/तनिष्क शोरूम फायरिंग केस में पुलिस का बड़ा एक्शन! बिट्टू से खुलवाए जाएंगे फरार साथियों के राज

Sikar News: सीकर शहर के सिल्वर जुबली रोड स्थित तनिष्क शोरूम पर 26 जुलाई को हुई फायरिंग और लूट के प्रयास के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी बिट्टू कुमार उर्फ अजीत आनंद को गुरुवार को मौका तस्दीक के लिए घटनास्थल पर लेकर पहुंची. पुलिस ने आरोपी से वारदात के घटनाक्रम को लेकर जानकारी ली. इसके बाद उसे वापस थाने ले जाया गया, जहां पुलिस अब उससे फरार चल रहे अन्य आरोपियों के संबंध में पूछताछ करेगी. दरअसल पिछले महीने की 26 जुलाई की सुबह करीब 11:40 बजे तीन मोटरसाइकिलों पर सवार छह बदमाश सिल्वर जुबली रोड स्थित तनिष्क ज्वेलर्स शोरूम पहुंचे थे. बदमाशों ने लूट के इरादे से ज्वेलर्स शोरूम में फायरिंग की. ज्वेलर्स शोरूम स्टाफ द्वारा सायरन बजाए जाने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए थे. सभी वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई बताई गई थीं.

पुलिस ने बिट्टू समेत तीन को किया गिरफ्तार

मामले में पुलिस ने बिट्टू कुमार उर्फ अजीत आनंद (28), निवासी मोतीबिहारी, सहित राहुल और संजीव को गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के दौरान रघुनाथगढ़ इलाके में बिट्टू ने टॉयलेट जाने की बात कहकर पुलिस वाहन रुकवाया. इसी दौरान उसने पुलिसकर्मी से हथियार छीनकर भागने का प्रयास किया. पुलिस के अनुसार, इंस्पेक्टर सुनील जांगिड़ ने उसे रोकने के लिए सर्विस रिवॉल्वर से पैर में गोली मारी थी. इसके बाद आरोपी को सीकर के एसके अस्पताल में भर्ती कराया गया था. करीब एक सप्ताह उपचार के बाद बुधवार को उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया और पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में ले लिया. आज आरोपी को पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट की प्रक्रिया के बाद पुलिस बिट्टू को तनिष्क शोरूम लेकर पहुंची और मौका तस्दीक करवाई. आरोपी ने पुलिस को वारदात से जुड़ी जानकारी दी. अब पुलिस उससे घटना में शामिल फरार अन्य आरोपियों के ठिकानों और उनकी भूमिका को लेकर पूछताछ करेगी.

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मैसूर में 10 करोड़ की लूट का भी है आरोपी

पुलिस के अनुसार बिट्टू कुमार का आपराधिक रिकॉर्ड काफी लंबा है. आरोप है कि उसने 28 दिसंबर 2025 को मैसूर के स्काई शोरूम में करीब 10 करोड़ रुपए के सोने की लूट की वारदात को अंजाम दिया था और वह इस वारदात का मास्टरमाइंड था. उसके खिलाफ पूर्व में करीब 12 मामले दर्ज बताए जा रहे हैं. आरोपी पर बिहार में दो लोगों की हत्या में शामिल होने का भी आरोप है. पुलिस के मुताबिक बिट्टू सरदार गैंग का सदस्य है. इस गैंग पर देश के अलग-अलग हिस्सों में लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम देने के आरोप हैं. गैंग के सदस्य वारदात में फर्जी नंबर प्लेट लगे वाहनों का इस्तेमाल करते हैं और ठहरने के लिए भी फर्जी आईडी से होटल या अन्य स्थानों पर बुकिंग कराने की बात सामने आई है. वारदात के बाद आरोपी वाहनों के जरिए फरार हो जाते हैं. फिलहाल सीकर पुलिस की पूछताछ का मुख्य फोकस तनिष्क शोरूम फायरिंग और लूट के प्रयास में शामिल फरार पांच आरोपियों तक पहुंचना है.