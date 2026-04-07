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Rajasthan News: फतेहपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, 5 साल के बच्चे को बुरी तरह नोंचा, चेहरे-कान पर 20 टांके

Rajasthan News: सीकर के फतेहपुर में आवारा कुत्ते ने 5 साल के बच्चे पर हमला कर उसे बुरी तरह लहूलुहान कर दिया. मासूम के चेहरे और कान पर 20 टांके आए हैं. स्थानीय लोगों में नगर परिषद के खिलाफ भारी रोष है, क्योंकि बार-बार शिकायतों के बावजूद आवारा कुत्तों के आतंक से निजात नहीं मिल रही है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAshok singh shekhawat
Published:Apr 07, 2026, 04:00 PM IST | Updated:Apr 07, 2026, 04:00 PM IST

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Rajasthan News: फतेहपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, 5 साल के बच्चे को बुरी तरह नोंचा, चेहरे-कान पर 20 टांके

Fatehpur Dog Attack Child: सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे से आज एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है, जिसने स्थानीय प्रशासन और नगर परिषद की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वार्ड नंबर 4 में अपने घर के बाहर खेल रहे एक 5 वर्षीय मासूम शिवम पर आवारा कुत्ते ने जानलेवा हमला कर दिया. कुत्ते ने बच्चे को इस कदर बेरहमी से नोंचा कि मोहल्लेवासियों को उसे छुड़ाने में भारी मशक्कत करनी पड़ी.

आधे घंटे तक चला टांके लगाने का सिलसिला
लहूलुहान हालत में शिवम को तुरंत फतेहपुर के धानुका अस्पताल ले जाया गया. मासूम की चोटें इतनी गहरी थीं कि डॉक्टरों को उसे संभालने में काफी समय लगा.बता दें कि कुत्ते के काटने से शिवम का निचला होंठ और गाल बुरी तरह फट गया था, जहाँ डॉक्टरों ने 15 टांके लगाए हैं. मासूम के कान पर 5 टांके आए हैं, जबकि पैरों और शरीर के अन्य हिस्सों पर भी गहरे जख्म हैं. कुल 20 टांकों के दर्द के साथ बच्चा फिलहाल गहरे सदमे (Trauma) में है और उसका उपचार जारी है.

नगर परिषद के खिलाफ फूटा गुस्सा
इस घटना ने पिछले महीने की उस खौफनाक याद को ताजा कर दिया है, जब एक साथ 20 से ज्यादा लोगों को आवारा कुत्तों ने शिकार बनाया था. बता दें कि घायल बच्चे के पिता सुरेश कुमार सैनी का आरोप है कि पिछली घटना के बाद नगर परिषद ने कुछ दिन कुत्तों को पकड़ने का नाटक किया, लेकिन जल्द ही अभियान बंद कर दिया गया. पकड़े गए कुत्तों को भी कथित तौर पर वापस छोड़ दिया गया. वार्डवासियों का कहना है कि कस्बे की हर गली और मोहल्ले में स्ट्रीट डॉग्स का आतंक है, लेकिन नसबंदी या उन्हें हटाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं.

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परिजनों की मांग
पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है. उनका कहना है कि आज एक मासूम की जान पर बन आई है, अगर अब भी नगर परिषद नहीं जागी तो किसी दिन बड़ी अनहोनी हो सकती है. लोग अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि धरातल पर कुत्तों को पकड़ने का स्थाई समाधान चाहते हैं.

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