/Rajasthan News: NEET से पहले अलर्ट मोड में सीकर पुलिस, एसपी ने कोचिंग हब में किया फ्लैग मार्च, छात्रों से की स्ट्रेस पर बात

Sikar News: आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली नीट (NEET) परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सीकर जिला पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है.परीक्षा से पहले शहर में सुरक्षा का माहौल बनाने और अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए सीकर एसपी प्रवीण नायक नुनावत खुद मैदान में उतरे. आज मंगलवार को एसपी ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ शहर के प्रमुख कोचिंग और हॉस्टल क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया.

कोचिंग-हॉस्टल्स का निरीक्षण

फ्लैग मार्च के दौरान एसपी प्रवीण नायक नुनावत पिपराली रोड स्थित विभिन्न हॉस्टलों और नामचीन कोचिंग संस्थानों में पहुंचे. वहां उन्होंने नीट परीक्षा की तैयारी में जुटे देश भर के छात्र-छात्राओं से सीधा संवाद (वन-टू-वन टॉक) किया. बता दें कि एसपी ने विशेष रूप से विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई, परीक्षा की तैयारी और मानसिक तनाव को लेकर बातचीत की.उन्होंने छात्र-छात्राओं और कोचिंग संचालकों से अपील की कि वे परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर फैलने वाली किसी भी तरह की अफवाह पर बिल्कुल ध्यान न दें.एसपी ने छात्रों को पुलिस के विशेष हेल्पलाइन और मोबाइल नंबर भी नोट करवाए, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपातकालीन स्थिति में वे सीधे पुलिस से संपर्क साध सकें.

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तनावमुक्त दिखे छात्र

विद्यार्थियों से बातचीत के बाद एसपी प्रवीण नायक नुनावत ने बताया कि राहत की बात यह है कि छात्रों में परीक्षा को लेकर किसी प्रकार का अत्यधिक तनाव या दबाव देखने को नहीं मिला. अधिकांश विद्यार्थियों ने अपनी तैयारी को पूरी तरह संतोषजनक और बेहतर बताया है.एसपी ने साफ किया कि नीट परीक्षा के संपन्न होने तक पुलिस का यह विशेष चेकिंग और सतर्कता अभियान लगातार जारी रहेगा. इसके लिए जमीनी स्तर पर पुलिस के सूचना तंत्र (इंटेलिजेंस) को बेहद मजबूत और सक्रिय कर दिया गया है. साथ ही कोचिंग संचालकों के साथ भी पुलिस लगातार संपर्क में है.

टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों की मॉनिटरिंग

परीक्षा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, पेपर लीक की अफवाह या ठगी को रोकने के लिए सीकर पुलिस की साइबर विंग को पूरी तरह मुस्तैद किया गया है.परीक्षा को प्रभावित करने वाली गतिविधियों को रोकने के लिए सोशल मीडिया और साइबर मॉनिटरिंग को काफी कड़ा कर दिया गया है. पुलिस की टीमें टेलीग्राम, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बने ग्रुप्स पर पैनी नजर रख रही हैं. यदि किसी भी प्लेटफॉर्म पर परीक्षा से संबंधित कोई भी संदिग्ध सामग्री या भ्रामक सूचना पाई जाती है, तो बिना वक्त गंवाए तत्काल सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी.

इस फ्लैग मार्च और औचक निरीक्षण के दौरान एडिशनल एसपी डॉ. तेजपाल सिंह, सीओ सिटी संदीप सिंह, उद्योग नगर थानाधिकारी राजेश बुडानिया, शहर कोतवाली थानाधिकारी सुनील जांगिड़, गोकुलपुरा थानाधिकारी प्रीति बेनीवाल सहित आरएसी (RAC) और क्यूआरटी (QRT) टीम के हथियारबंद जवान मौजूद रहे.