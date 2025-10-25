Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

अंता उपचुनाव में बीजेपी का बड़ा दावा, राठौड़ बोले-‘जीत हमारी होगी’, निकाय चुनाव की तैयारी...

Rajasthan news: उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और प्रदेशाध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ ने लक्ष्मणगढ़ में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. राठौड़ ने दावा किया कि अंता उपचुनाव में भाजपा निर्णायक जीत दर्ज करेगी और पार्टी आगामी निकाय चुनावों के लिए पूरी तरह से तैयार है.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 25, 2025, 04:15 PM IST | Updated: Oct 25, 2025, 04:15 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं? राजस्थान में सिर्फ एक ये काम करने पर किसानों को मिलेंगे 4 लाख फ्री!
7 Photos
Rajasthan government scheme

क्या आप जानते हैं? राजस्थान में सिर्फ एक ये काम करने पर किसानों को मिलेंगे 4 लाख फ्री!

Pushkar Fair 2025: ऊंट, संस्कृति और अध्यात्म का अनोखा संगम, देशी-विदेशी पर्यटकों की जबरदस्त भीड़
11 Photos
Pushkar Mela 2025

Pushkar Fair 2025: ऊंट, संस्कृति और अध्यात्म का अनोखा संगम, देशी-विदेशी पर्यटकों की जबरदस्त भीड़

क्या आप जानते हैं राजस्थान में विधायक को कितनी सैलरी होती है?
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं राजस्थान में विधायक को कितनी सैलरी होती है?

भारत-पाक सीमा पर NOTAM जारी, बॉर्डर पर 30 हजार सैनिकों का जमावड़ा, 'त्रिशूल' अभ्यास की तैयारी
6 Photos
jaisalmer news

भारत-पाक सीमा पर NOTAM जारी, बॉर्डर पर 30 हजार सैनिकों का जमावड़ा, 'त्रिशूल' अभ्यास की तैयारी

अंता उपचुनाव में बीजेपी का बड़ा दावा, राठौड़ बोले-‘जीत हमारी होगी’, निकाय चुनाव की तैयारी...

Sikar news: राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ ने आज (25 अक्टूबर 2025) सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में शक्ति प्रदर्शन के साथ अंता उपचुनाव में जीत का बड़ा दावा किया. जयपुर से फतेहपुर जाते समय, दोनों वरिष्ठ नेता लक्ष्मणगढ़ के एनएच 52 स्थित लक्ष्मी पैलेस होटल पर रुके, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया.

कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत
भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भवानी सिंह खेड़ी के नेतृत्व में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बैरवा और राठौड़ का माला और साफा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया. इस अवसर पर सीकर भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़, सीकर यूआईटी के पूर्व चेयरमैन हरीराम रणवां, लक्ष्मणगढ़ भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष ललित पंवार सहित कई प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे. यह स्वागत कार्यक्रम आगामी चुनावी तैयारियों के संदर्भ में कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने वाला रहा.

उपचुनाव और निकाय चुनाव पर आत्मविश्वास
मीडिया से बातचीत के दौरान, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पार्टी के आत्मविश्वास को दर्शाया. राठौड़ ने स्पष्ट रूप से दावा किया कि अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा निर्णायक जीत हासिल कर रही है. उनका यह बयान पार्टी की मजबूत ज़मीनी पकड़ और चुनावी तैयारियों पर ज़ोर देता है. आगामी होने वाले निकाय चुनाव के संबंध में राठौड़ ने कहा कि भाजपा पूर्ण रूप से तैयार है. उन्होंने बताया कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने इन चुनावों को लेकर कमर कस ली है और वे जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी लगन से काम कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उपमुख्यमंत्री बैरवा और प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ का यह दौरा न केवल अंता उपचुनाव के प्रति पार्टी के गंभीर रुख को दर्शाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि भाजपा राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए भी अपनी संगठनात्मक शक्ति को मजबूत कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news