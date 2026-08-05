Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /सीकर में प्रतियोगी छात्र की संदिग्ध मौत, 8 महीने से अकेले रह रहा था आर्मी जवान का बेटा

सीकर में प्रतियोगी छात्र की संदिग्ध मौत, 8 महीने से अकेले रह रहा था आर्मी जवान का बेटा

Rajasthan News: सीकर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे 20 वर्षीय छात्र अंकित कुमार ने किराए के फ्लैट में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला. पुलिस ने मोबाइल जब्त कर जांच शुरू की है. मृतक के पिता भारतीय सेना में जम्मू-कश्मीर में तैनात हैं.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashok singh shekhawat
Published:Aug 05, 2026, 09:03 PM IST | Updated:Aug 05, 2026, 09:03 PM IST
सीकर में प्रतियोगी छात्र की संदिग्ध मौत, 8 महीने से अकेले रह रहा था आर्मी जवान का बेटा
Image Credit: सीकर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे 20 वर्षीय छात्र अंकित कुमार ने की आत्महत्या.

Sikar News: सीकर शहर में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे 20 वर्षीय छात्र ने किराए के फ्लैट में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. मृतक आर्मी जवान का बेटा था और पिछले कई महीनों से सीकर शहर के नवलगढ़ रोड पर कृष्ण रेजिडेंसी के पास एक किराए के फ्लैट में रहकर दिल्ली पुलिस सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. पुलिस ने घटनास्थल से छात्र का मोबाइल फोन जब्त कर मामले की जांच की जा रही है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच
फिलहाल पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार सीकर शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में बुधवार को एक प्रतियोगी छात्र का शव किराए के फ्लैट में फंदे से लटका मिला. मृतक की पहचान झुंझुनूं जिले के समसपुर निवासी 20 वर्षीय अंकित कुमार पुत्र शीशराम के रूप में हुई है. वह नवलगढ़ रोड स्थित कृष्ण रेजिडेंसी के पास एक फ्लैट में रहकर दिल्ली पुलिस सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

8 महीनों से फ्लैट में रह रहा था अकेला
उद्योग नगर थाना प्रभारी राजेश कुमार बुडानिया के अनुसार छात्र अंकित कुमार पिछले करीब 8 महीनों से फ्लैट में अकेला रह रहा था. सोमवार को वह कोचिंग भी नहीं पहुंचा और परिजनों के बार-बार फोन करने के बावजूद कॉल रिसीव नहीं की. इसके बाद परिजनों ने उसी बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से संपर्क किया.जब मकान मालिक और अन्य लोग फ्लैट पर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद मिला. जिस पर पास की खुली खिड़की से अंदर देखने पर अंकित कपड़े सुखाने वाली रस्सी से बने फंदे पर लटका हुआ दिखाई दिया.

मृतक का मोबाइल जब्त पुलिस कर रही जांच
सूचना पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर शव को नीचे उतारा और पोस्टमार्टम के लिए सीकर के एसके अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया. पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है. मृतक का मोबाइल फोन जब्त कर जांच की जा रही है. प्रारंभिक जांच में आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं. मृतक के पिता शीशराम भारतीय सेना में कार्यरत हैं और वर्तमान में जम्मू-कश्मीर में तैनात हैं. उन्हें घटना की सूचना दे दी गई है. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Sikar News: लक्ष्मणगढ़ में कांग्रेस की चुनावी रणनीति, डोटासरा बोले- कांग्रेस विकास का विजन रखती है, भाजपा धार्मिक उन्माद फैलाती है

'जल्दी आ जाओ, मरीज की मौत हो गई'... डॉक्टर की सूचना के 2 घंटे बाद तक भी नहीं पहुंची सीकर पुलिस

Sikar News: 3 घंटे की बारिश से रींगस में जलभराव, श्याम भक्तों की बढ़ी परेशानी

ट्रेंडिंग न्यूज़

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 7 से 10 अगस्त तक भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट, जानिए आपके शहर का हाल

जयपुर में लिफ्ट में बैंक मैनेजर के सिर पर रख दी पिस्टल, मिनटों में लूटकर फरार, कांप उठी साथ खड़ी युवती!

हनुमानगढ़ के तीन गांव के किसान बैठे धरने पर, बोले- मांग नहीं मानी तो टंकी पर चढ़ेंगे

'गाड़ी तैयार रखो...' SI को फोन करने के कुछ ही मिनट बाद सरकारी क्वार्टर में गूंजी गोली की आवाज, लहूलुहान मिले थानाधिकारी!

कहरानी के जंगल में हड्डियों के साथ मिले जानवरों के कटे-पिटे मांस और खून! क्या ये इलाका फिर बना गोतस्करों का हॉटस्पॉट?

राजस्थान के 11 जिलों के लिए सुबह 8:15 पर जारी हुआ अलर्ट, इन शहरों में तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी!

देवराज सिंह मौत मामले में गरमाई सियासत! महिपाल सिंह मकराना का बड़ा ऐलान, सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम

1 लाख की भैंस चोरी, मालिक बोला- DNA टेस्ट करा लो, पैसे मैं दूंगा

राजस्थान में मानसून का नया धमाका! 6 अगस्त से फिर तेज होगी बारिश, कई जिलों में भारी बरसात का अलर्ट

बांसवाड़ा में 3 मासूम बच्चों के सामने जीजा ने साले के पेट में घोंपी तलवार, उदयपुर ले जाते समय रास्ते में तोड़ा दम

शादी के 45 साल बाद पति ने भेजा तलाक का नोटिस, पत्नी बोली- घर और जमीन हड़पने की चाल

राजस्थान में लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात!

"मैं शुभम रेवाड़, अब किसी तरह का इलाज और पानी भी नहीं लूंगा, आज अनशन का 14वां दिन

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 15 जिलों में विभाग का अलर्ट, जानें कहां होगी भारी बारिश

Jeevansathi ऐप पर मिला 'फर्जी दिल्ली पुलिस SI'! शादी का झांसा देकर लूटी इज्जत और लाखों की दौलत

राजस्थान में फिर डूबी सोने की नैया, चांदी के भाव ने मारी जबरदस्त उछाल, जानें आज गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

सोना-चांदी ने मारी रिकॉर्ड छलांग, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

ATM में महिला को बातों में उलझाकर बदला कार्ड, कपड़ों की खरीदारी के बाद खाते से निकाले 22,500 रुपए, मामला दर्ज

11 साल बाद डांगावास हत्याकांड में बड़ा फैसला! 6 लोगों की मौत के मामले में सभी 40 आरोपी बरी

राजस्थान के गांवों और शहरों की बल्ले-बल्ले! भजनलाल सरकार ने खोला 2,100 करोड़ का खजाना, चमकेगी 3,200+ सड़कें

अब जाम की झंझट के बिना गोली की रफ्तार से पहुंचोगे दिल्ली, राजस्थान के इस शहर से फर्राटा भरने वाली है नमो भारत

अलवर में खाटू श्याम मंदिर के पास फटा गैस सिलेंडर, 10 मिनट में मजदूर का घर बना राख

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

पुलिस से बचने के लिए 100 फीट ऊंचे पुल से लगा दी छलांग, पथरीली जमीन पर गिरने से दो तस्करों की दर्दनाक मौत

'बापू बाजार' बना जयपुर का सबसे महंगा इलाका, जानें कितने करोड़ में होगी छोटी दुकान की रजिस्ट्री!

सुजानगढ़ अस्पताल की जर्जर हालत! महिला के ऊपर भरभराकर गिरा मुख्य गेट का छज्जा

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम, इन जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट

'मुझे कोई तिलिस्म दिखाई नहीं दे रहा', जोधपुर में अशोक गहलोत पर गजेंद्र सिंह शेखावत का तंज

चांदी ने फिर दिखाई तेजी, सराफा बाजार में बड़ा बदलाव! जानें ताजा रेट

आवारा पशु को बचाने की कोशिश बनी काल, झुंझुनूं में दर्दनाक हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत से हड़कंप

जयपुर का वो इलाका, जहां 15 फीट के अजगर जैसे सांप से डर कर घरों में दुबके लोग

अशोक गहलोत ने 15 दिन बाद शुभम रेवाड़ को पिलाया पानी, अनशन अभी भी जारी

राजस्थान मानसून सत्र पर आचार संहिता का असर नहीं, UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान

Jaisalmer: मशरूम बीनने गया किसान बना धमाके का शिकार, फटा चेहरा और सीने में हुए छेद!

डूंगरपुर में सरकारी टीचर की संदिग्ध मौत, बंद कमरे में मिला शव, जांच में जुटी पुलिस

मेड़ता और नागौर मंडी का भाव: जीरा पहुंचा 21500 पार, जानें मूंग से लेकर सरसों तक का ताजा रेट

अब नहीं होगी किसानों के साथ गड़बड़ी! अनुमति के बिना बैंक नहीं काट सकेंगे फसल बीमा प्रीमियम, जानें नए नियम

JEN पेपर लीक मामले में एक्शन, सहायक इंजीनियर अतुल मीणा हुआ गिरफ्तार, माफिया से 25 लाख में हुई थी डील!

TAGS:
Sikar News
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सीकर में प्रतियोगी छात्र की संदिग्ध मौत, 8 महीने से अकेले रह रहा था आर्मी जवान का बेटा
2
3
4
5