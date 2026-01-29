राजस्थान पंचायत चुनाव को लेकर आया बड़ा अपडेट, मतदाता सूचियों को लेकर दी गई जानकारी!

Rajasthan Panchayat Chunav: सीकर के उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उप जिला कलेक्टर रतन कुमार की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के लिए मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन से संबंधित बैठक अतिरिक्त जिला कलेक्ट्रेट के चैंबर में हुई. इस दौरान बैठक में मौजूद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के लिए मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन की सॉफ्ट कॉपी सौंपते हुए प्रारूप प्रकाशन की जानकारी दी गई.

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 29 जनवरी 2026 को पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के लिए मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन किया गया. जिला सीकर में अब कुल 449 ग्राम पंचायतें, 16 पंचायत समितियां, पंचायत समितियों में कुल जोन 304 और जिला परिषद में कुल जोन 49 हैं. उक्त पंचायत संस्थाओं के चुनाव के लिए वार्ड वाईज, पंचायत समिति जोन व जिला परिषद जोन के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची अर्हता एक जनवरी 2025 के अनुसार तैयार की गई है. ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव इसी मतदाता सूची के आधार पर होंगे.

निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उन्होंने बताया कि निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन 29 जनवरी 2026 को, निर्वाचक नामावलियों का वार्डों, मतदान केन्द्रों पर पठन 31 जनवरी 2026 को, दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 07 फरवरी 2026 को, दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की ​अंतिम तिथि 7 फरवरी 2026 शनिवार को, विशेष अभियान की तिथियां एक फरवरी 2026 (रविवार) एवं 2 फरवरी 2026 सोमवार तक, दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि 14 फरवरी 2026 शनिवार तक, पूरक सूचियों की तैयारी 21 फरवरी 2026 शनिवार तक, निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन 25 फरवरी 2026 बुधवार को किया जाएगा.

ऑनलाइन

उन्होंने बताया कि प्रारूप प्रकाशन के पश्चात जिन मतदाताओं की आयु 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष हो गई, उनके दावे, आपत्ति चरण में नाम जोड़े जाएंगे. प्रारूप प्रकाशन से वंचित होने वाले उक्त चरण में दावा कर सकते हैं. आपत्ति प्रारूप प्रथम, द्वितीय, तृतीय में स्वीकार किये जाएंगे. दावा आपत्ति वेबसाईट www.sec.rajasthan.gov.in पर भी ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं.

उन्होंने बताया कि एक जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले और अन्य नए मतदाता नाम जुड़वाने, स्थानांतरित करने से संबंधित कार्य 7 फरवरी 2026 तक किया जाएगा, जिसके लिए 1 फरवरी और 2 फरवरी 2026 को समस्त मतदान केदो पर लगाए जाएंगे, जिस दौरान समस्त प्रगणक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित मतदान केंद्र पर पूरे दिन उपस्थित रहकर प्राप्त करेंगे.

बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं एडीएम रतन कुमार ने बताया कि जिले में पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों के साथ-साथ जिला परिषद के जोन में वृद्धि हुई है. जिला परिषद के 49 जोन, पंचायत समिति 16और पंचायत समिति के 304 जोन हैं. पंचायत समिति 16.में कुल 449.ग्राम पंचायत जिले में हैं.

ये लोग रहे उपस्थित

इस अवसर पर महावीर प्रसाद सेन भारतीय जनता पार्टी, पुरुषोत्तम शर्मा इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुकेश गुर्जर आम आदमी पार्टी, भंवरलाल दानोदिया बहुजन समाज पार्टी, राम रतन बगड़िया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया मार्क्सिस्ट, भंवर सिंह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, चंद्रप्रकाश भडिया सहित अन्य उपस्थित रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-