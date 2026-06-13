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Sikar: खाटूश्यामजी तोरणद्वार हमला मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी को भगाने-मुखबिरी करने वाला सहयोगी सुभाष बिदावत गिरफ्तार

Rajasthan News: खाटूश्यामजी पुलिस ने तोरणद्वार हमला मामले के मुख्य आरोपी राकेश जांगिड़ को फरार कराने वाले सहयोगी सुभाष बिदावत को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने बाइक से मुख्य आरोपी को भगाने, वित्तीय मदद देने और पुलिस की मुखबिरी करने का अपराध किया था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Edited byArti PatelReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 13, 2026, 10:14 AM|Updated: Jun 13, 2026, 10:14 AM
Sikar: खाटूश्यामजी तोरणद्वार हमला मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मुख्य आरोपी को भगाने-मुखबिरी करने वाला सहयोगी सुभाष बिदावत गिरफ्तार
Image Credit: Rajasthan News

Khatushyamji Torandwar Attack Case: खाटूश्यामजी में बीते दिनों तोरणद्वार पर करण वर्मा पर हुए जानलेवा हमले के मामले में सीकर पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने अपराधियों पर नकेल कसने के साथ-साथ अब उन्हें संरक्षण, आर्थिक मदद और पुलिस की लोकेशन देने वाले मददगारों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. इसी कड़ी में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपियों को फरार कराने और उनकी मदद करने वाले सहयोगी सुभाष बिदावत को गिरफ्तार कर लिया है.

बाइक पर बैठाकर भगाया, फोन-पे से मंगवाए रुपए
खाटूश्यामजी थानाधिकारी पवन कुमार चौबे ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सुभाष बिदावत (निवासी मऊ) ने इस पूरे घटनाक्रम के बाद फरार चल रहे मुख्य आरोपी राकेश जांगिड़ को पुलिस की गिरफ्त से बचाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी. पुलिस तफ्तीश में आरोपी को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. बता दें कि वारदात के बाद सुभाष बिदावत मुख्य आरोपी राकेश जांगिड़ को अपने साथ मऊ गांव से बाइक पर बैठाकर सुरक्षित गोविंदगढ़ तक छोड़कर आया था.फरारी के दौरान सुभाष ने न सिर्फ अपने मोबाइल फोन से आरोपी राकेश की अन्य लोगों से बातचीत करवाई, बल्कि अपने ही मोबाइल के 'फोन-पे' (PhonePe) अकाउंट के माध्यम से रुपए मंगवाकर उसकी आर्थिक मदद भी की.

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पुलिस की गतिविधियों की दे रहा था पल-पल की जानकारी
जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी सुभाष बिदावत पुलिस की दैनिक कार्रवाई, दबिश और गतिविधियों पर नजर रख रहा था. वह लगातार फरार अपराधियों तक पुलिस की लोकेशन और सूचनाएं पहुंचा रहा था ताकि वे अपनी जगह बदल सकें.अपराधियों को आश्रय देने, उन्हें भगाने में सीधे तौर पर सहायता करने और पुलिस जांच को प्रभावित करने के गंभीर आरोपों के चलते पुलिस ने उसे सह-अभियुक्त मानते हुए दबोच लिया है.

थानाधिकारी की सख्त चेतावनी
थानाधिकारी पवन कुमार चौबे का कड़ा रुख-'कानून की नजर में मुख्य अपराधियों की तरह ही उन्हें शरण देना, भगाने में मदद करना, साक्ष्य छिपाना या किसी भी प्रकार का बैक-एंड सहयोग करना बेहद गंभीर अपराध है. ऐसे लोगों को भी सह-अभियुक्त माना जाता है और उनके खिलाफ भी वैसी ही कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.'

क्या था पूरा मामला?
गौरतलब है कि बीती 26 मई को खाटूश्यामजी के तोरणद्वार पर करण वर्मा पर जानलेवा हमला किया गया था. इस सनसनीखेज वारदात के बाद पुलिस ने रूद्र शर्मा, राजपाल सिंह शेखावत, राकेश जांगिड़, कृष्ण सिंह, धीरज, अक्षय शर्मा और मोनू सिंह सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. पुलिस इस मामले में लगातार दबिश दे रही है और थानाधिकारी के अनुसार, पर्दे के पीछे रहकर इन हमलावरों की मदद करने वाले अन्य स्थानीय लोगों की भूमिका को भी बारीकी से खंगाला जा रहा है.

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Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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