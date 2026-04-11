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Rajasthan News: शीतला माता के दरबार में उमड़ा जनसैलाब, 21 हजार की कुश्ती पर टिकी सबकी नजरें

Rajasthan News: नीमकाथाना के गांवड़ी में शीतला माता मेले में आस्था का सैलाब उमड़ा. 21 हजार की इनामी कुश्ती और भव्य कलश यात्रा मेले के मुख्य आकर्षण रहे. श्रद्धालुओं ने माता को ठंडा भोग लगाकर खुशहाली की कामना की, वहीं जोहड़ा ग्राउंड में आयोजन से व्यवस्थाएं सुचारू रहीं.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAshok singh shekhawat
Published:Apr 11, 2026, 09:01 AM IST | Updated:Apr 11, 2026, 09:01 AM IST

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Rajasthan News: शीतला माता के दरबार में उमड़ा जनसैलाब, 21 हजार की कुश्ती पर टिकी सबकी नजरें

Neemkathana Sheetla Mata Fair: सीकर जिले के नीमकाथाना स्थित गांवड़ी में आयोजित शीतला माता का दो दिवसीय वार्षिक मेला अपनी पूरी रंगत के साथ संपन्न हुआ. आस्था, उत्साह और परंपरा के इस उत्सव में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की और माता के दरबार में मत्था टेककर खुशहाली की मन्नत मांगी.

ठंडे पकवानों का भोग और कलश यात्रा
मेले का आगाज भव्य कलश यात्रा के साथ हुआ. कुंडा धाम से शुरू हुई यह यात्रा गांव के प्रमुख मार्गों से होते हुए शीतला माता मंदिर पहुंची, जहां विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई. माता को पारंपरिक ठंडे पकवानों का भोग लगाया गया. महिलाओं ने शीतला माता की पूजा कर परिवार की सुख-समृद्धि और आरोग्य की कामना की. बता दें कि सर्व समाज की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की.

21 हजार की इनामी कुश्ती रही बराबर
मेले का मुख्य आकर्षण यहाँ आयोजित होने वाला कुश्ती दंगल रहा. इसमें राजस्थान और हरियाणा के दूर-दराज के इलाकों से आए नामी पहलवानों ने अपना दमखम दिखाया. बता दें दंगल की सबसे बड़ी कुश्ती 21 हजार रुपये की थी, जो मोनू निमली और छगन खटुंद्रा के बीच हुई. 20 मिनट तक चले इस कड़े मुकाबले में दोनों पहलवानों ने बेहतरीन पैंतरे दिखाए, लेकिन अंत में यह मुकाबला बराबरी पर छूटा.

जोहड़ा ग्राउंड में सजा मेला
प्रशासन और मेला कमेटी ने इस बार भी व्यवस्थाओं में बदलाव किया. पिछले तीन वर्षों की तरह मेला मुख्य सड़क के बजाय बालाजी मंदिर के पास जोहड़ा ग्राउंड में आयोजित किया गया. इससे कस्बे में यातायात जाम की समस्या नहीं हुई और श्रद्धालुओं को भी घूमने-फिरने के लिए पर्याप्त जगह मिली. वहीं मेले में बच्चों और महिलाओं ने झूलों और खरीदारी का जमकर लुत्फ उठाया. सुरक्षा व्यवस्था के लिए सदर थाना पुलिस पूरी तरह मुस्तैद रही.

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