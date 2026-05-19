/Rajasthan News: श्रीमाधोपुर के गैस गोदाम में लगी आग, एक व्यक्ति की झुलसकर मौत...

सीकर जिले के श्रीमाधोपुर थाना इलाके के मूंड़रु कस्बे से आज एक बेहद सनसनीखेज और दर्दनाक खबर सामने आई है. मूंड़रु में स्थित एक गैस गोदाम के परिसर में एक युवक ने कथित तौर पर पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली. आग की लपटों से बुरी तरह घिरे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते गैस गोदाम के बाहर सैकड़ों की तादाद में स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई.

मृतक था गैस एजेंसी का डिलीवरी मैन

घटना की सूचना मिलते ही श्रीमाधोपुर थाना पुलिस जाब्ते के साथ तुरंत मौके पर पहुंची. मामले की जानकारी देते हुए थानाधिकारी (SHO) महेंद्र सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान बाबूलाल यादव के रूप में हुई है. बता दें कि बाबूलाल यादव इसी गैस एजेंसी में उपभोक्ताओं के घरों तक गैस सिलेंडर की डिलीवरी करने का काम (डिलीवरी मैन) करता था. आज उसने अज्ञात कारणों के चलते गोदाम परिसर में ही आत्मघाती कदम उठा लिया.

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खाली थे सिलेंडर, टल गया एक बहुत बड़ा हादसा

यह खौफनाक कदम जिस जगह उठाया गया, वह एक गैस डिपो (गोदाम) था, जिससे एक समय बड़े ब्लास्ट और भारी जनहानि की आशंका खड़ी हो गई थी. लेकिन गनीमत यह रही कि जिस हिस्से में यह घटना हुई, वहां गैस सिलेंडर खाली पड़े हुए थे. सिलेंडरों में गैस न होने की वजह से आग आगे नहीं फैली और सिलेंडर फटने जैसा कोई दूसरा बड़ा हादसा होने से टल गया, वरना पूरा कस्बा इसकी जद में आ सकता था.

जांच में जुटी पुलिस, कारणों का खुलासा होना बाकी

थानाधिकारी महेंद्र सिंह के अनुसार, पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है. युवक ने इतना आत्मघाती कदम क्यों उठाया, क्या वह किसी मानसिक तनाव में था या कोई अन्य घरेलू या व्यावसायिक कारण था, इन तमाम पहलुओं को लेकर पुलिस गंभीरता से जांच कर रही है. मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों और परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है.