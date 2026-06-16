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Rajasthan News: सीकर कलेक्ट्रेट पर भीम आर्मी का जोरदार प्रदर्शन, अवैध खनन और दलित महिलाओं से मारपीट के खिलाफ निकाली रैली

Rajasthan News: नीमकाथाना के डुंगा की नांगल में अवैध खनन की ब्लास्टिंग से मकान टूटने और विरोध करने पर दलित महिलाओं से मारपीट के खिलाफ भीम आर्मी ने सीकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. आरोपियों की गिरफ्तारी व क्रेशर सीज न होने पर 'सीकर बंद' की चेतावनी दी गई है.

Edited byArti PatelReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 16, 2026, 03:19 PM|Updated: Jun 16, 2026, 03:19 PM
Rajasthan News: सीकर कलेक्ट्रेट पर भीम आर्मी का जोरदार प्रदर्शन, अवैध खनन और दलित महिलाओं से मारपीट के खिलाफ निकाली रैली
Image Credit: Bhim Army protest Sikar

Bhim Army protest Sikar: सीकर जिले के नीमकाथाना के अंतर्गत आने वाले डुंगा की नांगल गांव में अवैध खनन और दलित परिवार पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा. भीम आर्मी और दर्जनों सामाजिक संगठनों के बैनर तले लामबंद हुए सैकड़ों ग्रामीणों ने सीकर शहर के डाक बंगला से जिला कलेक्ट्रेट तक एक विशाल आक्रोश रैली निकाली. कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर खनन माफियाओं के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई करने की मांग की.

मात्र 20 मीटर की दूरी पर ब्लास्टिंग
भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष एडवोकेट जयस्वामी कल्याण और राष्ट्रीय महासचिव राजेश जोया ने अवैध खनन की भयावहता को उजागर करते हुए बताया. डुंगा की नांगल गांव के निवासी ओमप्रकाश वर्मा के घर से मात्र 20 मीटर की दूरी पर एक स्टोन क्रेशर के नाम से भारी खनन कार्य संचालित हो रहा है. यहां होने वाली हैवी ब्लास्टिंग के कारण मकानों में गहरी दरारें आ चुकी हैं और पीड़ित का घर कभी भी गिर सकता है. हैवी ब्लास्टिंग के पत्थरों से परिवार के कई लोग जख्मी हो चुके हैं. यही नहीं, धमाकों के कारण इलाके के सैकड़ों लोग प्रभावित हैं, दर्जनों पालतू जानवर मारे जा चुके हैं और अत्यधिक शोर के कारण ग्रामीणों में सुनने की क्षमता (श्रवण शक्ति) भी कम हो गई है.

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विरोध करने पर दलित महिलाओं और बच्चों को लहूलुहान किया
ग्रामीणों का आरोप है कि जब पीड़ित परिवार ने इस जानलेवा ब्लास्टिंग का विरोध किया, तो खनन माफियाओं ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में दलित महिलाओं और बच्चों समेत आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से लहूलुहान हो गए थे. इस संबंध में गत 10 मई को पाटन थाने में बकायदा मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन एक महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस ने आज तक मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है. भीम सेना के राष्ट्रीय महासचिव राजेश जोया ने तीखा आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि दलित उत्पीड़न की सीमा पार हो चुकी है और यदि आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी नहीं हुई, तो संगठन की ओर से जल्द ही 'सीकर बंद' का आह्वान किया जाएगा.

प्रशासन के सामने रखीं प्रमुख मांगें
प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय के लिए कई मांगें रखी हैं. दर्ज मुकदमे के आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और संबंधित स्टोन क्रेशर को तत्काल प्रभाव से सीज (बंद) किया जाए. प्रभावित पीड़ित परिवार को तत्काल पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए और नियमानुसार उचित मुआवजा दिया जाए. नीमकाथाना क्षेत्र में चल रहे सभी खनन कार्यों की वैधता की उच्च स्तरीय जांच की जाए. इस विरोध प्रदर्शन के दौरान बीएएसएफ प्रदेश प्रभारी सोनिया जोया, आसपा जिलाध्यक्ष सतीश इंशा, भीम आर्मी की पूजा पालड़ी, लीलाराम आज़ाद, एडवोकेट अनिल कूदन, संतोष देवी, ओमप्रकाश वर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण और पदाधिकारी मौजूद रहे.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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