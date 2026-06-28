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सीकर के हॉस्टल में छात्रों पर बर्बरता! PVC पाइप और डंडों से पिटाई, VIDEO वायरल

Rajasthan News: सीकर के एक निजी बॉयज हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रहे दो छात्रों के साथ कथित मारपीट का मामला सामने आया है. छात्रों ने हॉस्टल संचालक और बाउंसरों पर हमला, जातिसूचक गालियां देने और मोबाइल छीनने के आरोप लगाए हैं. वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 28, 2026, 09:55 PM|Updated: Jun 28, 2026, 09:55 PM
सीकर के हॉस्टल में छात्रों पर बर्बरता! PVC पाइप और डंडों से पिटाई, VIDEO वायरल
Image Credit: सीकर के बॉयज हॉस्टल में 2 छात्रों के साथ हुई मारपीटSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: शिक्षा नगरी सीकर में नीट की तैयारी कर रहे दो छात्रों के साथ एक निजी हॉस्टल में कथित तौर पर बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है. उद्योग नगर थाना क्षेत्र स्थित एक बॉयज हॉस्टल में रहने वाले छात्रों ने हॉस्टल संचालक, बाउंसरों और अन्य लोगों पर पीवीसी पाइप, डंडों, लात-घूंसों से हमला करने, जातिसूचक गालियां देने और परिजनों से संपर्क नहीं करने देने के आरोप लगाए हैं. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद दोनों छात्रों के परिजन सीकर पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

हॉस्टल संचालक और बाउंसरों पर गंभीर आरोप
पीड़ित छात्र तरुण बैरवा के पिता संजय कुमार बैरवा ने उद्योग नगर थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उनका बेटा पिछले करीब दो वर्षों से सीकर में रहकर नीट फाउंडेशन की तैयारी कर रहा है और पार्थ बॉयज हॉस्टल में रहता है. आरोप है कि 26 जून की रात किसी विवाद के बाद हॉस्टल संचालक हेतराम, बाउंसर सुभाष, दिनेश, सूर्यवीर, दीपक सहित अन्य लोगों ने तरुण, मुनेश गुर्जर और अन्य छात्रों के साथ जमकर मारपीट की.

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जातिसूचक गालियां देने का भी आरोप
तरुण बैरवा का आरोप है कि हॉस्टल संचालक के एक रिश्तेदार के साथ कहासुनी के बाद बाउंसर बुलाकर हमला कराया गया. उसका कहना है कि मारपीट के दौरान उसकी जाति पूछी गई और बैरवा बताने पर जातिसूचक शब्द कहे गए. शिकायत में एससी-एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की भी मांग की गई है.

मोबाइल छीनने और इलाज नहीं कराने का आरोप
पीड़ित छात्रों का आरोप है कि घटना के दौरान उनके मोबाइल फोन छीन लिए गए और उन्हें अपने परिजनों से बात तक नहीं करने दी गई. उनका कहना है कि मारपीट के बाद उनका इलाज भी नहीं कराया गया और अगले दिन सामान्य रूप से कोचिंग भेज दिया गया. बाद में एक साथी छात्र की मदद से उन्होंने चोरी-छिपे अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी.

वायरल वीडियो के बाद शुरू हुई कार्रवाई
घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद परिजन सीकर पहुंचे और पुलिस को वीडियो सहित अन्य साक्ष्य सौंपे. उद्योग नगर थाना पुलिस ने दोनों छात्रों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो, पीड़ितों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है. वहीं पीड़ित छात्रों के परिजनों ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना-प्रदर्शन करेंगे.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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