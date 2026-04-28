/सीकर का लाल अरुणाचल प्रदेश में हुआ शहीद, 3 साल पहले हुई थी शादी

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के नीमकाथाना क्षेत्र के काचरेड़ा गांव के वीर सपूत शहीद देशराज सिंह तंवर का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. अंतिम विदाई के दौरान जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी.

इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे. जानकारी के अनुसार, शहीद देशराज सिंह तंवर अरुणाचल प्रदेश में सीमा पर तैनात थे और पेट्रोलिंग के दौरान लैंडस्लाइडिंग की घटना में वीरगति को प्राप्त हुए. जैसे ही उनके शहीद होने की खबर गांव पहुंची, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई.

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गार्ड ऑफ ऑनर

अंतिम संस्कार के दौरान जवानों ने पूरे सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया. प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. इस दौरान मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थी लेकिन दिल में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले इस वीर सपूत पर गर्व भी साफ झलक रहा था. वहीं, अंतिम संस्कार से पूर्व में शहीद के सम्मान में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई इसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे.

ग्रेनेडियर देशराज सिंह तंवर 25 अप्रैल को अरुणाचल में शहीद हो गए थे. वे ड्यूटी के दौरान भूस्खलन की चपेट में आ गए थे. मिली जानकारी के अनुसार, 28 अप्रैल को देशराज छुट्टी लेकर अपने गांव आने वाले थे लेकिन

उसी दिन उनका शव घर पहुंचा. उनके शव को देख वीरांगना तमन्ना और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. उनके पार्थिव देह को को चाचा के बेटे ने मुखाग्नि दी.

पत्नी और 2 साल की बेटी से फोन पर बात

22 अप्रैल को देशराज सिंह तंवर ने अपनी पत्नी और 2 साल की बेटी से फोन पर बात की थी. उनकी शादी साल 2023 में हुई थी. शहीद देशराज सिंह के चाचा दशरथ सिंह ने बताया कि देशराज सिंह 25 अप्रैल को अपने 12 साथियों के साथ बॉर्डर पर तैनात थे. वहीं, इस दौरान 10 साथी आगे निकल गए और देशराज समेत तीन जवान पीछे आ रहे थे, जो भूस्खलन की चपेट में आ गए. इस हादसे में दो जवान शहीद हो गए और एक घायल हो गया.

परिवार के कई लोग सेना में

देशराज सिंह तंवर अपने तीन भाई-बहनों में दूसरे नंबर पर थे. उनका बड़ा भाई भोजराज सिंह भी सेना में कार्यरत है और दादा भगवान सिंह भी सेना से रिटायर्ड हैं.