/सीकर में नीट पेपर लीक पर सियासी बवाल! उदय भानु चिब के नेतृत्व में निकला मशाल जुलूस

Sikar News: भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब आज नीट पेपर लीक मामले को लेकर युवा कांग्रेस और छात्र संगठन एनएसयूआई की ओर से निकाले गए मशाल जुलूस में शामिल होने के लिए सीकर पहुंचे. सीकर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर युवाओं ने शहर के पिपराली रोड स्थित ज्योतिबा फूले सर्किल से सीएलसी चौक तक सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस निकाला. मशाल जुलूस में युवाओं ने केंद्र सरकार और केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई. इस दौरान सैकड़ों की संख्या में युवा कांग्रेस, छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ता सहित युवा वर्ग मौजूद रहा.

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज सीकर में नीट पेपर लीक मामले को लेकर मशाल जुलूस निकाला है. उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस की एक ही मांग है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ मामले में कार्रवाई होनी चाहिए.

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उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें इस मामले में इस्तीफा देना चाहिए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक यूथ कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा. यूथ कांग्रेस चुनाव में आयु सीमा के सवाल पर उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस के चुनाव में आयु सीमा 35 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन अभी यह प्रदर्शन केवल पेपर लीक मामले को लेकर है.

उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस की आगे की रणनीति है कि जिस तरह से पेपर माफिया सक्रिय है और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पर रोक लगाई जाए. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जो छात्र दिन-रात मेहनत करते हैं, उनकी मेहनत पर बार-बार हमला हो रहा है. जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, तब तक यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा.

प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राजस्थान प्रभारी विकास चिकारा, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सुधींद्र मुंड, यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रत्याशी अभिषेक चौधरी, कांग्रेस प्रत्याशी एवं यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रत्याशी अनिल चोपड़ा, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश नागा, लॉ कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राकेश गढ़वाल, विकास मूंड सहित सैकड़ों की संख्या में यूथ कांग्रेस और छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ता मौजूद रहे.