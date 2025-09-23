Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा का सीकर दौरा, GST की दरें कम होने का बाद व्यापारियों से...

Sikar News: केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरें कम करने के बाद आमजन व व्यापारियों से संवाद हेतु आज यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा एक दिवसीय दौरे पर सीकर पहुंचे. मंत्री ने व्यापारीयों से जीएसटी की घटी हुई दरों से ही आमजन को सामान देने की नसीहत दी.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Sep 23, 2025, 04:34 PM IST | Updated: Sep 23, 2025, 04:34 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी बादाम का हलवा टेस्ट किया क्या ? देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी!
7 Photos
Badam ka Halwa

राजस्थानी बादाम का हलवा टेस्ट किया क्या ? देखते ही मुंह में आ जाएगा पानी!

प्रदेश में मानसून की विदाई का दौर शुरू ! पूर्वी राजस्थान में बारिश का अलर्ट
6 Photos
rajasthan weather

प्रदेश में मानसून की विदाई का दौर शुरू ! पूर्वी राजस्थान में बारिश का अलर्ट

क्या आपको पता है राजस्थान के पत्थरों से बना है पाकिस्तान का ये सुंदर पैलेस?
7 Photos
jodhpur News

क्या आपको पता है राजस्थान के पत्थरों से बना है पाकिस्तान का ये सुंदर पैलेस?

राजस्थान सरकार की वो योजना, जिसमें इस तरह मिल सकता है 2 करोड़ का लोन!
6 Photos
Rajasthan news

राजस्थान सरकार की वो योजना, जिसमें इस तरह मिल सकता है 2 करोड़ का लोन!

UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा का सीकर दौरा, GST की दरें कम होने का बाद व्यापारियों से...

Sikar News: केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी की दरें कम करने के बाद आमजन व व्यापारियों से संवाद हेतु आज यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा एक दिवसीय दौरे पर सीकर आए, जहां मंत्री द्वारा शहर के जाट बाजार से तबेला मार्केट तक व्यापारियों से मिलकर केंद्र सरकार जीएसटी की दरें कम करने की जानकारी दी.

मंत्री ने व्यापारीयों से जीएसटी की घटी हुई दरों से ही आमजन को सामान देने की नसीहत दी. इस मौके पर पूर्व सांसद सुमेधानंद सरस्वती जीएसटी विभाग के अधिकारी सहित भाजपाई मौजूद रहे. मंत्री ने बताया कि अमेरिका ने जिस प्रकार भारत के खिलाफ अतिरिक्त टैरिफ लगाकर भारत सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

लेकिन 140 करोड़ जनता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के आगे झुकने को इनकार कर दिया. जिसके चलते जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नुकसान होने की बात चली थी, उसकी पूर्ति करने के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने मिलकर नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी के माध्यम से दरें कम की. जीएसटी की टैक्स दरें कम होने से निश्चित रूप से आमजन को फायदा होगा और उसकी क्रय शक्ति बढ़ेगी.

शिक्षा और स्वास्थ्य में काम आने वाली चीजों को लगभग-लगभग कर मुक्त कर दिया गया है. कॉपी-किताब से लेकर पेन-पेंसिल तक को जीरो टैक्स की श्रेणी में लाया गया है. रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजों में जीएसटी दरें कम की गई हैं, जिससे आमजन को काफी फायदा होगा.

इससे आमजन की क्रय शक्ति और व्यापार दोनों बढ़ेंगे, जिससे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में नुकसान होने वाला था वह स्वदेशी व्यापार से घाटे की पूर्ति होगी और प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत पे भी काम हो रहा है. जब भारत आत्मनिर्भर होगा. पहले भारत सैन्य हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहती थी पर वर्तमान समय में अनुसंधान कर्मियों ने टॉप लड़ाकू विमान ईजाद किए हैं.

दुनिया के दर्जनों देश उन विमानों को खरीदने के लिए भारत के सामने कतार लगा कर खड़े हैं. प्रधानमंत्री आपदा में भी अवसर खोज रहे हैं और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. वहीं पिछले दिनों मुख्यमंत्री के दौरे के बाद डोटासरा द्वारा किए गए ट्वीट को लेकर मंत्री ने कहा कि दो बातें होती हैं, एक तो उधार लो और घी पीओ और एक है मेहनत करो और देश को आगे बढ़ाओ.

प्रशासनिक सुधारता हो तो बात समझने वाली है और आप अगर विस्तार ही किए हैं और सुधार नहीं करो तो विस्तार कितने दिन चलेगा. प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी देखनी पड़ती है. प्रशासनिक प्रबंध भी देखना पड़ता है. इसीलिए राजस्थान सरकार शिक्षा मंत्री और भारतीय जनता पार्टी का एक ही सोच है कि हर क्षेत्र में सुधार लाया जाए.

बाजार विस्तार करके और जहां-जहां आवश्यकता होगी उसके मुताबिक सारे काम होंगे और पेट्रोल और डीजल की दरें कम करने की दिशा में भी सरकार द्वारा चर्चा चल रही है और आपदा में अवसर के तहत आने वाले समय में शायद इससे भी जनता को लाभ मिलेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news