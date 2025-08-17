सीकर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राहुल गांधी पर किया तीखा हमला

Sikar News: सीकर जिले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज एक दिवसीय दौरे पर रहे. केंद्रीय मंत्री शेखावत सांगलिया धूणी मैं कार्यक्रम और अस्पताल का लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने से पहले भाजपा कार्यालय पहुंचे.
Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज एक दिवसीय दौरे पर रहे. केंद्रीय मंत्री शेखावत सांगलिया धूणी मैं कार्यक्रम और अस्पताल का लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने से पहले भाजपा कार्यालय पहुंचे. भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़, पूर्व विधायक रतन जलधारी सहित भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को दुपट्टा और गुलदस्ता देकर स्वागत किया.
केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मीडिया से रूबरु होते हुए राहुल गांधी के मतदाता सूचियों में गड़बड़ी और जीवित मतदाताओं के नाम काटने के बयान व विपक्ष के हंगामा पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में ऑर्गेनाइजेशन सेटअप नहीं बचा है. गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मतदाता सूची का जब प्रकाशन होता है, तब जागरूक नागरिक होने के चलते क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम वोटर लिस्ट में हमारा नाम है या नहीं, यह जांच करें.
क्या किसी एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी नहीं है कि वोटर लिस्ट को चेक करें, उसमें किसी का नाम छूटा है या नहीं. ऐसे बहुत से अवसर मिलते हैं, हर वोटर लिस्ट का प्रकाशन होने पर इस तरह का अवसर मिलता है. उसके बाद भी वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण के लिए सतत प्रक्रिया चलती है.
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राहुल गांधी के बयान पर निशाना साधते हुए कहा कि आरोप लगाने की बजाय राहुल गांधी, जिनकी पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का दंभ भरती है. जिन्होंने 55 साल तक देश में शासन किया. उस पार्टी को धरातल पर काम करने वाले अपने कार्यकताओं को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है. दोषारोपण की बजाय आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है कि उनके यहां कहां कमी रह गई.
उनके यहां वोटर लिस्टों की चेकिंग ठीक से नहीं हो सकी. राहुल गांधी को इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह का मिथ्या दोषारोपण करने की बजाय अपनी पार्टी में नीचे धरातल पर कार्यकर्ताओं और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप जो उनके यहां दुर्भाग्य से बचा नहीं है, उसे इकट्ठा करके वापस वोटर लिस्ट ठीक करने का काम करना चाहिए.
उन्होंने कहा कि भाजपा परिवार भाव से काम करती है. उन्होंने कहा कि हमेशा ही शेखावाटी, सीकर और देश भर में कहीं भी जाने का अवसर मिलता है, तो उसे स्नेह की ऊष्मा को अनुभव करने व एक दूसरे के साथ बैठने के लिए और सरकार व पार्टी की गतिविधियों की चर्चा करने के बारे में आज भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आया हूं. केंद्रीय मंत्री शेखावत ने टूरिज्म पर बोलते हुए कहा कि भारत में टूरिज्म का दुनिया का सबसे पुराना प्रमाण मिलता है.
11 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से प्रगति की है और देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार प्रगति हुई है. चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के दृष्टिकोण से हो, चाहे डेढ़ लाख किलोमीटर के सड़कें और कॉरिडोर बने, रेलवे और एयरपोर्ट के क्षेत्र में भी प्रगति हुई. करीब 30 लाख से अधिक गरीब लोग ऊपर आ गए. भारत में घरेलू पर्यटक भी लगातार बढ़ा है.
2004 से लेकर 2014 तक डोमेस्टिक टूरिस्ट का आंकड़ा और 2014 से 2024 का आंकड़ा देखें, तो इसमें लगभग 3 गुना तक इजाफा हुआ है. मीडिया से रूबरू होने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सीकर भाजपा जिला कार्यालय से सांगलिया के लिए रवाना हो गए. जहां उन्होंने डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा वह केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल के साथ सांगलिया धूणी के वार्षिकोत्सव एवं अस्पताल के लोकार्पण कार्यक्रम में भाग लिया.
