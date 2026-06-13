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Rajasthan News: प्रतापगढ़ में होटल-लॉज पर पुलिस की सख्ती, बिना ऑनलाइन एंट्री ठहराया तो होगी कार्रवाई

Rajasthan News: प्रतापगढ़ में होटलों-लॉज में ठहरने वालों की निगरानी होगी सख्त. ई-विजिटर पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री अनिवार्य, एसपी ने होटल संचालकों को 2 दिन की डेडलाइन दी.

Edited byArti PatelReported byHitesh upadhyay
Published: Jun 13, 2026, 03:33 PM|Updated: Jun 13, 2026, 03:46 PM
Rajasthan News: प्रतापगढ़ में होटल-लॉज पर पुलिस की सख्ती, बिना ऑनलाइन एंट्री ठहराया तो होगी कार्रवाई
Image Credit: Rajasthan News

Pratapgarh News: प्रतापगढ़ जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने और होटलों-लॉज में ठहरने वाले संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है. राज्य सरकार के 'ई-विजिटर पोर्टल' को पूरी तरह से लागू करने के लिए पुलिस लाइन स्थित सभागार में जिला पुलिस अधीक्षक बी. आदित्य और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा की अध्यक्षता में जिले के समस्त होटल व लॉज संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई.

बैठक में पुलिस ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अब किसी भी होटल में बिना ऑनलाइन और ऑफलाइन एंट्री के किसी भी यात्री को ठहराया तो खैर नहीं होगी.

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एसएसओ आईडी (SSO ID) के जरिए दर्ज करना होगा यात्रियों का ब्योरा
पुलिस अधिकारियों ने गृह विभाग और राजस्थान सरकार के सख्त निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि अब कागजी रजिस्टरों के साथ-साथ डिजिटल एंट्री करना कानूनी रूप से अनिवार्य है. बता दें कि सभी संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट evisitor.rajasthan.gov.in/evisitor पर प्रत्येक आगंतुक (विजिटर) की ऑनलाइन एंट्री रियल-टाइम में सुनिश्चित करें. पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने सभी संचालकों को आगामी दो दिनों के भीतर अपनी एसएसओ आईडी संबंधित थाना प्रभारियों (एसएचओ) को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं ताकि इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जा सके.

लापरवाही बरती तो होटल संचालक पर दर्ज होगा मुकदमा
बैठक के दौरान पुलिस अधीक्षक ने कड़ा रुख अपनाते हुए संचालकों को सचेत किया कि यदि किसी होटल या लॉज में बिना आईडी या बिना एंट्री के कोई व्यक्ति ठहराया जाता है, और भविष्य में उसके द्वारा कोई संदिग्ध या आपराधिक गतिविधि सामने आती है, तो होटल संचालक को सीधे तौर पर सह-अभियुक्त मानते हुए उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और कठोर कानूनी कार्रवाई होगी.

अवैध शराब और संदिग्ध गतिविधियों पर भी लगेगी लगाम
सुरक्षा को लेकर आयोजित इस बैठक में सिर्फ एंट्री ही नहीं, बल्कि होटलों के भीतर होने वाले अन्य अपराधों पर भी विस्तृत चर्चा की गई. होटलों में होने वाली अनैतिक और अवैध गतिविधियों की रोकथाम की जाएगी. अवैध शराब की बिक्री और संदिग्ध व बिना पहचान वाले व्यक्तियों की तुरंत सूचना पुलिस को देनी होगी. होटलों के आसपास और भीतर सीसीटीवी कैमरों के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना होगा.

पुलिस प्रशासन का मुख्य उद्देश्य
ई-विजिटर पोर्टल के प्रभावी रूप से लागू होने के बाद अपराधियों और संदिग्धों को छुपाने के रास्ते बंद हो जाएंगे. इससे न सिर्फ अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी बल्कि जिले की सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह डिजिटल और अभेद्य हो सकेगी. बैठक के अंत में मौजूद सभी होटल एवं लॉज संचालकों ने पुलिस प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया और आगामी 2 दिनों के भीतर सभी नियमों का पालन करने और ऑनलाइन एंट्री शुरू करने का पूरा भरोसा दिलाया.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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