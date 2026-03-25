सीकर में फिल्मी स्टाइल में पीछा, पुलिस ने की फायरिंग, मादक पदार्थों से भरी थार छोड़ तस्कर हुए फरार

Rajasthan News: सीकर में मादक पदार्थ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई. बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने 3 राउंड फायर किए. तस्कर अपनी सफेद थार छोड़कर फरार हो गए, जिससे पुलिस ने अफीम और एमडी बरामद कर ली है.
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Sikar News: सीकर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस के अभियान के दौरान देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर अपनी लग्जरी थार गाड़ी छोड़कर भागने में सफल रहे.
नाकाबंदी तोड़ पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर
सदर थानाधिकारी इंद्रराज मरोड़िया के नेतृत्व में पुलिस टीम 23 मार्च की रात गश्त पर थी. इसी दौरान सूचना मिली कि कुख्यात बदमाश महेंद्र अपने साथियों के साथ सफेद रंग की थार में अवैध हथियार और नशीले पदार्थ लेकर नानी चौराहे की तरफ आ रहा है.चेलासी स्टैंड के पास जब पुलिस ने घेराबंदी की, तो बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस की गाड़ी को जान से मारने की नीयत से जोरदार टक्कर मार दी.बदमाशों को रोकने और गाड़ी के टायर पंचर करने के लिए पुलिस ने तीन राउंड फायर किए, लेकिन तेज रफ्तार और अंधेरे के कारण गोली निशाने पर नहीं लग पाई और आरोपी गाड़ी बैक करके भाग निकले.
लावारिस थार से बरामद हुए नशीले पदार्थ
पुलिस से पीछा छुड़ाने के बाद बदमाश फतेहपुर रोड पर 40 फीट चौड़े रास्ते के पास एक सुनसान जगह अपनी सफेद थार को लावारिस छोड़कर गायब हो गए.स्थानीय लोगों की सूचना पर जब कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, तो गाड़ी की तलाशी में एमडी (MD) और अफीम बरामद हुई.पुलिस ने थार गाड़ी को जब्त कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है.
पुलिस की अगली रणनीति
पुलिस अब क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और फरार बदमाश महेंद्र व उसके साथियों की धरपकड़ के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. पुलिस का मानना है कि इस तस्करी नेटवर्क के तार अंतरराज्यीय गिरोहों से जुड़े हो सकते हैं.
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