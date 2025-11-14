एक युवक, 7 वोटर ID कार्ड पर आया नया अपडेट, कलेक्टर ने BLO को थमाया कारण बताओ नोटिस

Sikar News: सीकर जिले के श्रीमाधोपुर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही व्यक्ति के नाम पर सात अलग-अलग वोटर आईडी कार्ड जारी हो गए. मतदाता पहचान से जुड़ी इस बड़ी चूक ने स्थानीय प्रशासन को भी चौंका दिया है. जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मुकुल शर्मा ने इस मामले में गंभीर लापरवाही मानते हुए संबंधित बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी कर चार्ज शीट थमा दी है.

खटीक मोहल्ला, वार्ड 13 निवासी 18 वर्षीय मेघराज पटवा के घर 12 अक्टूबर को डाक पार्सल में सात वोटर आईडी कार्ड पहुंचे. एक साथ इतने कार्ड आते ही परिवार दंग रह गया. सभी कार्डों पर नाम, जन्मतिथि और अन्य जानकारियाँ तो एक जैसी थीं, लेकिन EPIC नंबर सभी के अलग-अलग थे. छह कार्डों पर एक जैसी फोटो थी, जबकि एक कार्ड पर अलग तस्वीर छपी मिली.

युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्की बिवांल को जब इस मामले की जानकारी लगी तो उन्होंने इसे AICC, यूथ कांग्रेस के ग्रुप और सोशल मीडिया पर साझा किया. इसके बाद कांग्रेस ने सीधे चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई.

जिला निर्वाचन अधिकारी मुकुल शर्मा ने मामले की जांच कराई, जिसमें लापरवाही साफ तौर पर सामने आ गई. उन्होंने बताया कि मेघराज ने नाबालिग रहते हुए ऑनलाइन फॉर्म-6 के माध्यम से कई बार आवेदन कर दिए थे. उम्र पूरी न होने के चलते उस समय आवेदन स्वीकृत नहीं हुए, लेकिन बाद में जब वह जुलाई 2025 में 18 वर्ष का हुआ, तब दोबारा आवेदन किया गया.

गलती यहां हुई कि बीएलओ ने पहले किए गए सभी ऑनलाइन आवेदनों की उचित जांच नहीं की और सभी को ओके कर दिया. नतीजा यह हुआ कि सिस्टम ने सात अलग-अलग वोटर आईडी कार्ड जारी कर दिए. शर्मा ने कहा कि यह गंभीर चूक है और बीएलओ मनीष कुमार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

मेघराज ने अब छह कार्ड निरस्त करवाने के लिए उपखंड कार्यालय में आवेदन कर दिया है. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि छह कार्डों को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा और अंतिम मतदाता सूची में उसका नाम केवल एक बार ही प्रदर्शित होगा.

निर्वाचन विभाग का कहना है कि SIR यानी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य ही मतदाता सूची को शुद्ध करना है. इस कार्रवाई के बाद नई सूची में मेघराज का केवल एक सही वोटर कार्ड ही मान्य होगा, जबकि बाकी छह को अमान्य कर दिया जाएगा.

यह पूरा प्रकरण प्रशासनिक लापरवाही के साथ-साथ सिस्टम में कमजोरियों को भी उजागर करता है. ऐसे में जिले में मतदाता सूची सुधार अभियान और कड़े निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की चूक दोबारा न हो.

