Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

सीकर में 27 अप्रैल को संतों के सानिध्य में विशाल गौ रक्षा रैली, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग

Rajasathan News: सीकर में 27 अप्रैल को संतों के सानिध्य में भव्य गौ रक्षा रैली निकाली जाएगी. कल्याण धाम में हुई बैठक में संतों ने गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने और सख्त कानून बनाने की मांग की. इसके लिए पूरे जिले में हस्ताक्षर अभियान चलाकर जनसमर्थन जुटाया जा रहा है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAshok singh shekhawat
Published:Apr 06, 2026, 02:21 PM IST | Updated:Apr 06, 2026, 02:21 PM IST

Trending Photos

जालौर के 22 गांवों की चमक उठेगी किस्मत, जिले सूखे बांध को मिलेगा खूब पानी!
7 Photos
Rajasthan government project

जालौर के 22 गांवों की चमक उठेगी किस्मत, जिले सूखे बांध को मिलेगा खूब पानी!

राजस्थान में आसमान से नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट! तुरंत करें खरीदारी, जानें ताजा भाव
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price

राजस्थान में आसमान से नीचे गिरे सोना-चांदी के रेट! तुरंत करें खरीदारी, जानें ताजा भाव

राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट जारी, 2 दिनों के लिए आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में बारिश का येलो अलर्ट जारी, 2 दिनों के लिए आंधी-बारिश के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी!

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!
7 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!

सीकर में 27 अप्रैल को संतों के सानिध्य में विशाल गौ रक्षा रैली, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग

Sikar Gau Raksha Rally: शेखावाटी की पावन धरा से एक बार फिर गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने और गौ हत्या के खिलाफ सख्त कानून बनाने की आवाज बुलंद हुई है. सीकर के प्राचीन कल्याण धाम में आयोजित साधु-संतों की उच्चस्तरीय बैठक में निर्णय लिया गया है कि आगामी 27 अप्रैल 2026 को गौ माता के सम्मान में आर-पार की लड़ाई का आगाज करते हुए जिला मुख्यालय पर विशाल रैली निकाली जाएगी.

संतों का आह्वान
कल्याण धाम में आयोजित इस बैठक में शेखावाटी क्षेत्र के प्रमुख संतों और महंतों ने शिरकत की. संतों ने एक स्वर में कहा कि जिस देश में गाय को माता माना जाता है, वहां गौ हत्या का होना पूरे समाज के लिए शर्मिंदगी का विषय है. केंद्र और राज्य सरकार से मांग की गई है कि गौ माता को अविलंब राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए कठोर कानून बनाया जाए. इस अभियान को तब तक जारी रखने का संकल्प लिया गया है, जब तक गायों की सुरक्षा, सम्मान और सरकारी अनुदान सुनिश्चित नहीं हो जाता.

गांव-गांव चलेगा हस्ताक्षर अभियान
रैली से पूर्व जन-जागरूकता के लिए एक व्यापक हस्तक्षार अभियान शुरू किया गया है. साथ ही प्रबुद्धजनों और स्वयंसेवी संस्थाओं को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर लोगों को इस मुहिम से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. बैठक में मौजूद सामाजिक संस्थाओं ने संतों के इस कदम का पुरजोर समर्थन किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

कलेक्ट्रेट तक शक्ति प्रदर्शन
पालवास करणी गौशाला के महंत चंद्रमादास महाराज और कल्याण धाम के महंत विष्णु प्रसाद शर्मा ने कार्यक्रम की रूपरेखा साझा की. वहीं27 अप्रैल को पूरे जिले में गौ सम्मान दिवस के रूप में मनाया जाएगा. सीकर शहर के प्राचीन कल्याण जी के मंदिर से जिला कलेक्ट्रेट तक एक बड़ी रैली निकाली जाएगी. तहसील और जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और राज्यपाल के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा जाएगा.

इन संतों ने किया संबोधित
बैठक में महावीर जति महाराज, लड्डू गोपालदास महाराज, माधव दास महाराज और पाराशरनाथ महाराज सहित कई संतों ने सनातनी समाज से आगे आने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म और गौ माता की रक्षा के लिए अब हर सनातनी को घर से बाहर निकलना होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news