/सीकर के हॉस्टल में छात्रों पर बर्बरता! PVC पाइप और डंडों से पिटाई, VIDEO वायरल

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Sikar News: शिक्षा नगरी सीकर में नीट की तैयारी कर रहे दो छात्रों के साथ एक निजी हॉस्टल में कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है. उद्योग नगर थाना क्षेत्र स्थित एक बॉयज हॉस्टल में रहने वाले छात्रों ने हॉस्टल संचालक, बाउंसरों और अन्य लोगों पर पीवीसी पाइप, डंडों, लात-घूंसों से हमला करने, जातिसूचक गालियां देने और परिजनों से संपर्क नहीं करने देने के आरोप लगाए हैं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दोनों छात्रों के परिजन सीकर पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
हॉस्टल संचालक और बाउंसरों पर गंभीर आरोप
पीड़ित छात्र तरुण बैरवा के पिता संजय कुमार बैरवा ने उद्योग नगर थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उनका बेटा पिछले करीब दो वर्षों से सीकर में रहकर नीट फाउंडेशन की तैयारी कर रहा है और पार्थ बॉयज हॉस्टल में रहता है. आरोप है कि 26 जून की रात किसी विवाद के बाद हॉस्टल संचालक हेतराम, बाउंसर सुभाष, दिनेश, सूर्यवीर, दीपक सहित अन्य लोगों ने तरुण, मुनेश गुर्जर और अन्य छात्रों के साथ जमकर मारपीट की.
जातिसूचक गालियां देने का भी आरोप
तरुण बैरवा का आरोप है कि हॉस्टल संचालक के एक रिश्तेदार के साथ कहासुनी के बाद बाउंसर बुलाकर हमला कराया गया. उसका कहना है कि मारपीट के दौरान उसकी जाति पूछी गई और बैरवा बताने पर जातिसूचक शब्द कहे गए. शिकायत में एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की भी मांग की गई है.
मोबाइल छीनने और इलाज नहीं कराने का आरोप
पीड़ित छात्रों का आरोप है कि घटना के दौरान उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए और उन्हें अपने परिजनों से बात तक नहीं करने दी गई. उनका कहना है कि मारपीट के बाद उनका इलाज भी नहीं कराया गया और अगले दिन सामान्य रूप से कोचिंग भेज दिया गया. बाद में एक साथी छात्र की मदद से उन्होंने चोरी-छिपे अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी.
वायरल वीडियो के बाद शुरू हुई कार्रवाई
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद परिजन सीकर पहुंचे और पुलिस को वीडियो सहित अन्य साक्ष्य सौंपे. उद्योग नगर थाना पुलिस ने दोनों छात्रों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो, पीड़ितों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है. वहीं पीड़ित छात्रों के परिजनों ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना-प्रदर्शन करेंगे.
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