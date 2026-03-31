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Rajasthan News: 40 JCB से हुई फूलों की बारिश! श्रीमाधोपुर में बाईसा राज स्नेह मिलन में दिखा अनोखा नजारा

Rajasthan News: श्रीमाधोपुर के पृथ्वीपुरा में शेखावत समाज का भव्य 'बाईसा राज स्नेह मिलन' आयोजित हुआ. 40 जेसीबी मशीनों से हुई पुष्पवर्षा और पारंपरिक रैली ने महिलाओं के सम्मान में नया कीर्तिमान रचा. सरपंच केसर सिंह के सानिध्य में हुए इस उत्सव में हजारों महिलाओं ने भाग लिया.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAshok singh shekhawat
Published:Mar 31, 2026, 05:37 PM IST | Updated:Mar 31, 2026, 05:37 PM IST

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Rajasthan News: 40 JCB से हुई फूलों की बारिश! श्रीमाधोपुर में बाईसा राज स्नेह मिलन में दिखा अनोखा नजारा

Shrimadhopur News: शेखावाटी की धरती आज एक ऐतिहासिक और भव्य आयोजन की गवाह बनी. श्रीमाधोपुर क्षेत्र के पृथ्वीपुरा गांव में आयोजित 'शेखावत बाईसा राज स्नेह मिलन समारोह' ने न केवल समाज की एकजुटता दिखाई, बल्कि महिलाओं के सम्मान की एक नई मिसाल पेश की. "लाडेसर बाईसा राज आपरा" थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में राजसी परंपराओं और आधुनिक उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला.

40 जेसीबी से हुई शाही पुष्पवर्षा
कार्यक्रम का सबसे आकर्षक और हैरतअंगेज नजारा तब देखने को मिला जब महिलाओं की भव्य रैली गांव के मुख्य मार्गों से गुजरी. पूरे रास्ते में 40 जेसीबी मशीनों की कतार खड़ी की गई थी, जिनसे बाईसा राज की रैली पर लगातार फूलों की बारिश की गई. इस अनूठे स्वागत ने पूरे गांव को केसरिया और गुलाबी रंग की खुशबू से सराबोर कर दिया. बालाजी मंदिर से शुरू हुई इस रैली में नागौर, डीडवाना और आसपास के दर्जनों क्षेत्रों से आई महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा और गहनों में सजी-धजी शामिल हुईं.

गाजे-बाजे और आतिशबाजी के साथ उत्सव
पूरे पृथ्वीपुरा गांव को उत्सव के रंग में रंगा गया था. बता दें कि जगह-जगह महिलाओं का फूल-मालाओं और तिलक लगाकर स्वागत किया गया. गाजे-बाजे और पारंपरिक राजस्थानी धुनों पर ग्रामीण झूमते नजर आए. महिलाओं के सम्मान में जमकर पटाखे फोड़े गए, जिससे माहौल दीपावली जैसा नजर आया.

सरपंच केसर सिंह के सानिध्य में सफल आयोजन
समारोह का आयोजन सरपंच केसर सिंह शेखावत के सानिध्य में संपन्न हुआ. उन्होंने इस मौके पर समाज को संबोधित करते हुए कहा-'बेटियां और महिलाएं समाज की असली विरासत हैं. 'लाडेसर बाईसा राज' जैसे कार्यक्रम समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और गौरव की भावना पैदा करते हैं. इस भव्यता का उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को अपनी संस्कृति और नारी शक्ति के महत्व से जोड़ना है.'

कार्यक्रम की मुख्य झलकियां
लाडेसर बाईसा राज आपरा (लाडली बाईसा राज आपकी). मुख्य आकर्षण में 40 जेसीबी से फूलों की बारिश और भव्य शोभायात्रा निकली. जहां पर नागौर, डीडवाना, सीकर और झुंझुनूं के शेखावत समाज की महिलाओं की उपस्थिति देखी गई.

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