/Rajasthan News: मानसून से पहले एक्शन मोड में कलेक्टर आशीष मोदी, जलभराव रोकने के दिए सख्त निर्देश

Sikar News: आगामी मानसून के सीजन को देखते हुए सीकर शहर में जलभराव, चरमराती यातायात व्यवस्था और ड्रेनेज (जल निकासी) से जुड़ी पुरानी समस्याओं के स्थाई समाधान के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह एक्टिव मोड में आ गया है. मंगलवार को जिला कलेक्टर आशीष मोदी खुद प्रशासनिक अमले और विभिन्न विभागों के आला अधिकारियों के साथ शहर की सड़कों पर उतरे. उन्होंने शहर के सबसे संवेदनशील माने जाने वाले नवलगढ़ रोड और पिपराली रोड क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया और मानसून पूर्व तैयारियों को समय रहते चाक-चौबंद करने के कड़े निर्देश दिए.

ओवरब्रिज निर्माण स्थल का निरीक्षण

दौरे के दौरान जिला कलेक्टर ने नवलगढ़ रोड और पिपराली रोड पर चल रहे ओवरब्रिज निर्माण कार्य की जमीनी हकीकत को देखा.निरीक्षण में सामने आया कि ओवरब्रिज निर्माण के चलते कई जगहों पर पुराने ड्रेनेज नालों को हटा दिया गया है. इस पर चिंता जताते हुए कलेक्टर ने निर्माण एजेंसी और संबंधित अधिकारियों को पाबंद किया कि मानसून की पहली बारिश आने से पहले हर हाल में नए नालों का निर्माण कार्य पूरा किया जाए और खुदी हुई सड़कों को तुरंत दुरुस्त किया जाए.राउंड के दौरान कलेक्टर को कई मुख्य रास्तों पर गंदगी, कीचड़ और नालों के टूटे हुए फेराकवर (ढक्कन) मिले. इस पर उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को तत्काल सफाई व्यवस्था सुधारने और टूटे हुए मैनहोल व नालों की मरम्मत कराने की डेडलाइन दी.

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हमारे पास 25 दिन का समय, जलभराव से दिलाएंगे मुक्ति- कलेक्टर

मीडिया से बात करते हुए जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने में अभी लगभग 25 दिन का समय शेष है. प्रशासन इस कीमती समय का पूरा उपयोग शहर के बुनियादी ढांचे और ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने में करेगा. उन्होंने सीकर वासियों को भरोसा दिलाया कि इस बार नवलगढ़ रोड और पिपराली रोड पर होने वाले पारंपरिक जलभराव की समस्या को न्यूनतम करने के लिए हरसंभव तकनीकी और प्रशासनिक प्रयास किए जा रहे हैं ताकि जनता को जलभराव के नारकीय हालातों से न गुजरना पड़े.

नानी डेम की समस्या का भी निकलेगा स्थाई समाधान

दौरे के दौरान बारिश के दिनों में 'नानी डेम' के ओवरफ्लो होने या टूटने से शहर में पैदा होने वाले खतरों और समस्याओं पर भी विस्तृत चर्चा की गई. कलेक्टर ने बताया कि इस गंभीर मुद्दे के स्थाई तकनीकी समाधान के लिए संबंधित तकनीकी विभाग योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं और जल्द ही धरातल पर जरूरी कदम उठाए जाएंगे.

निरीक्षण के दौरान मौजूद रहा भारी अमला

इस हाई-प्रोफाइल निरीक्षण के दौरान नगर परिषद आयुक्त शशिकांत शर्मा, जलदाय विभाग (PHED) के अधिशासी अभियंता राजकुमार चाहिल, सीओ सिटी संदीप सिंह, एसडीएम निखिल पोद्दार सहित सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) और विद्युत निगम के तमाम वरिष्ठ अभियंता और अधिकारी मौजूद रहे. कलेक्टर ने सभी महकमों को आपसी समन्वय के साथ टाइम-बाउंड तरीके से काम पूरा करने की चेतावनी दी है.