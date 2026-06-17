Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /सीकर में NEET पेपर लीक पर सड़कों पर उतरा गुस्सा! SFI का मशाल जुलूस, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

सीकर में NEET पेपर लीक पर सड़कों पर उतरा गुस्सा! SFI का मशाल जुलूस, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

Rajasthan News: सीकर में नीट पेपर लीक को लेकर एसएफआई ने मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार और एनटीए के खिलाफ प्रदर्शन किया. छात्र-छात्राओं ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, एनटीए बर्खास्तगी और 19 जून को दिल्ली घेराव की चेतावनी दी. आंदोलन तेज करने का ऐलान.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshok singh shekhawat
Published: Jun 17, 2026, 11:03 PM|Updated: Jun 17, 2026, 11:03 PM
सीकर में NEET पेपर लीक पर सड़कों पर उतरा गुस्सा! SFI का मशाल जुलूस, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
Image Credit: Sikar News

Sikar News: सीकर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है. इसी कड़ी में छात्र संगठन एसएफआई ने बुधवार शाम शहर में मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. यह जुलूस संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष जाखड़ के नेतृत्व में निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और युवा शामिल हुए. डाक बंगले से शुरू हुआ यह जुलूस सीएलसी चौराहे तक पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें रखीं.

प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नीट परीक्षा में सामने आए कथित पेपर लीक मामले, परीक्षा प्रणाली में अनियमितताओं और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर नाराजगी जताई. मशाल लेकर सड़कों पर उतरे युवाओं का कहना था कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होने से लाखों छात्रों का भरोसा प्रभावित हुआ है. उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

एसएफआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष जाखड़ और प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र ढाका ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों की मेहनत और भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में कई राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा या दोबारा आयोजित करना पड़ा, जिससे लाखों विद्यार्थियों को परेशानी झेलनी पड़ी. उनका कहना था कि परीक्षा व्यवस्था में लगातार सामने आ रही खामियों को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए.

प्रदर्शन के दौरान एनटीए पर भी सवाल उठाए गए. एसएफआई नेताओं ने एनटीए की कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए उसके पुनर्गठन या फिर उसे भंग करने की मांग रखी. साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी की गई. छात्रों का कहना था कि परीक्षा से जुड़े विवादों का असर सीधे युवाओं के भविष्य पर पड़ता है.

सुभाष जाखड़ ने दावा किया कि संगठन की ओर से अब तक करीब 5 लाख छात्रों के ऑनलाइन हस्ताक्षर जुटाए जा चुके हैं. इसके अलावा 10 लाख से अधिक ऑफलाइन हस्ताक्षर भी एकत्र किए गए हैं. उनका कहना है कि इन हस्ताक्षरों के माध्यम से छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.

एसएफआई नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि छात्रों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. इसी क्रम में 19 जून को नई दिल्ली स्थित शिक्षा मंत्रालय के घेराव की घोषणा भी की गई है. संगठन का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और एनटीए के खिलाफ कार्रवाई जैसी मांगों पर निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:25 लाख के कर्ज ने बना दिया कातिल! पड़ोसी महिला ने बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट, फिर किए शव के टुकड़े

ट्रेंडिंग न्यूज़

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

सीकर में NEET अभ्यर्थी ने की आत्महत्या, फ्लैट में मिला शव और नोट में लिखा-बहुत दूर जा रहा हूं...

राजस्थान में मौसम का कहर, 17 जिलों पर बारिश-आंधी का डबल अटैक! ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी

Jalore: इलाज में देरी पर भड़का युवक, MLA को फोन करके बोला- ' शर्म आनी चाहिए आपको', पढ़े पूरी बातचीत

राजस्थान में मौसम बदलेगा करवट, फिर बरसेंगे बादल! जयपुर-सीकर समेत 15 जिलों में बारिश का अलर्ट

अरे बाप रे! हजारों रुपये धड़ाम से गिरी चांदी, सोने की भी चमक हुई कम, जानें आपके शहर में गोल्ड-सिल्वर के प्राइस

झालावाड़ के एक घर में खून से लथपथ मिली पत्नी, पति घर से था फरार

पांचना बांध विवाद ने पकड़ा तूल! दिल्ली-मुंबई रेलवे ट्रैक फिर जाम, किसानों का हल्ला बोल

सोना-चांदी ने मारी जोरदार छलांग, बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

कोटा में राहुल गांधी के आगमन से पहले गरमाई राजनीति, BJP नेता राकेश नायक के नेतृत्व में राजीव गांधी की प्रतिमा को दिखाया आईना

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

सोना-चांदी का धमाका, एक ही दिन में दामों ने लगा दी लंबी छलांग! जानें ताजा भाव

दिल्ली में NEET की पढ़ाई कर रही अलवर की छात्रा ने किया सुसाइड, भाई-बहनों के साथ थी रहती

Rajasthan News: राजस्थान में भीषण सड़क हादसा, बांसवाड़ा से सूरत जा रही स्लीपर बस ट्रक से टकराई, चालक सहित 7 लोगों की मौत, 26 गंभीर घायल

7 साल से फेफड़े में छिपी थी ‘मौत की सुपारी’! डॉक्टरों ने कर दिया चमत्कार, महिला की बची जान

कौन है 13 साल की छात्रा किम? जिसने PM मोदी को पत्र लिख दिया ये सुझाव

एक ही घर से उठीं 4 अर्थियां! रोडवेज बस से भिड़ी कार, 4 सगे भाइयों की दर्दनाक मौत

लाइव कैमरे से सेना की हलचल पर निगरानी रखने की थी तैयारी! चाय की दुकान से आड़ में मुश्ताक से मिले डिजिटल सबूत

36 हजार किमी दौड़ेंगे तभी बनेंगे ATI, रोडवेज रोडवेज में प्रमोशन का नया फॉर्मूला

50 लाख के कर्ज से बचने के लिए दोस्त की हत्या, जयपुर पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

टोंक में विवाहिता ने पीहर पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप, जबरन गर्भपात कराकर दूसरी शादी कराने का दबाव

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा कनेक्शन, राजस्थान के इस मेगा प्रोजेक्ट से आएगा विकास का तूफान, 55 गांवों की चमकेगी किस्मत!

Rajasthan News: दिखावे पर भारी पड़ी सादगी, राज्यसभा सांसद डॉ. सतीश पूनियां की अभिनंदन एक मुस्कान से मुहिम का देशभर में असर

भरतपुर में जूस में मिला कथित मांस का टुकड़ा, बजरंग दल के 4 कार्यकर्ता गिरफ्तार, एडीएम सिटी ने दी जमानत

Delhi-NCR जाना हुआ और भी आसान, जयपुर से नोएडा के लिए सुबह-शाम उड़ेंगी फ्लाइट्स, किराया और समय नोट कर लें!

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

झुंझुनूं में 150 अग्निवीरों का सम्मान, गूंजे भारत माता के जयकारे

जयपुर में दर्दनाक हादसा! सीमेंट से भरे ट्रोले ने बाइक को रौंदा, 3 लोगों की मौत की सूचना

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, इन 12 जिलों में आंधी-बारिश की संभावना

बारिश के साथ आंधी-तूफान आने वाला है! जयपुर समेत कई जिलों में बदलेगा मौसम, पढ़ें वेदर अपडेट

राजस्थान स्वास्थ्य विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 22 चिकित्सकों समेत 38 मेडिकल कार्मिकों के तबादले

Tonk: पिता की बिगड़ती हालत, गुहार लगाता रहा बेटे और फिर मौत, पढ़ें पूरा मामला

'निर्मल पंक से पंकज, मल से कॉकरोच'... निम्बाकाचार्य के बयान से गरमाई राजनीति

लू और भीषण गर्मी में शरीर रहेगा तरोताजा, ट्राई करें राजस्थान की ये खास ड्रिंक!

राजस्थान में 20 जून तक तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी, अलर्ट जारी

Rajasthan News: बरसात में जलभराव से राहत की तैयारी, झुंझुनूं के लिए डीपीआर पर काम शुरू- डॉ. नवीन जैन

TAGS:
Sikar News
Rajasthan news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सीकर में NEET पेपर लीक पर सड़कों पर उतरा गुस्सा! SFI का मशाल जुलूस, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग
Sikar News
2
Rajasthan Crime News
3
jhunjhunu News
4
Jaipur News
5
Bikaner news