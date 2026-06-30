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नीट हॉस्टल मारपीट केस: SFI का हल्लाबोल, सीकर में SP दफ्तर के बाहर पुलिस से नोकझोंक

Rajasthan News: सीकर में हॉस्टल मारपीट मामले को लेकर एसएफआई ने एसपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया. पुलिस से धक्का-मुक्की भी हुई. छात्रों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस मामले की जांच कर रही है और एक आरोपी गिरफ्तार है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 30, 2026, 07:40 PM|Updated: Jun 30, 2026, 07:40 PM
नीट हॉस्टल मारपीट केस: SFI का हल्लाबोल, सीकर में SP दफ्तर के बाहर पुलिस से नोकझोंक
Image Credit: SFI का सीकर में कथित मारपीट के ऊपर प्रदर्शनSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: सीकर में नीट की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ हॉस्टल में कथित मारपीट का मामला अब और गर्मा गया है. इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार को छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की और तीखी नोकझोंक देखने को मिली. मामला छात्रों के साथ हुई कथित मारपीट और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग से जुड़ा है.

एसपी कार्यालय के बाहर हंगामा
प्रदर्शन के दौरान एसएफआई कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय के अंदर घुसने की कोशिश की. पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक धक्का-मुक्की चलती रही. हालात बिगड़ते देख शहर कोतवाल सुनील जांगिड़ सहित पुलिस बल ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को नियंत्रित किया.

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अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत
थोड़ी देर बाद सीओ सिटी संदीप कुमार मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत की. उन्होंने उन्हें शांत कराया और उनकी मांगों को सुना. इसके बाद एसएफआई के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा. इसमें मांग की गई कि हॉस्टल में छात्रों से मारपीट करने वाले सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो.

लगातार जारी है छात्रों का आंदोलन
एसएफआई का कहना है कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा. संगठन ने साफ कहा कि छात्रों के साथ इस तरह की घटनाओं को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पहले भी सामने आ चुका है मामला
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले पार्थ कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों के साथ हॉस्टल में कथित रूप से हॉस्टल संचालक और बाउंसरों द्वारा मारपीट की गई थी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला काफी सुर्खियों में आ गया था.

पुलिस कार्रवाई और दर्ज केस
घटना के बाद पीड़ित छात्रों के परिजनों ने उद्योग नगर थाने में मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बाउंसर दीपक को शांति भंग के आरोप में धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया था. साथ ही मामले में एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं. पुलिस फिलहाल पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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