गणेश्वर धाम में सूटकेस ब्लास्ट का सनसनीखेज खुलासा! तांत्रिक कनेक्शन आया सामने, 5 डिटेन

Rajasthan News: सीकर के नीमकाथाना स्थित गणेश्वर धाम ब्लास्ट मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 5 लोगों को डिटेन किया है. मामला तांत्रिक विद्या से जुड़ा बताया जा रहा है. मेवात के एक तांत्रिक के कहने पर सूटकेस विसर्जन के दौरान धमाका हुआ. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है.

Published: Feb 18, 2026, 05:30 PM IST | Updated: Feb 18, 2026, 05:30 PM IST

गणेश्वर धाम में सूटकेस ब्लास्ट का सनसनीखेज खुलासा! तांत्रिक कनेक्शन आया सामने, 5 डिटेन

Sikar News: सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र स्थित गणेश्वर धाम में हुए ब्लास्ट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लोकेश मीणा ने प्रेस वार्ता में बताया कि इस मामले में पांच लोगों को डिटेन किया गया है. शुरुआती जांच में मामला तांत्रिक विद्या से जुड़ा सामने आया है. फिलहाल सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है और पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी जा रही हैं.

एएसपी ने बताया कि डिटेन किए गए लोग झुंझुनू जिले के उदयपुरवाटी और गुढ़ागढ़ौजी थाना क्षेत्र के निवासी हैं. ये सभी मेवात के नूंह जिले में रहने वाले एक तांत्रिक के संपर्क में आए थे. तांत्रिक ने उन्हें एक सूटकेस दिया था, जिसमें कुछ सामग्री रखी गई थी. आरोप है कि तांत्रिक ने उस सूटकेस को धार्मिक स्थान पर विसर्जित करने के लिए कहा था. इसके बाद सभी लोग गणेश्वर धाम पहुंचे.

बताया गया कि जब वे सूटकेस का विसर्जन करने लगे, तभी उसमें अचानक ब्लास्ट हो गया. धमाके से इलाके में अफरा-तफरी मच गई. हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सूटकेस में कौन-सा विस्फोटक या सामग्री रखी गई थी. पुलिस और फोरेंसिक टीम इस संबंध में जांच कर रही है.

घटना की गंभीरता को देखते हुए आईजी राघवेंद्र सुहासा और पुलिस अधीक्षक के. प्रवीण नायक नुनवात भी मौके पर पहुंचे थे. वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में विशेष टीमों का गठन किया गया और संदिग्धों की तलाश शुरू की गई. चार दिन तक लगातार दिन-रात मेहनत के बाद पुलिस को सफलता मिली.

पुलिस ने गुड़ा थाना गुढ़ागढ़ौजी निवासी दिनेश कुमार जांगिड, जयराम सैनी, ढाणी जोधाला तन पांख निवासी हरिराम, डीडवाना निवासी निर्मल और तांत्रिक के सहयोगी पुन्हाना जिला नूंह निवासी नियामत उर्फ सदाम उर्फ राजू उर्फ काला को डिटेन किया है. सभी से पूछताछ जारी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है.

एएसपी ने बताया कि इस कार्रवाई में हेड कांस्टेबल राम सिंह खोखर, हेड कांस्टेबल भूपेंद्र सिंह, साइबर डीएसटी के हेड कांस्टेबल बनवारी लाल तथा कांस्टेबल राकेश कुमार और मनोज कुमार की विशेष भूमिका रही. प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर थाना अधिकारी राजेश डूडी भी मौजूद रहे. पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मामले के सभी पहलुओं का खुलासा किया जाएगा.

