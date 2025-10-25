अंता उपचुनाव में बीजेपी का बड़ा दावा, राठौड़ बोले-‘जीत हमारी होगी’, निकाय चुनाव की तैयारी...

Sikar news: राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ ने आज (25 अक्टूबर 2025) सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में शक्ति प्रदर्शन के साथ अंता उपचुनाव में जीत का बड़ा दावा किया. जयपुर से फतेहपुर जाते समय, दोनों वरिष्ठ नेता लक्ष्मणगढ़ के एनएच 52 स्थित लक्ष्मी पैलेस होटल पर रुके, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया.

कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत

भाजपा युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष भवानी सिंह खेड़ी के नेतृत्व में स्थानीय कार्यकर्ताओं ने बैरवा और राठौड़ का माला और साफा पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया. इस अवसर पर सीकर भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़, सीकर यूआईटी के पूर्व चेयरमैन हरीराम रणवां, लक्ष्मणगढ़ भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष ललित पंवार सहित कई प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे. यह स्वागत कार्यक्रम आगामी चुनावी तैयारियों के संदर्भ में कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने वाला रहा.

उपचुनाव और निकाय चुनाव पर आत्मविश्वास

मीडिया से बातचीत के दौरान, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन सिंह राठौड़ ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए पार्टी के आत्मविश्वास को दर्शाया. राठौड़ ने स्पष्ट रूप से दावा किया कि अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा निर्णायक जीत हासिल कर रही है. उनका यह बयान पार्टी की मजबूत ज़मीनी पकड़ और चुनावी तैयारियों पर ज़ोर देता है. आगामी होने वाले निकाय चुनाव के संबंध में राठौड़ ने कहा कि भाजपा पूर्ण रूप से तैयार है. उन्होंने बताया कि पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने इन चुनावों को लेकर कमर कस ली है और वे जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी लगन से काम कर रहे हैं.

उपमुख्यमंत्री बैरवा और प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ का यह दौरा न केवल अंता उपचुनाव के प्रति पार्टी के गंभीर रुख को दर्शाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि भाजपा राजस्थान में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए भी अपनी संगठनात्मक शक्ति को मजबूत कर रही है.

