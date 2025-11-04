Zee Rajasthan
एक घर और 3 अर्थियां, सीकर में सड़क हादसे ने एक ही पल में उजाड़ दिया पूरा परिवार

Rajasthan News: सीकर जिले के श्रीमाधोपुर क्षेत्र के सीपुर गांव का बुनकर परिवार दर्दनाक सड़क हादसे में उजड़ गया. हादसे में दो सगे भाई और एक 5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर घायल है. दोनों भाई परिवार के कमाऊ सदस्य थे. गांव में मातम, चीखें और सन्नाटा पसरा रहा.

Published: Nov 04, 2025, 02:49 PM IST

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के श्रीमाधोपुर इलाके के अजीतगढ के सीपुर गांव के जयपुर हरमाड़ा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे ने एक पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं. हादसे में दो सगे भाई दशरथ बुनकर और महेंद्र बुनकर तथा दशरथ की 5 वर्षीय मासूम पुत्री भानु की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि परिवार की 19 वर्षीय वर्षा गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है.

बिजली फिटिंग और चिनाई का काम करते थे दोनों भाई
दोनों मृतक भाई जयपुर में बिजली फिटिंग और चिनाई का कार्य कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे. परिवार की सारी जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर थी. अब दोनों भाईयों के जाने के बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा, जिससे परिवार पूरी तरह बेसहारा हो गया है. घर में मातम पसरा है, बुजुर्ग माता-पिता तथा पत्नी के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे, और गांव का हर व्यक्ति इस त्रासदी से गमगीन है.

घर से उठीं एक साथ तीन अर्थियां
आज घर पर जयपुर से शवों को लेकर एंबुलेंस पहुंची और जैसे ही तीन अर्थियां एक साथ उठीं, सीपुर गांव चीखों और रोने की आवाजों से गूंज उठा. हजारों की संख्या में ग्रामीणों ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी. दोनों सगे भाइयों का एक ही चीता पर तथा पांच वर्षीय बच्ची का अलग से चीता बनाकर दाह संस्कार किया गया. मौके पर प्रधान शंकरलाल यादव, थानाधिकारी प्रदीप शर्मा, श्रीमाधोपुर, थोई थाना पुलिस व RAC का जाप्ता मौजूद रहा.

परिजनों को ग्रामीणों ने बंधाया ढांढस
महिलाएं और ग्रामीण परिजनों को ढांढस बंधाते रहे, लेकिन कोई भी इस गहरे दुःख को शब्दों में बयां नहीं कर सका. अंतिम यात्रा के दौरान गांव की गलियां चीखों और सिसकियों से गूंज उठीं. हर घर में मातम, हर आंख में आंसू और हर चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था. परिवार की आर्थिक हालत पहले से ही कमजोर थी,अब दोनों कमाऊ भाईयों के जाने से सबकुछ उजड़ गया. गांव के चूल्हे नहीं जले, लोगों ने खाना तक नहीं बनाया, पूरा माहौल शोकमय रहा.

