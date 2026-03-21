Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

राजस्थान में अलग-अलग जगहों से पकड़े गए स्मैक तस्कर, करोड़ों का अवैध मादक पदार्थ जब्त

Rajasthan Crime : राजस्थान में खाटूश्यामजी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से करोड़ों का मादक पदार्थ जब्त किया.  
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByAshok singh shekhawat
Published:Mar 21, 2026, 01:56 PM IST | Updated:Mar 21, 2026, 01:56 PM IST

Trending Photos

राजस्थान पुलिस की बेटियों ने रचा इतिहास, इन 10 महिला पुलिसकर्मियों ने बढ़ाया मरुधरा का मान
14 Photos
Jaipur News

राजस्थान पुलिस की बेटियों ने रचा इतिहास, इन 10 महिला पुलिसकर्मियों ने बढ़ाया मरुधरा का मान

राजस्थान में दिखेगा एक और बैक टू बैक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर, इन जिलों में बारिश की चेतावनी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में दिखेगा एक और बैक टू बैक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ का असर, इन जिलों में बारिश की चेतावनी

राजस्थान के वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, इस शहर में सबसे कम कीमत पर मिल रहा पेट्रोल-डीजल!
7 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

राजस्थान के वाहन चालकों के लिए बड़ी खबर, इस शहर में सबसे कम कीमत पर मिल रहा पेट्रोल-डीजल!

Kota Weather: कोटा को आज भिगोने की फिराक में है मौसम, IMD ने अलर्ट जारी है
7 Photos
Kota Weather Update

Kota Weather: कोटा को आज भिगोने की फिराक में है मौसम, IMD ने अलर्ट जारी है

राजस्थान में अलग-अलग जगहों से पकड़े गए स्मैक तस्कर, करोड़ों का अवैध मादक पदार्थ जब्त

Rajasthan Crime : राजस्थान के सीकर जिले के खाटूश्यामजी में पुलिस थाना खाटूश्यामजी ने ऑपरेशन एंटी वेनम के तहत अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए स्मैक की बिक्री करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सुभाष मावलिया 25 साल निवासी खोरा थाना जीणमाताजी और दीपेंद्र सैनी 19 साल निवासी वार्ड 9 खाटूश्यामजी के रूप में हुई है.

पुलिस ने इनके कब्जे से 31 ग्राम 64 मिलीग्राम स्मैक बरामद की है. जानकारी के अनुसार, दोनों आरोपी बाइक के जरिए इलाके में अवैध स्मैक की सप्लाई करते थे. पुलिस ने गीलों की ढाणी, सीतारामपुरा रोड पर नाकाबंदी कर चेकिंग के दौरान इन्हें रोका. पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं देने पर तलाशी ली गई, जिसमें स्मैक बरामद होने पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.

यह कार्रवाई थानाधिकारी पवन चौबे के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा की गई, जिसमें राकेश कुमार, राहुल कुमार, राजेंद्र गढ़वाल, गिरधारी लाल, सुनील कुमार, रिंकू कुमार और चालक मोहन लाल थैबड़ शामिल रहे. पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछताछ जारी है और अवैध मादक पदार्थों के नेटवर्क की जांच की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

4 किलो 720 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम जब्त

झालावाड़ जिले के गंगधार थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. दोनों अभियुक्तों के कब्जे से 4 किलो 720 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम जब्त की गई.

गंगधार थाना प्रभारी अमरनाथ जोगी ने बताया कि पुलिस गश्त के दौरान रावतपुरा रोड रेलवे पुलिया के नीचे सगस महाराज मन्दिर के पास चौमहला से अभियुक्त सौरव उर्फ राहुल निवासी पलवाई जिला मंदसौर मध्यप्रदेश और मुकेश निवासी धतुरिया जिला मंदसौर मध्यप्रदेश के कब्जे से 4 किलो 720 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम जप्त की गई. आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किय जा रहा.

चित्तौड़गढ़ में डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई

वहीं, चित्तौड़गढ़ जिले में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत डीएसटी टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अफीम तस्करी के एक अनोखे तरीके का पर्दाफाश किया है. डीएसटी टीम ने जलिया चेकपोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध मोटरसाइकिल को रुकवाकर तलाशी ली, जिसमें पेट्रोल टैंक के नीचे गुप्त रूप से बनाया गया सीक्रेट टैंक मिला.

इस गुप्त स्कीम में प्लास्टिक की थैलियों में छुपाकर करीब 9 किलो 864 ग्राम अवैध अफीम ले जाई जा रही थी, जिसके इंटरनेशनल मार्केट में करीब 1 करोड़ से ऊपर कीमत आंकी जा रही है. पुलिस ने मौके से मध्यप्रदेश के नीमच निवासी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया. यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में डीएसटी टीम और कोतवाली निम्बाहेड़ा पुलिस की संयुक्त टीम ने की. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर तस्करी नेटवर्क, सप्लाई चेन और अन्य आरोपियों के बारे में जानकारी जुटा रही है. पुलिस का मानना है कि इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंSikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news