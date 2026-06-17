Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /Rajasthan News: NEET से पहले अलर्ट मोड में सीकर पुलिस, एसपी ने कोचिंग हब में किया फ्लैग मार्च, छात्रों से की स्ट्रेस पर बात

Rajasthan News: NEET से पहले अलर्ट मोड में सीकर पुलिस, एसपी ने कोचिंग हब में किया फ्लैग मार्च, छात्रों से की स्ट्रेस पर बात

Rajasthan News: सीकर में 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के मद्देनजर एसपी प्रवीण नायक नुनावत ने कोचिंग क्षेत्रों में फ्लैग मार्च कर छात्रों से तनाव और तैयारी पर चर्चा की. परीक्षा को सुरक्षित बनाने के लिए टेलीग्राम सहित सोशल मीडिया की साइबर मॉनिटरिंग तेज कर दी गई है.

Edited byArti PatelReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 17, 2026, 09:21 AM|Updated: Jun 17, 2026, 09:21 AM
Rajasthan News: NEET से पहले अलर्ट मोड में सीकर पुलिस, एसपी ने कोचिंग हब में किया फ्लैग मार्च, छात्रों से की स्ट्रेस पर बात
Image Credit: Rajasthan NEET Exam Security

Sikar News: आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली नीट (NEET) परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सीकर जिला पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है.परीक्षा से पहले शहर में सुरक्षा का माहौल बनाने और अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए सीकर एसपी प्रवीण नायक नुनावत खुद मैदान में उतरे. आज मंगलवार को एसपी ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ शहर के प्रमुख कोचिंग और हॉस्टल क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया.

कोचिंग-हॉस्टल्स का निरीक्षण
फ्लैग मार्च के दौरान एसपी प्रवीण नायक नुनावत पिपराली रोड स्थित विभिन्न हॉस्टलों और नामचीन कोचिंग संस्थानों में पहुंचे. वहां उन्होंने नीट परीक्षा की तैयारी में जुटे देश भर के छात्र-छात्राओं से सीधा संवाद (वन-टू-वन टॉक) किया. बता दें कि एसपी ने विशेष रूप से विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी और मानसिक तनाव को लेकर बातचीत की.उन्होंने छात्र-छात्राओं और कोचिंग संचालकों से अपील की कि वे परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर फैलने वाली किसी भी तरह की अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें.एसपी ने छात्रों को पुलिस के विशेष हेल्पलाइन और मोबाइल नंबर भी नोट करवाए, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपातकालीन स्थिति में वे सीधे पुलिस से संपर्क साध सकें.

Add Zee News as a Preferred Source

तनावमुक्त दिखे छात्र
विद्यार्थियों से बातचीत के बाद एसपी प्रवीण नायक नुनावत ने बताया कि राहत की बात यह है कि छात्रों में परीक्षा को लेकर किसी प्रकार का अत्यधिक तनाव या दबाव देखने को नहीं मिला. अधिकांश विद्यार्थियों ने अपनी तैयारी को पूरी तरह संतोषजनक और बेहतर बताया है.एसपी ने साफ किया कि नीट परीक्षा के संपन्न होने तक पुलिस का यह विशेष चेकिंग और सतर्कता अभियान लगातार जारी रहेगा. इसके लिए जमीनी स्तर पर पुलिस के सूचना तंत्र (इंटेलिजेंस) को बेहद मजबूत और सक्रिय कर दिया गया है. साथ ही कोचिंग संचालकों के साथ भी पुलिस लगातार संपर्क में है.

टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों की मॉनिटरिंग
परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, पेपर लीक की अफवाह या ठगी को रोकने के लिए सीकर पुलिस की साइबर विंग को पूरी तरह मुस्तैद किया गया है.परीक्षा को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए सोशल मीडिया और साइबर मॉनिटरिंग को काफी कड़ा कर दिया गया है. पुलिस की टीमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बने ग्रुप्स पर पैनी नजर रख रही हैं. यदि किसी भी प्लेटफॉर्म पर परीक्षा से संबंधित कोई भी संदिग्ध सामग्री या भ्रामक सूचना पाई जाती है, तो बिना वक्त गंवाए तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

इस फ्लैग मार्च और औचक निरीक्षण के दौरान एडिशनल एसपी डॉ. तेजपाल सिंह, सीओ सिटी संदीप सिंह, उद्योग नगर थानाधिकारी राजेश बुडानिया, शहर कोतवाली थानाधिकारी सुनील जांगिड़, गोकुलपुरा थानाधिकारी प्रीति बेनीवाल सहित आरएसी (RAC) और क्यूआरटी (QRT) टीम के हथियारबंद जवान मौजूद रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News Live: वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती आज, उदयपुर में होंगे कई कार्यक्रम

ट्रेंडिंग न्यूज़

अरे बाप रे! हजारों रुपये धड़ाम से गिरी चांदी, सोने की भी चमक हुई कम, जानें आपके शहर में गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा कनेक्शन, राजस्थान के इस मेगा प्रोजेक्ट से आएगा विकास का तूफान, 55 गांवों की चमकेगी किस्मत!

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन 12 जिलों में आंधी-बारिश की संभावना

लू और भीषण गर्मी में शरीर रहेगा तरोताजा, ट्राई करें राजस्थान की ये खास ड्रिंक!

50 लाख के कर्ज से बचने के लिए दोस्त की हत्या, जयपुर पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

टोंक में विवाहिता ने पीहर पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, जबरन गर्भपात कराकर दूसरी शादी कराने का दबाव

किरोड़ीलाल मीणा और राजेंद्र मीणा का जोरदार डांस, चाचा-भतीजे का डांस देख फैंस हुए दीवाने

जयपुर वालों के लिए बड़ा अपडेट! सोना और चांदी दोनों हुए महंगे, जानिए आज के ताजा रेट

एक ही घर से उठीं 4 अर्थियां! रोडवेज बस से भिड़ी कार, 4 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत

Jaipur News: पड़ोसी के डबल बेड में मिला 5 साल की मासूम का शव, पति-पत्नी पुलिस हिरासत में

फतहसागर पर 'सांप वाला प्रैंक' पड़ा भारी! वायरल रील के बाद इन्फ्लूएंसर समेत 4 गिरफ्तार

भरतपुर में हनुमान बेनीवाल की सभा से पहले विश्वेन्द्र सिंह की दो टूक, बोले- अभी बाहर से लड़ाके बुलाने की जरूरत नहीं

पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान में सियासी तूफान, गहलोत के बयान पर BJP का बड़ा हमला

अपनी सरकार की गलतियों को भूलकर अब ज्ञान दे रहे हैं अशोक गहलोत, कांग्रेस की नीतियों पर हीरालाल नागर का पलटवार

बारिश के साथ आंधी-तूफान आने वाला है! जयपुर समेत कई जिलों में बदलेगा मौसम, पढ़ें वेदर अपडेट

सीकर में NEET अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, फ्लैट में मिला शव और नोट में लिखा-बहुत दूर जा रहा हूं...

'भैया मुझे ससुराल छोड़ दो' कहने के लिए भाई को बुलाने गई थी बहन, सामने का मंजर देख उड़ गए होश

जैसलमेर में खुदाई के दौरान ढहा मकान, बाल-बाल बचे मजदूर, अवैध निर्माण पर उठे सवाल

"मौत का मंगलवार"... 10 लोगों की मौत से दहला राजस्थान, सड़क दुर्घटनाओं ने मचाई तबाही!

7 साल से फेफड़े में छिपी थी ‘मौत की सुपारी’! डॉक्टरों ने कर दिया चमत्कार, महिला की बची जान

भरतपुर में जूस में मिला कथित मांस का टुकड़ा, बजरंग दल के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार, एडीएम सिटी ने दी जमानत

राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

राजस्थान सावधान! कल सुबह 10 बजे से पानी की सप्लाई पूरी तरह ठप, 4500 करोड़ बकाया पर ठेकेदारों का बड़ा ऐलान

बॉर्डर के पास दुकान खोलकर पाकिस्तान भेतजा था BSF और सेना का प्लान! फोटो-वीडियो भेजते हुए पाक का ISI हैंडलर गिरफ्तार

कोटा के संत हत्याकांड में नया मोड़, मठ की 700 बीघा जमीन और करोड़ों की रकम पर थी नजर!

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

नहीं भाती थी पड़ोसन, आंखों में देखना चाहती थी आंसू..., 5 वर्षीय बच्ची की हत्या में आया रोंगटे खड़े कर देने वाला सच

दूदू में दौड़ा-दौड़ा कर पीटे गए बिजली कर्मचारी, आंख-पीठ में गंभीर चोटें, लाइन ठीक करने गई थी टीम

Instagram Reel बनी मौत की वजह? आगरा से भरतपुर घूमने आए युवक की झरने में डूबने से मौत

16 वर्षीय छात्रा वंशिका की संदिग्ध मौत का मामला, न्याय दिलाने के लिए झुंझुनूं कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन

जयपुर में दर्दनाक हादसा! सीमेंट से भरे ट्रोले ने बाइक को रौंदा, 3 लोगों की मौत की सूचना

सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

TAGS:
Sikar News
Rajasthan News

About the Author

Arti Patel

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan News: NEET से पहले अलर्ट मोड में सीकर पुलिस, एसपी ने कोचिंग हब में किया फ्लैग मार्च, छात्रों से की स्ट्रेस पर बात
Sikar News
2
Udaipur News
3
Rajasthan crime
4
SMS Hospital Jaipur
5
Kota News