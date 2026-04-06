सीकर में 27 अप्रैल को संतों के सानिध्य में विशाल गौ रक्षा रैली, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग

Sikar Gau Raksha Rally: शेखावाटी की पावन धरा से एक बार फिर गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने और गौ हत्या के खिलाफ सख्त कानून बनाने की आवाज बुलंद हुई है. सीकर के प्राचीन कल्याण धाम में आयोजित साधु-संतों की उच्चस्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी 27 अप्रैल 2026 को गौ माता के सम्मान में आर-पार की लड़ाई का आगाज करते हुए जिला मुख्यालय पर विशाल रैली निकाली जाएगी.

संतों का आह्वान

कल्याण धाम में आयोजित इस बैठक में शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख संतों और महंतों ने शिरकत की. संतों ने एक स्वर में कहा कि जिस देश में गाय को माता माना जाता है, वहां गौ हत्या का होना पूरे समाज के लिए शर्मिंदगी का विषय है. केंद्र और राज्य सरकार से मांग की गई है कि गौ माता को अविलंब राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए कठोर कानून बनाया जाए. इस अभियान को तब तक जारी रखने का संकल्प लिया गया है, जब तक गायों की सुरक्षा, सम्मान और सरकारी अनुदान सुनिश्चित नहीं हो जाता.

गांव-गांव चलेगा हस्ताक्षर अभियान

रैली से पूर्व जन-जागरूकता के लिए एक व्यापक हस्तक्षार अभियान शुरू किया गया है. साथ ही प्रबुद्धजनों और स्वयंसेवी संस्थाओं को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर लोगों को इस मुहिम से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बैठक में मौजूद सामाजिक संस्थाओं ने संतों के इस कदम का पुरजोर समर्थन किया है.

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कलेक्ट्रेट तक शक्ति प्रदर्शन

पालवास करणी गौशाला के महंत चंद्रमादास महाराज और कल्याण धाम के महंत विष्णु प्रसाद शर्मा ने कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की. वहीं27 अप्रैल को पूरे जिले में गौ सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा. सीकर शहर के प्राचीन कल्याण जी के मंदिर से जिला कलेक्ट्रेट तक एक बड़ी रैली निकाली जाएगी. तहसील और जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा जाएगा.

इन संतों ने किया संबोधित

बैठक में महावीर जति महाराज, लड्डू गोपालदास महाराज, माधव दास महाराज और पाराशरनाथ महाराज सहित कई संतों ने सनातनी समाज से आगे आने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और गौ माता की रक्षा के लिए अब हर सनातनी को घर से बाहर निकलना होगा.



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