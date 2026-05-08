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Rajasthan News: सीकर में CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, किसानों को मिलेंगे ये बड़े फायदे

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जाजोद में किसानों और युवाओं से संवाद कर खेती में नवाचार और पारदर्शी भर्तियों पर जोर दिया. उन्होंने खण्डेला में खेल स्टेडियम की घोषणा की और किसानों को यमुना जल समझौते के जरिए पानी की उपलब्धता का भरोसा दिलाया.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 08, 2026, 08:30 AM|Updated: May 08, 2026, 08:30 AM
Rajasthan News: सीकर में CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, किसानों को मिलेंगे ये बड़े फायदे
Image Credit: CM Bhajanlal Sharma

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को सीकर जिले में खण्डेला के ग्राम जाजोद में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि जब किसान मजबूत होगा तो गांव, प्रदेश और देश खुशहाल बनेगा. वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसान कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं से कृषक लाभान्वित हो रहे हैं.

खेती और किसान, उन्नति का नया आधार

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CM भजनलाल ने कहा कि किसानों की समस्याओं का समाधान और आर्थिक सशक्तीकरण राज्य सरकार की प्राथमिकता है. इसलिए किसान अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए उन्नत एवं आधुनिक खेती को अपनाएं. हमारी सरकार ने किसानों को मिलने वाली 6 हजार रुपये की सम्मान निधि को बढ़ाकर 9 हजार रुपये किया है और इसे आगे 12 हजार रुपये किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पशुपालकों को मजबूत बनाने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना की सौगात दी है. पशुओं के इलाज के लिए मोबाइल यूनिट की सुविधा शुरू की है. किसानों को बीज किट दिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि किसान आधुनिक खेती के तरीके सीखने के लिए कृषि पर्यवेक्षकों से संपर्क स्थापित करें. मृदा का परीक्षण करवाएं, ग्रीन हाउस खेती को अपनाएं.

रामजल सेतु लिंक परियोजना

उन्होंने कहा कि किसानों की सिंचाई जरूरतों की पूर्ति के लिए रामजल सेतु लिंक परियोजना के कार्यों को गति प्रदान की है. वहीं, शेखावाटी क्षेत्र के लिए युमना जल समझौता किया है, जिसे मूर्त रूप देने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है. इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं गंगनहर के लिए पर्याप्त बजट दिया है. पूरे प्रदेश में किसानों की जल आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं. 24 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है. किसान पीएम कुसुम योजना से जुड़कर अन्नदाता के साथ ऊर्जा दाता भी बने. प्रदेश जीरा, ईसबगोल, सरसों, धनिया जैसी फसलों के उत्पादन में देश में अग्रणी राज्य है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में फसलों से जुड़ी प्रोसेसिंग यूनिट खुलने से स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार मिलेगा और किसान आर्थिक रूप से समृद्ध बनेगा. सहकारिता क्षेत्र को भी मजबूत बनाया जा रहा है, नवीन पैक्स खोले जा रहे हैं.

युवा और रोजगार, पारदर्शिता पर जोर

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राइजिंग राजस्थान का आयोजन किया. अब तक लगभग 9 लाख करोड़ रुपये के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं. जिससे युवाओं को रोजगार मिलने की राह आसान हुई है. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार युवाओं के लिए पारदर्शी भर्ती परीक्षाएं आयोजित कर रही है. पेपरलीक के आरोपियों को पकड़ा गया है. अब तक सवा लाख से अधिक पदों पर युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए हैं.मुख्यमंत्री ने कहा कि युवा नौकरी लेने वाला नहीं, देने वाला भी बने. इसके लिए विभिन्न योजनाओं के तहत युवाओं को ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि गांवों और वार्डों के विकास के लिए मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-वार्ड अभियान चलाया गया है. जिसके जरिए विकास का रोडमैप बनाया जाएगा.

पशुपालन और दुग्ध उत्पादन

उन्होंने कहा कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए भी काम किया जा रहा है. इसके लिए दूध संकलन केन्द्रों की संख्या में वृद्धि की जा रही है. उन्होंने कहा कि किसानों को मजबूत बनाने के लिए 23 से 25 मई तक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया जाएगा. जिसमें कृषि वैज्ञानिक, अनुसंधानकर्ता और उद्यमी सम्मिलित होंगे. इसलिए अधिक से अधिक संख्या में किसान इस आयोजन से जुड़ें.

पर्यावरण और ‘हरियालो राजस्थान’

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान फलदार वृक्ष भी लगाएं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आमदनी हो सके. राज्य सरकार ने भी हरियालो राजस्थान के तहत पिछले 2 वर्षों में सघन वृक्षारोपण का अभियान चलाया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के तीन जिलों में चंदन वन विकसित किए जाएंगे.उन्होंने कहा कि शेखावाटी की धरती वीर सपूतों की धरती है. देश की रक्षा के लिए यहां के सपूतों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है. कार्यक्रम में पद्मश्री सुंडाराम वर्मा ने जल संरक्षण के क्षेत्र में किए गए नवाचार से जुड़े अपने अनुभव साझा किए. मुख्यमंत्री ने किसानों से जल संरक्षण, तारबंदी, जैविक खेती, फार्म पोंड, ग्रीन हाउस, वर्मी कम्पोस्ट, कृषि संयंत्र अनुदान एवं बागवानी से जुड़े विषयों पर चर्चा कर किसानों से राज्य सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की. प्रगतिशील किसानों ने भी अपने अनुभव साझा किए.

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से संवाद किया. इस दौरान खिलाड़ियों की मांग पर उन्होंने खण्डेला में खेल स्टेडियम खोलने की घोषणा भी की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने पशुपालकों से भी संवाद किया.

वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किसान, महिला एवं युवाओं की समस्याओं के निराकरण के लिए काम कर रहे हैं. अब तक पेश किए गए बजटों में आमजन की आवश्यकताओं से जुड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिन्हें धरातल पर उतारा जा रहा है.इस अवसर पर विधायक सुभाष मील, गोरधन वर्मा सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे.

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Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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