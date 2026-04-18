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Rajasthan News: सीवरेज मिला पानी पी रहे लोग? सीकर आनंद नगर में पानी को लेकर बड़ा खुलासा

Rajasthan News: सीकर के आनंद नगर में दूषित पेयजल की सप्लाई से हाहाकार मचा है. सीवरेज युक्त बदबूदार पानी के कारण लोग टैंकर और बोतल बंद पानी खरीदने को मजबूर हैं. जलदाय विभाग ओवरब्रिज निर्माण को कारण बताकर जल्द समाधान का दावा कर रहा है.

Edited byArti PatelReported byAshok singh shekhawat
Published: Apr 18, 2026, 09:03 AM|Updated: Apr 18, 2026, 09:03 AM
Rajasthan News: सीवरेज मिला पानी पी रहे लोग? सीकर आनंद नगर में पानी को लेकर बड़ा खुलासा
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Sikar News: सीकर शहर में गर्मी की दस्तक के साथ ही पानी का संकट गहराने लगा है. लेकिन आनंद नगर और आसपास के इलाकों में समस्या केवल पानी की किल्लत नहीं, बल्कि सप्लाई में आ रहा बेहद दूषित और बदबूदार पानी है. पिछले कई दिनों से नलों से निकल रहे गंदे पानी ने स्थानीय निवासियों का जीना मुहाल कर दिया है.

पीना तो दूर, नहाने लायक भी नहीं पानी
शहर के आनंद नगर, नवलगढ़ रोड और पिपराली रोड के हजारों घरों में पेयजल की स्थिति नारकीय बनी हुई है. बता दें कि नलों से आने वाला पानी इतना गंदा और बदबूदार है कि उसे पीने के बारे में सोचना भी मुमकिन नहीं है. लोगों का कहना है कि इस पानी से बर्तन धोने या नहाने पर भी संक्रमण का खतरा महसूस हो रहा है. दूषित पानी के लगातार सेवन और उपयोग से इलाके में जलजनित बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ गई है, जिससे लोग डरे हुए हैं.

जेब पर पड़ रही दोहरी मार
जलदाय विभाग की लापरवाही का खामियाजा आम जनता को अपनी जेब ढीली करके भुगतना पड़ रहा है. जिसकी वजह से मजबूर होकर लोग निजी टैंकर मंगवा रहे हैं, जिनके दाम गर्मी के कारण आसमान छू रहे हैं.पीने के लिए लोग पूरी तरह से मार्केट के बोतल बंद पानी पर निर्भर हो गए हैं, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों का बजट बिगड़ गया है.

ओवरब्रिज निर्माण या बड़ी लापरवाही?
जब स्थानीय लोगों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों से शिकायत की, तो विभाग की ओर से चौंकाने वाला तर्क सामने आया. अधिकारियों का मानना है कि शहर में चल रहे ओवरब्रिज निर्माण कार्य के कारण सीवरेज के चेंबर सीधे पेयजल लाइनों के ऊपर रख दिए गए हैं. विभाग की टीम पिछले कई दिनों से उस लीकेज या सोर्स को ढूंढने का दावा कर रही है जहां से गंदा पानी पाइपलाइन में मिल रहा है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है.

जनता की मांग, जल्द हो समाधान
स्थानीय निवासियों का कहना है कि अधिकारियों को बार-बार अवगत कराने के बावजूद केवल आश्वासनों का दौर चल रहा है. अगर जल्द ही शुद्ध पेयजल की सप्लाई बहाल नहीं हुई, तो लोग जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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