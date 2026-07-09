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शिक्षकों के तबादले राजनीतिक दुर्भावना के तहत - डोटासरा

Sikar News : शिक्षक तबादलों पर पीसीसी चीफ डोटासरा ने भजनलाल सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये राजनीतिक दुर्भावना और भ्रष्टाचार के तहत ट्रांसफर हुए हैं.

Edited byAshok singh shekhawatUpdated byPragati Pant
Published: Jul 09, 2026, 12:52 PM|Updated: Jul 09, 2026, 12:52 PM
शिक्षकों के तबादले राजनीतिक दुर्भावना के तहत - डोटासरा
Image Credit: शिक्षक तबादलों पर पीसीसी चीफ डोटासरा का बयानSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News :प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने वरिष्ठ अध्यापकों के तबादलों को लेकर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है. सीकर स्थित अपने निजी आवास पर पत्रकारों से बातचीत में डोटासरा ने आरोप लगाया कि शिक्षकों के तबादले राजनीतिक दुर्भावना के तहत किए गए हैं और इसमें भ्रष्टाचार की भी आशंका है. उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में 252 सरकारी विद्यालयों में से करीब आधे पद तबादलों के बाद रिक्त हो गए हैं, जबकि 174 शिक्षकों के तबादले किए गए, जिनमें से 147 प्रशासनिक आधार पर हैं. डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार और शिक्षा मंत्री ने राजनीतिक द्वेष के चलते शिक्षकों को दूरस्थ स्थानों पर भेजकर प्रताड़ित किया है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जवाब मांगा गया है, कि क्या यही नई शिक्षा नीति और सुशासन का मॉडल है. उन्होंने ये भी दावा किया कि बड़ी संख्या में शिक्षक अब न्यायालय का रुख करेंगे.

पीसीसी चीफ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उनकी राजनीति लोगों को प्रताड़ित कर अपना समर्थक बनाए रखने की रही है. उन्होंने कहा कि स्थानांतरण प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर होने चाहिए, न कि राजनीतिक कारणों से.

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एलडीसी भर्ती परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर भी डोटासरा ने सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि प्रदेश में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार गंभीर कार्रवाई नहीं कर रही. उन्होंने आरोप लगाया कि एलडीसी परीक्षा में भी अनियमितताओं के बावजूद परीक्षा निरस्त नहीं की गई और सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है.

डोटासरा ने सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में बढ़ते ड्रॉप आउट पर भी चिंता जताते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के नाम पर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है. उन्होंने स्थानांतरित शिक्षकों से घबराने की बजाय कानूनी लड़ाई लड़ने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है.

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