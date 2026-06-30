/नीट हॉस्टल मारपीट केस: SFI का हल्लाबोल, सीकर में SP दफ्तर के बाहर पुलिस से नोकझोंक

Sikar News: सीकर में नीट की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ हॉस्टल में कथित मारपीट का मामला अब और गर्मा गया है. इसी मुद्दे को लेकर मंगलवार को छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने जिला पुलिस अधीक्षक (एसपी) कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का-मुक्की और तीखी नोकझोंक देखने को मिली. मामला छात्रों के साथ हुई कथित मारपीट और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग से जुड़ा है.

एसपी कार्यालय के बाहर हंगामा

प्रदर्शन के दौरान एसएफआई कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय के अंदर घुसने की कोशिश की. पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक धक्का-मुक्की चलती रही. हालात बिगड़ते देख शहर कोतवाल सुनील जांगिड़ सहित पुलिस बल ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को नियंत्रित किया.

Add Zee News as a Preferred Source

अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत

थोड़ी देर बाद सीओ सिटी संदीप कुमार मौके पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बातचीत की. उन्होंने उन्हें शांत कराया और उनकी मांगों को सुना. इसके बाद एसएफआई के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा. इसमें मांग की गई कि हॉस्टल में छात्रों से मारपीट करने वाले सभी आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो.

लगातार जारी है छात्रों का आंदोलन

एसएफआई का कहना है कि जब तक दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होती, उनका आंदोलन जारी रहेगा. संगठन ने साफ कहा कि छात्रों के साथ इस तरह की घटनाओं को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पहले भी सामने आ चुका है मामला

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले पार्थ कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों के साथ हॉस्टल में कथित रूप से हॉस्टल संचालक और बाउंसरों द्वारा मारपीट की गई थी. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला काफी सुर्खियों में आ गया था.

पुलिस कार्रवाई और दर्ज केस

घटना के बाद पीड़ित छात्रों के परिजनों ने उद्योग नगर थाने में मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बाउंसर दीपक को शांति भंग के आरोप में धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया था. साथ ही मामले में एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी लगाई गई हैं. पुलिस फिलहाल पूरे प्रकरण की जांच में जुटी हुई है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है.