खाटूश्यामजी में 27 दिसम्बर से 5 जनवरी तक VIP दर्शन बंद, लपका गिरोह पर लगाम कसने का बड़ा फैसला

Rajasthan News: खाटूश्यामजी में नववर्ष, एकादशी और मासिक मेले की भीड़ को देखते हुए 27 दिसंबर से 5 जनवरी तक वीआईपी दर्शन बंद रहेंगे. यह फैसला लपका गिरोह पर रोक के लिए लिया गया है. सभी श्रद्धालुओं के लिए समान दर्शन व्यवस्था लागू होगी.

Published: Dec 27, 2025, 06:33 PM IST | Updated: Dec 27, 2025, 06:33 PM IST

Sikar News: सीकर जिले के प्रसिद्ध तीर्थस्थल खाटूश्यामजी में मासिक मेले नववर्ष और एकादशी के अवसर पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन और श्रीश्याम मंदिर कमेटी ने बड़ा निर्णय लिया है. 27 दिसम्बर से 5 जनवरी तक बाबा श्याम के वीआईपी दर्शन पूरी तरह से बंद रहेंगे. इस दौरान बाबा पार्किंग सहित अन्य मार्गों से करवाए जाने वाले सभी प्रकार के वीआईपी दर्शन पर रोक रहेगी. मंदिर कमेटी और प्रशासन ने यह फैसला वीआईपी दर्शनों की आड़ में सक्रिय लपका गिरोह पर लगाम लगाने के उद्देश्य से लिया है.

बताया जा रहा है कि यह गिरोह श्रद्धालुओं से दर्शन के नाम पर 500 से 1000 रुपये तक की अवैध वसूली कर रहा था जिससे न केवल भक्त ठगे जा रहे थे बल्कि श्रीश्याम मंदिर कमेटी की छवि भी धूमिल हो रही थी.गौरतलब है कि 22 दिसम्बर को पुलिस ने लपका गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार भी किया था. इससे पहले भी वीआईपी दर्शनों के नाम पर पैसे वसूलने वाले कई लोगों को पुलिस पकड़ चुकी है.

श्रीश्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि मासिक मेला और नववर्ष पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए दर्शन व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाया गया है. उन्होंने कहा कि खाटूधाम में आने वाले प्रत्येक भक्त के लिए समान दर्शन व्यवस्था लागू की गई है. श्रद्धालु अब 75 फीट की 14 लाइनों से गुजरते हुए बाबा श्याम के दर्शन कर सकेंगे. उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वे लपका गिरोह के झांसे में न आएं और दर्शन के नाम पर किसी को भी पैसे न दें. यदि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि नजर आए तो तुरंत मंदिर कमेटी या पुलिस प्रशासन को सूचना दें. दर्शन व्यवस्था पूरी तरह से प्रशासन और मंदिर कमेटी द्वारा ही संचालित की जा रही है.

सरकारी विभाग अपने कर्मचारियों के दर्शन की व्यवस्था करते हैं लेकिन विभागों की ओर से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता. ऐसे में वीआईपी दर्शन के नाम पर पैसे वसूलने का मामला पूरी तरह जांच का विषय है.उतल्लेखनीय है कि 30 दिसम्बर को एकादशी, वीकेंड और नववर्ष के चलते खाटूश्यामजी में अगले 10 दिनों तक भारी भीड़ रहने की संभावना है. नए साल पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु खाटूधाम पहुंचेंगे. इसे देखते हुए मंदिर कमेटी और प्रशासन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं, ताकि हर भक्त को शांतिपूर्ण और सुरक्षित दर्शन मिल सकें.

इसी के साथ नए साल पर श्रद्धालुओं के लिए चलेगी विशेष रेल
नववर्ष के अवसर पर खाटूश्यामजी दर्शन को आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर मंडल द्वारा रींगस रेलवे स्टेशन पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं. यात्रियों की भीड़ को सुचारू रूप से संभालने के लिए रेलवे की ओर से 24 स्पेशल रेल सेवाओं का संचालन किया जाएगा. रेलवे प्रशासन ने बताया कि श्रद्धालुओं को टिकट और सुरक्षा से जुड़ी किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए 10 टिकट काउंटर एवं 2 मोबाइल यूटीएस चौबीसों घंटे संचालित किए जा रहे हैं. इसके साथ ही स्टेशन पर आरपीएफ, जीआरपी, सुरक्षा सखी एवं वाणिज्यिक विभाग के कुल 110 अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती की गई है.

नववर्ष के दौरान यात्रियों की आवाजाही एवं ट्रेनों के संचालन पर रेल अधिकारी चौबीसों घंटे निगरानी रखी जाएगी. मंडल वाणिज्य प्रबंधक जयपुर स्वयं रींगस स्टेशन पर मौजूद रहकर व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग करेंगे. वहीं मंडल कंट्रोल रूम से डीआरएम, एडीआरएम, सीनियर डीएससी/आरपीएफ सहित अन्य अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर रखेंगे. स्टेशन परिसर में सफाई के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं. श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेला शेल्टर का व्यापक उपयोग किया जा रहा है तथा यात्रियों के लिए 3 शौचालय उपलब्ध कराए गए हैं. भीड़ नियंत्रण को लेकर स्टेशन परिसर में प्रवेश और निकास के लिए उचित बैरिकेडिंग की गई है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

