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Rajasthan News: सीकर में बारिश से राहत, फतेहपुर की सड़कों पर भरा मुसीबत का पानी

Rajasthan News: सीकर जिले में देर रात हुई तेज बारिश और आंधी ने भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है. हालांकि, फतेहपुर में निकासी की खराब व्यवस्था के कारण सड़कों पर जलभराव और कीचड़ ने आमजन के लिए मुसीबत खड़ी कर दी, जिससे नगर परिषद की पोल खुल गई है.

Edited byArti PatelReported byAshok singh shekhawat
Published: Apr 29, 2026, 08:54 AM|Updated: Apr 29, 2026, 08:54 AM
Rajasthan News: सीकर में बारिश से राहत, फतेहपुर की सड़कों पर भरा मुसीबत का पानी
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Sikar News: सीकर जिले में पिछले कई दिनों से जारी भीषण लू और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच आखिरकार बादलों ने मेहरबानी दिखाई है. मंगलवार देर रात फतेहपुर और नीमकाथाना सहित आसपास के इलाकों में मौसम ने अचानक करवट ली. तेज धूलभरी आंधी और बादलों की जोरदार गर्जना के साथ हुई झमाझम बारिश ने तापमान में भारी गिरावट ला दी है, जिससे पिछले कई दिनों से झुलस रहे आमजन को बड़ी राहत मिली है.

आंधी के बाद बादलों की गर्जना
मंगलवार शाम से ही मौसम के तेवर बदलने लगे थे. बता दें कि नीमकाथाना और ग्रामीण इलाकों में पहले तेज धूलभरी आंधी चली, जिससे सड़कों पर दृश्यता कम हो गई और वाहन चालकों को खासी परेशानी हुई.देर रात बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बारिश का दौर शुरू हुआ. तेज हवाओं के चलते कई इलाकों में बिजली गुल हो गई, लेकिन ठंडी हवाओं ने उमस और गर्मी को पूरी तरह गायब कर दिया.

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प्रशासन की खुली पोल
जहां एक ओर बारिश ने मौसम सुहावना बना दिया, वहीं फतेहपुर शहर के बुनियादी ढांचे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं. वहीं फतेहपुर के मुख्य बस स्टैंड, पुराना सिनेमा हॉल तिराहा और कई निचले इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया. बारिश के पानी के साथ सड़कों पर फैली गंदगी और कीचड़ ने नगर परिषद की सफाई और निकासी व्यवस्थाओं की पोल खोल दी है. राहगीरों और वाहन चालकों को गंदे पानी के बीच से गुजरने को मजबूर होना पड़ रहा है.

मौसम हुआ सुहावना
आज सुबह का नजारा पूरी तरह बदला हुआ था. अलसुबह लोग घरों से बाहर निकलकर ठंडी हवाओं और सुहावने मौसम का आनंद लेते नजर आए. बारिश से न केवल तापमान गिरा है, बल्कि धूल और प्रदूषण से भी लोगों को निजात मिली है.

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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