग की रोकी गयी वर्ष 2025 एवं 2026 की डी.पी.सी. (पदोन्नति) के आदेश शीघ्र जारी किये जावे.
8. स्थाई आदेशों से शासित समस्त कर्मचारी को 30 उपार्जित अवकाश दिये जाकर संचित सीमा 300 की जावे. साथ ही महिला कार्मिकों को चाईल्ड कंबर लीव व पुरूष कार्मिकों को पितृत्व अवकाश दिया जावे
9. वर्तमान में निगम कर्मचारियों की कमी के चलते चालक एवं परिचालकों से 18-20 घंटे काम लेने के पश्चात् भी 2-3 माह तक साप्ताहिक विश्राम, डबल ड्यूटी रेस्ट नहीं दिया जा रहा है. पूर्व में सेवारत एवं सेवानिवृति कर्मचारियों द्वारा किये गये अधिश्रम का बकाया भुगतान शीघ्र किया जावे. साथ ही वर्तमान में कर्मचारियों कि कमी के तहत कर्मचारियों से करवाया जा रहा अधिश्रम के नगद भुगतान की व्यवस्था रात्रि/बर्हिगमन भत्ते के साथ ही किया जावे या वेतन के साथ भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जावे.
10. राजस्थान रोडवेज में कार्यरत तकनीकी संवर्ग के कार्मिकों का चयनीत वेतनमान एवं ग्रेड-पे में आ रही विसंगति दूर की जावे.
11. निगम में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों को राज्य सरकार के अनुरूप ही ग्रेड-पे के आदेश जारी किये जावे. साथ ही निगम प्रबंधन द्वारा राजस्व रिसाव पर नियंत्रण एवं प्रभावी वाहन निरीक्षण करने हेतु निगम के वित्त एवं मंत्रालयिक कर्मचारियों से वाहन निरीक्षण कार्य करवाने के आदेश जारी किए गए एवं आदेशों की पालना में प्रभावी वाहन निरीक्षण करते हुए राजस्व रिसाव पर काफी हद तक लगाम भी लगाई गई परन्तु मुख्यालय द्वारा अब इन संवर्गों के कार्मिकों को निरीक्षकों की तरह वाहन निरीक्षण का लक्ष्य पूर्ण नहीं करने के नाम पर 16-17 सी.सी. नोटिस दिये जाकर प्रताड़ित किया जा रहा है. चूंकि वित्त एवं मंत्रालयिक संवर्ग का मुख्य कार्य कार्यालय कार्य है एवं निरीक्षण कार्य उनसे अतिरिक्त लिया जा रहा है. अतः वित्त एवं मंत्रालयिक संवर्ग के विरुद्ध की जा रही दमनात्मक कार्रवाई बंद की जावे.
12. सेवानिवृत हुए कार्मिक को वर्तमान में 10 निःशुल्क पास ही जारी किये जा रहे हैं. उनकी संख्या बढ़ाकर 30 निःशुल्क पास जारी किये जायें.
13. रोडवेज सेवानिवृत कार्मियों का 70 वर्ष, 75 वर्ष व 80 वर्ष की आयु पर राज्य सरकार के अनुरूप 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत पेंशन बढ़ोत्तरी के आदेश जारी किये जावे.
14. कांग्रेस सरकार के समय निगम में ली गई 398+135 अनुबंधित वाहनों में किये गये अनुबंध में हुए भ्राप्हचार की जांच पिछले 3 वर्ष से लम्बित है. उच्व स्तर पर जांच किया जाना सुनिश्चित किया जायें.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news