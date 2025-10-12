होटल में घुसकर मजदूरों ने की चोरी, 6 लाख रुपए लेकर हुए रफूचक्कर

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के सदर थाना इलाके में एक होटल से 6 लाख रुपए चोरी हो गया. चोरी करने वाले तीन मजदूर काम पर आए थे और अब फरार हैं. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है.

नेशनल हाईवे 52 पर स्थित है होटल

पीड़ित रामेश्वर सिंह ने बताया कि उनके होटल का नाम बीआर होटल है, जो नेशनल हाईवे 52 पर रसीदपुरा प्याज मंडी के सामने स्थित है. उन्हें होटल पर काम करने के लिए तीन मजदूरों की जरूरत थी. 8 अक्टूबर को एक दलाल के माध्यम से तीन मजदूर भेजे गए. इनमें से एक का नाम **कालू** था. तीनों ने कहा कि 10 अक्टूबर से काम शुरू करेंगे. रामेश्वर ने उनसे आईडी मांगी, लेकिन मजदूरों ने कहा कि परसों तक भेज देंगे.

तीनों मजदूर पैसे लेकर भाग गए

रात को तीनों मजदूर होटल में खाना खाकर स्टाफ रूम में सो गए. रामेश्वर ने अपने काउंटर में 6 लाख रुपए रखे थे, जो उन्होंने नई गाड़ी खरीदने के लिए रिश्तेदारों से लिए थे. सुबह जब रामेश्वर होटल पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि काउंटर का लॉक टूटा हुआ था और रुपए गायब थे. स्टाफ रूम में भी तीनों मजदूर नहीं थे.

सीसीटीवी फुटेज से हुआ खुलासा

होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच में पता चला कि चोरी रात 3 से 5 बजे के बीच हुई. कैमरों में तीनों मजदूर ऑफिस के अंदर और बाहर चलते दिखाई दे रहे हैं. पुलिस ने चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर तीनों मजदूरों की तलाश शुरू कर दी है.

पुलिस कर रही है जांच

पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का दावा कर रही है. होटल मालिक रामेश्वर ने भी मजदूरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है. फिलहाल, चोरी का पूरा मामला सदर थाना में दर्ज है और पुलिस जांच में जुटी हुई है. यह घटना सीकर जिले में सुरक्षा की चिंता को बढ़ा रही है और लोगों में सतर्कता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दे रही है.

