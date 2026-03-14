RPF जवान अशोक लील पंचतत्व में विलीन, तिरंगा रैली में उमड़ा जनसैलाब, नम आंखों से दी अंतिम विदाई

श्रीमाधोपुर क्षेत्र के थोई थाना इलाके की लीला की ढाणी निवासी रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवान अशोक कुमार लील का ड्यूटी के दौरान सड़क हादसे में निधन हो गया. आज उनकी पार्थिव देह दिल्ली से सड़क मार्ग से पुलिस थाना थोई लाई गई, जहां सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और प्रबुद्धजन उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे. जवान की पार्थिव देह को फूल मालाओं और तिरंगे से सजे वाहन में रखा गया. इसके बाद पुलिस थाना थोई से उनके सम्मान में तिरंगा रैली निकाली गई, जो उनके पैतृक गांव लीला की ढाणी तक पहुंची.

घर पहुंचते ही मचा कोहराम

इस दौरान पूरे रास्ते में लोगों ने 'भारत माता की जय' और 'वीर शहीद अमर रहें' के नारे लगाते हुए जवान को भावभीनी श्रद्धांजलि दी. जैसे ही पार्थिव देह घर पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था, वहीं आसपास के लोगों और ग्रामीणों ने परिवार को ढांढस बंधाया. गमगीन माहौल में पूरे राजकीय सम्मान के साथ जवान अशोक लील का अंतिम संस्कार किया गया. इस दौरान उनके छोटे बेटे ने पुष्प चक्र अर्पित कर पिता को श्रद्धांजलि दी.

ड्यूटी के दौरान हुआ था हादसा

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जानकारी के अनुसार अशोक कुमार लील असम के गुवाहाटी में आरपीएफ में तैनात थे. वे बाइक से ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी रास्ते में हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई. उनकी पार्थिव देह शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे विमान से दिल्ली पहुंची, जिसके बाद शनिवार सुबह दिल्ली से सड़क मार्ग से पुलिस थाना थोई लाई गई.

जनप्रतिनिधियों ने दी श्रद्धांजलि

अंतिम संस्कार के दौरान खंडेला विधायक सुभाष मील, युवा नेता दुर्गा सिंह खर्रा, थोई थाने से एएसआई मोहनलाल, भाजपा नेता श्याम चौधरी सहित कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे. अंत्येष्टि के बाद जवान के पिता प्रहलाद लील को तिरंगा सौंपा गया. इस भावुक क्षण को देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं. पूरे क्षेत्र ने अपने वीर सपूत को नम आंखों से अंतिम विदाई दी.

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मंदिर से 6 किलो चांदी हजारों की नगदी चोरी

रामगढ़ शेखावाटी कस्बा के निकटवर्ती भाकरवासी गांव के ऐतिहासिक रामदेव मंदिर में अज्ञात चोरों ने रात्रि में मंदिर के मुख्य द्वार वह सभामंड का ताला तोड़ बाबा रामसा पीर का चांदी का मुकुट चांदी का एक बड़ा छत्र वह छोटे-छोटे करीब दो दर्जन से अधिक चांदी के छत्र वह 20000 से अधिक की नगदी चुराकर ले गए.

सूचना पर पुलिस थाना अधिकारी प्रकाश चंद्र ने मौका मुआयना किया. वहीं पुलिस चोरों का पता लगाने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है. जानकारी के अनुसार भाकरवासी गांव के बाबा रामदेव के मंदिर में गांव के ही राजू पूजा अर्चना करते हैं. रविवार की सुबह 5:00 राजू ने आकर मंदिर का दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश किया तो मंदिर के मुख्य प्रांगण मैं लगा ताला टूटा हुआ दिखाई दिया. जिस पर उसने चोरी की सूचना मंदिर के मुख्य पुजारी व ग्रामीणों को दी. ग्रामीणों ने आकर देखा तो बाबा रामदेव की प्रतिमा पर लगा लगभग डेढ़ किलो चांदी का मुकुट बड़ा छत्र वह दो दर्जन से अधिक छोटे-छोटे छत्र नगदी 20000 से अधिक नदारद मिले. जिस पर इसकी सूचना पुलिस को दी गई पुलिस में मौके पर आकर मौका मुआयना करते हुए, सीसीटीवी फुटेज देखें, पुलिस चोरों की तलाश करने में लग गई.

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