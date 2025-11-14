सीकर के मंदिर से 10 किलो चांदी चोरी, सदर थाना क्षेत्र में नहीं रुक रहा चोरों का आतंक

Rajasthan News: सीकर के सदर थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें थम नहीं रही. परडोली गांव में एक घर के मंदिर से 10 किलो चांदी के 150 छत्र और 5 हजार रुपए चोरी हो गए. सीसीटीवी में रात में संदिग्ध बाइक दिखी. डॉग स्क्वायड जांच में जुटा है. हाल ही में नाथावतपुरा में भी 30 लाख की चोरी हुई थी.
Trending Photos
Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के सदर थाना इलाके में चोरी की वारदात थमने का नाम नहीं ले रही एक बार फिर से परडोली गांव में एक घर में बने मंदिर से लाखों रुपए की चांदी के छात्र व नगदी चोरी होने का मामला सामने आया है. सदर थाना इलाके परडोली बड़ी निवासी मांगीलाल के घर स्थित पितररानी विमला बाई के मंदिर से करीब 10 किलो चांदी के 150 छत्र और 5 हजार रुपए चोर उड़ा ले गए.
सुबह 4 बजे लोगों को मिली चोरी की सूचना
परिवार के लोगों ने बताया कि रोजाना की तरह वे सुबह करीब 4 बजे उठे तो मंदिर का गेट खुला हुआ मिला. मंदिर के अंदर जाकर देखा तो चांदी के सभी छत्र गायब थे. इसके बाद जब ग्रामीणों ने गांव में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो रात 1 से 2 बजे के बीच एक संदिग्ध बाइक गांव में घूमती नजर आई. लोगों को शक है कि यह बाइक चोरों की ही थी.
पुलिस सीसीटीवी के आधार पर कर रही जांच
घटना की जानकारी मिलने पर डॉग स्क्वायड टीम मौके पर पहुंची और विभिन्न साक्ष्य जुटाए. वहीं सदर थाना पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य इनपुट के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है. गौरतलब है कि सदर थाना क्षेत्र में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं. इससे पहले 9 नवंबर को नाथावतपुरा गांव में शादी वाले घर से करीब 30 लाख रुपए के जेवरात चोरी हो गए थे, जिसमें पुलिस अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है. इलाकें में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!