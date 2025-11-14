Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सीकर के मंदिर से 10 किलो चांदी चोरी, सदर थाना क्षेत्र में नहीं रुक रहा चोरों का आतंक

Rajasthan News: सीकर के सदर थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें थम नहीं रही. परडोली गांव में एक घर के मंदिर से 10 किलो चांदी के 150 छत्र और 5 हजार रुपए चोरी हो गए. सीसीटीवी में रात में संदिग्ध बाइक दिखी. डॉग स्क्वायड जांच में जुटा है. हाल ही में नाथावतपुरा में भी 30 लाख की चोरी हुई थी.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Nov 14, 2025, 07:02 PM IST | Updated: Nov 14, 2025, 07:02 PM IST

Trending Photos

क्या आपको पता है राजस्थान का 'जिब्राल्टर' किस किले को कहते हैं?
6 Photos
Trending Quiz

क्या आपको पता है राजस्थान का 'जिब्राल्टर' किस किले को कहते हैं?

राजस्थान में क्लास 9–12 के छात्रों के लिए खुशखबरी, बैंक खाते में सीधी स्कॉलरशिप… बस करें ये काम!
7 Photos
rajasthan scheme

राजस्थान में क्लास 9–12 के छात्रों के लिए खुशखबरी, बैंक खाते में सीधी स्कॉलरशिप… बस करें ये काम!

सर्दियों में घर पर बनाएं राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Papad mangodi ki sabzi

सर्दियों में घर पर बनाएं राजस्थानी पापड़ मंगोड़ी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

7 घंटे का सफर सिर्फ 4 घंटे में... जयपुर से जोधपुर के बीच 350 किलोमीटर लंबा बनेगा एक्सप्रेसवे, किसान बने करोड़पति!
7 Photos
Rajasthan Government Project

7 घंटे का सफर सिर्फ 4 घंटे में... जयपुर से जोधपुर के बीच 350 किलोमीटर लंबा बनेगा एक्सप्रेसवे, किसान बने करोड़पति!

सीकर के मंदिर से 10 किलो चांदी चोरी, सदर थाना क्षेत्र में नहीं रुक रहा चोरों का आतंक

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के सदर थाना इलाके में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही एक बार फिर से परडोली गांव में एक घर में बने मंदिर से लाखों रुपए की चांदी के छात्र व नगदी चोरी होने का मामला सामने आया है. सदर थाना इलाके परडोली बड़ी निवासी मांगीलाल के घर स्थित पितररानी विमला बाई के मंदिर से करीब 10 किलो चांदी के 150 छत्र और 5 हजार रुपए चोर उड़ा ले गए.

सुबह 4 बजे लोगों को मिली चोरी की सूचना
परिवार के लोगों ने बताया कि रोजाना की तरह वे सुबह करीब 4 बजे उठे तो मंदिर का गेट खुला हुआ मिला. मंदिर के अंदर जाकर देखा तो चांदी के सभी छत्र गायब थे. इसके बाद जब ग्रामीणों ने गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो रात 1 से 2 बजे के बीच एक संदिग्ध बाइक गांव में घूमती नजर आई. लोगों को शक है कि यह बाइक चोरों की ही थी.

पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कर रही जांच
घटना की जानकारी मिलने पर डॉग स्क्वायड टीम मौके पर पहुंची और विभिन्न साक्ष्य जुटाए. वहीं सदर थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य इनपुट के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है. गौरतलब है कि सदर थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं. इससे पहले 9 नवंबर को नाथावतपुरा गांव में शादी वाले घर से करीब 30 लाख रुपए के जेवरात चोरी हो गए थे, जिसमें पुलिस अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है. इलाकें में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news