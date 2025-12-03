क्या आप जानते हैं खाटू श्याम जी के दो भाई कौन थे?

Khatu shyam Ji: खाटू श्याम जी यानी बाबा श्याम की कहानी महाभारत काल से जानी जाती है, जिनको उस समय बर्बरीक नाम से जाना जाता था. कहा जाता है कि बर्बरीक बहुत बलशाली और बुद्धिमान था.

बर्बरीक ने महाभारत के युद्ध में जाते हुए भगवान श्रीकृष्ण को शीश का दान दिया था, जिनको श्रीकृष्ण ने कलियुग में अपने नाम यानी श्याम नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था.

कहानियों के अनुसार, महाभारत के युद्ध में बर्बरीक के साथ उनके दो भाई भी शामिल हुए थे, जिनका जिक्र महाभारत में किया गया है. बर्बरीक यानी खाटू श्याम जी के भाई के नाम अंजनपर्व और मेघवर्ण है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बर्बरीक, अंजनपर्व और मेघवर्ण के पिता का नाम घटोत्कच और माता अहिलावती यानी मोरवी था. कहते हैं कि उनकी मां एक नागकन्‍या थी. बर्बरीक उनके सबसे बड़े बेटे थे. बर्बरीक के दादा भीम थे और दादी हिडिम्‍बा थीं.

कहा जाता है कि इन दोनों ने ही महाभारत के युद्ध में हिस्सा लिया और अपनी वीरता का परिचय दिया. महाभारत युद्ध के 14वें दिन कर्ण ने घटोत्कच और गुरु द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा ने अंजनपर्व और वनसेन ने मेघवर्ण को मारा था.

कहानियों के मुताबिक, खाटू श्‍याम जी भगवान शिव के परम भक्‍त थे और उन्होंने बर्बरीक की तपस्या से खुश होकर तीन अभेद्य बाण दिए थे, जो पूरे युद्ध को मिनटों में खत्म कर सकते थे.

खाटू श्‍याम जी के मंदिर का निर्माण 1027 में रूपसिंह चौहान और उनकी पत्‍नी नर्मदा कंवर ने करवाया था.

फिर मारवाड़ के शासक दीवान अभय सिंह ने 1720 में मंदिर का दुबारा बनवाया था.

आज के समय में बाबा श्याम का डंका पूरे विश्व में बजा रहा है. मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है.

(डिस्क्लेमर- ये लेख सामान्य जानकारी और लोगों द्वारा बताई गई कहानियों पर आधारित है, इसकी ज़ी मीडिया पुष्टि नहीं करता है.)

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Latest Rajasthan News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-