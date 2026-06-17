/सीकर में NEET पेपर लीक पर सड़कों पर उतरा गुस्सा! SFI का मशाल जुलूस, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

Sikar News: सीकर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है. इसी कड़ी में छात्र संगठन एसएफआई ने बुधवार शाम शहर में मशाल जुलूस निकालकर केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. यह जुलूस संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष जाखड़ के नेतृत्व में निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और युवा शामिल हुए. डाक बंगले से शुरू हुआ यह जुलूस सीएलसी चौराहे तक पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें रखीं.

प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने नीट परीक्षा में सामने आए कथित पेपर लीक मामले, परीक्षा प्रणाली में अनियमितताओं और छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर नाराजगी जताई. मशाल लेकर सड़कों पर उतरे युवाओं का कहना था कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता पर सवाल खड़े होने से लाखों छात्रों का भरोसा प्रभावित हुआ है. उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

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एसएफआई के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुभाष जाखड़ और प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र ढाका ने प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कहा कि छात्रों की मेहनत और भविष्य के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कुछ वर्षों में कई राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा या दोबारा आयोजित करना पड़ा, जिससे लाखों विद्यार्थियों को परेशानी झेलनी पड़ी. उनका कहना था कि परीक्षा व्यवस्था में लगातार सामने आ रही खामियों को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए.

प्रदर्शन के दौरान एनटीए पर भी सवाल उठाए गए. एसएफआई नेताओं ने एनटीए की कार्यप्रणाली की आलोचना करते हुए उसके पुनर्गठन या फिर उसे भंग करने की मांग रखी. साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग भी की गई. छात्रों का कहना था कि परीक्षा से जुड़े विवादों का असर सीधे युवाओं के भविष्य पर पड़ता है.

सुभाष जाखड़ ने दावा किया कि संगठन की ओर से अब तक करीब 5 लाख छात्रों के ऑनलाइन हस्ताक्षर जुटाए जा चुके हैं. इसके अलावा 10 लाख से अधिक ऑफलाइन हस्ताक्षर भी एकत्र किए गए हैं. उनका कहना है कि इन हस्ताक्षरों के माध्यम से छात्रों की आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है.

एसएफआई नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि छात्रों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा. इसी क्रम में 19 जून को नई दिल्ली स्थित शिक्षा मंत्रालय के घेराव की घोषणा भी की गई है. संगठन का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और एनटीए के खिलाफ कार्रवाई जैसी मांगों पर निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे.