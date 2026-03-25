Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

सीकर में फिल्मी स्टाइल में पीछा, पुलिस ने की फायरिंग, मादक पदार्थों से भरी थार छोड़ तस्कर हुए फरार

Rajasthan News: सीकर में मादक पदार्थ तस्करों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई. बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारकर भागने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने 3 राउंड फायर किए. तस्कर अपनी सफेद थार छोड़कर फरार हो गए, जिससे पुलिस ने अफीम और एमडी बरामद कर ली है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByAshok singh shekhawat
Published:Mar 25, 2026, 06:19 PM IST | Updated:Mar 25, 2026, 06:19 PM IST

Trending Photos

कम बजट में चाहिए रॉयल लुक? जयपुर के ये बाजार खरीदारी के लिए है बेस्ट
8 Photos
Rajasthan Cheap Market

कम बजट में चाहिए रॉयल लुक? जयपुर के ये बाजार खरीदारी के लिए है बेस्ट

राजस्थान में तेजी से बदलेगा मौसम! 28-31 मार्च के बीच बारिश और मेघगर्जन का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में तेजी से बदलेगा मौसम! 28-31 मार्च के बीच बारिश और मेघगर्जन का अलर्ट

जोधपुर की मावा कचौरी जरूर ट्राई करें, इतना टेस्टी कि खाए बिना रह नही पाएंगे, नोट कर ले ये रेसिपी
7 Photos
Rajasthan Famous Food

जोधपुर की मावा कचौरी जरूर ट्राई करें, इतना टेस्टी कि खाए बिना रह नही पाएंगे, नोट कर ले ये रेसिपी

राजस्थान में PM किसान सम्मान निधि में 440 करोड़ का घोटाला, फर्जीवाड़े ने मचाई सनसनी!
7 Photos
pm kisan samman Nidhi

राजस्थान में PM किसान सम्मान निधि में 440 करोड़ का घोटाला, फर्जीवाड़े ने मचाई सनसनी!

सीकर में फिल्मी स्टाइल में पीछा, पुलिस ने की फायरिंग, मादक पदार्थों से भरी थार छोड़ तस्कर हुए फरार


Sikar News: सीकर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस के अभियान के दौरान देर रात एक सनसनीखेज वारदात सामने आई. बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस को फायरिंग तक करनी पड़ी, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर तस्कर अपनी लग्जरी थार गाड़ी छोड़कर भागने में सफल रहे.

नाकाबंदी तोड़ पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर
सदर थानाधिकारी इंद्रराज मरोड़िया के नेतृत्व में पुलिस टीम 23 मार्च की रात गश्त पर थी. इसी दौरान सूचना मिली कि कुख्यात बदमाश महेंद्र अपने साथियों के साथ सफेद रंग की थार में अवैध हथियार और नशीले पदार्थ लेकर नानी चौराहे की तरफ आ रहा है.चेलासी स्टैंड के पास जब पुलिस ने घेराबंदी की, तो बदमाशों ने रुकने के बजाय पुलिस की गाड़ी को जान से मारने की नीयत से जोरदार टक्कर मार दी.बदमाशों को रोकने और गाड़ी के टायर पंचर करने के लिए पुलिस ने तीन राउंड फायर किए, लेकिन तेज रफ्तार और अंधेरे के कारण गोली निशाने पर नहीं लग पाई और आरोपी गाड़ी बैक करके भाग निकले.

लावारिस थार से बरामद हुए नशीले पदार्थ
पुलिस से पीछा छुड़ाने के बाद बदमाश फतेहपुर रोड पर 40 फीट चौड़े रास्ते के पास एक सुनसान जगह अपनी सफेद थार को लावारिस छोड़कर गायब हो गए.स्थानीय लोगों की सूचना पर जब कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, तो गाड़ी की तलाशी में एमडी (MD) और अफीम बरामद हुई.पुलिस ने थार गाड़ी को जब्त कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उनकी तलाश तेज कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस की अगली रणनीति
पुलिस अब क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और फरार बदमाश महेंद्र व उसके साथियों की धरपकड़ के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है. पुलिस का मानना है कि इस तस्करी नेटवर्क के तार अंतरराज्यीय गिरोहों से जुड़े हो सकते हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news