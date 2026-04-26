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Rajasthan News: ATM में पड़े थे ₹28,500… युवक ने जो किया, वो आज के दौर में यकीन से बाहर है! पढ़ें दिल जीत लेने वाली कहानी

Rajasthan News: सीकर के सुमित शर्मा ने ईमानदारी की मिसाल पेश करते हुए एटीएम में मिले 28,500 रुपए पुलिस को सौंपे. पैसे निकालते समय मशीन में नकदी छूटी देख सुमित ने उसे सुरक्षित रखा और उद्योग नगर पुलिस के सुपुर्द कर दिया. अब बैंक खुलने पर असली मालिक को राशि लौटाई जाएगी.

Edited byArti PatelReported byAshok singh shekhawat
Published: Apr 26, 2026, 12:24 PM|Updated: Apr 26, 2026, 12:24 PM
Rajasthan News: ATM में पड़े थे ₹28,500… युवक ने जो किया, वो आज के दौर में यकीन से बाहर है! पढ़ें दिल जीत लेने वाली कहानी
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Sikar News: आज के दौर में जहां लोग एक-एक पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं राजस्थान के सीकर शहर से ईमानदारी की एक सुखद खबर सामने आई है. एक जागरूक युवक ने न केवल अपनी नैतिकता का परिचय दिया, बल्कि एक अनजान व्यक्ति की मेहनत की कमाई को सुरक्षित उसके हकदार तक पहुँचाने की पहल की.

ATM मशीन में पहले से पड़े थे नोट
घटना सीकर शहर के पिपराली रोड स्थित ICICI बैंक के एटीएम की है. सबलपुरा निवासी सुमित शर्मा शनिवार सुबह करीब 10 बजे पैसे निकालने के लिए एटीएम पहुंचे थे. जैसे ही वह मशीन के पास पहुंचे, वह हैरान रह गए. बता दें कि एटीएम की ट्रे में 28,500 रुपए नकद पहले से बाहर निकले हुए पड़े थे. पास ही एक रसीद (स्लिप) भी गिरी हुई थी, जिसमें बैंक खाते से जुड़ी कुछ अधूरी जानकारी अंकित थी.

थाने पहुंचकर दिखाई जांबाजी
सुमित ने बिना किसी लालच के तुरंत अपने साथियों नेमीचंद कुमावत और दिनेश झीगर को सूचित किया. तीनों दोस्त सीधे उद्योग नगर पुलिस थाने पहुंचे और वहां थानाधिकारी राजेश बुडानिया को पूरी बात बताई.सुमित ने पुलिस को वह पूरी राशि (28,500 रुपए) और एटीएम स्लिप सौंप दी ताकि असली मालिक को ढूंढा जा सके.

सोमवार को खुलेगा असली मालिक का राज
थानाधिकारी राजेश बुडानिया ने बताया कि शनिवार और रविवार को बैंक अवकाश होने के कारण अभी खाताधारक की पहचान नहीं हो सकी है. बता दें कि सोमवार को बैंक खुलते ही ट्रांजैक्शन डिटेल के माध्यम से उस व्यक्ति का पता लगाया जाएगा, जो तकनीकी खराबी या जल्दबाजी के कारण अपने पैसे मशीन में ही भूल गया था. पुलिस प्रशासन और शहरवासियों ने सुमित शर्मा की इस ईमानदारी की जमकर प्रशंसा की है.

पढ़ें सीकर की एक और खबर…

रींगस में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी केयरटेकर गिरफ्तार

सीकर जिले की रींगस पुलिस ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक निजी कोचिंग सेंटर के केयरटेकर को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान जाजोद निवासी लोकेश जाट के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, आरोपी पर कोचिंग में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया.

बता दें कि जांच के दौरान आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बाइक भी जब्त कर ली गई है, जो कोचिंग परिसर में ही खड़ी मिली. मामले की जांच कर रहे सब इंस्पेक्टर दिलीप सिंह ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और प्रकरण में आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुटी है.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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