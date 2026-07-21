Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /sikar
  • /खाटूश्यामजी जाने वालों को बड़ा झटका, कार-बस-ट्रकों अब देना होगा ज्यादा टोल, देखें नई रेट लिस्ट

खाटूश्यामजी जाने वालों को बड़ा झटका, कार-बस-ट्रकों अब देना होगा ज्यादा टोल, देखें नई रेट लिस्ट

Sikar News: NHAI ने राजस्थान में जयपुर से जुड़े कई हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर नई टोल दरें लागू कर दी हैं. जयपुर-दिल्ली रूट पर कार का एकतरफा टोल ₹395 हो गया है. खाटूश्यामजी, कोटा और अन्य प्रमुख मार्गों पर भी 8% से 12% तक टोल शुल्क बढ़ाया गया है.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 21, 2026, 10:14 AM|Updated: Jul 21, 2026, 10:14 AM
खाटूश्यामजी जाने वालों को बड़ा झटका, कार-बस-ट्रकों अब देना होगा ज्यादा टोल, देखें नई रेट लिस्ट
Image Credit: कई हाईवे और एक्सप्रेस-वे पर नई टोल दरें लागू.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Sikar News: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने जयपुर से जुड़े कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर टोल शुल्क में संशोधन लागू कर दिया है. नई दरें मध्यरात्रि 12 बजे से प्रभावी हो चुकी हैं. संशोधित शुल्क लागू होने के बाद कार, जीप, टैक्सी, मिनी बस और बड़े व्यावसायिक वाहनों के टोल में करीब 8 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस बदलाव का असर रोजाना यात्रा करने वाले लोगों, व्यापारियों, ट्रांसपोर्टर्स और धार्मिक यात्राओं पर जाने वाले श्रद्धालुओं पर पड़ेगा.

जयपुर से दिल्ली का सफर हुआ महंगा

Add Zee News as a Preferred Source

जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-48) पर यात्रा करने वालों को अब पहले की तुलना में अधिक टोल चुकाना होगा. नई दरों के अनुसार कार और अन्य हल्के निजी वाहनों के लिए एक तरफ का टोल शुल्क ₹375 से बढ़ाकर ₹395 कर दिया गया है. यानी अब एकतरफा सफर पर यात्रियों को ₹20 अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा.

यह बढ़ी हुई लागत रोजाना इस मार्ग से आने-जाने वाले लोगों के साथ-साथ वीकेंड पर दिल्ली जाने वाले परिवारों और अन्य यात्रियों के बजट को भी प्रभावित करेगी.

व्यावसायिक वाहनों पर भी बढ़ा आर्थिक बोझ

एनएचएआई द्वारा लागू नई दरों का असर केवल निजी वाहनों तक सीमित नहीं है. भारी मालवाहक वाहन, ट्रक और अंतरराज्यीय बसों के लिए भी टोल शुल्क बढ़ाया गया है. ऐसे में ट्रांसपोर्ट कंपनियों की परिचालन लागत बढ़ सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर आने वाले समय में माल ढुलाई और बस किराए पर भी दिखाई दे सकता है.

खाटूश्यामजी जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ेगी लागत

राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल खाटूश्यामजी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी अब अधिक टोल शुल्क देना होगा. जयपुर से चौमूं होते हुए रींगस मार्ग पर स्थित टांटियावास टोल प्लाजा पर नई दरें लागू कर दी गई हैं. हर महीने एकादशी और सप्ताहांत पर जयपुर, दिल्ली तथा आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु निजी वाहन और टैक्सी से खाटूश्यामजी दर्शन के लिए पहुंचते हैं. टोल शुल्क बढ़ने से अब इस धार्मिक यात्रा का कुल खर्च भी पहले से अधिक हो जाएगा.

इन प्रमुख टोल प्लाजा पर लागू हुई नई दरें
जयपुर और आसपास के प्रमुख मार्गों पर स्थित कई टोल प्लाजा पर नई शुल्क सूची लागू कर दी गई है.
मनोहरपुर टोल प्लाजा: जयपुर-दिल्ली मार्ग के इस व्यस्त टोल प्लाजा पर कार और जीप के लिए नई दर ₹95 कर दी गई है.


टांटियावास टोल प्लाजा: जयपुर-सीकर और खाटूश्यामजी मार्ग पर स्थित इस टोल प्लाजा पर कार और जीप के लिए नया शुल्क ₹80 निर्धारित किया गया है.


ठीकरिया टोल प्लाजा: अजमेर और मुंबई दिशा में जाने वाले वाहनों के लिए कार और जीप का नया टोल ₹100 कर दिया गया है.


नेकावाला, सीतारामपुरा और भागवास चौरासी टोल प्लाजा: इन मार्गों पर भी सभी श्रेणियों के वाहनों के टोल शुल्क में लगभग 8 से 12 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी लागू की गई है.


कोटा संभाग और एक्सप्रेस-वे पर भी बढ़ीं दरें

एनएचएआई ने कोटा संभाग, कोटा-बूंदी मार्ग और वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस-वे के कुछ प्रमुख सेक्शनों पर भी संशोधित टोल दरें लागू कर दी हैं. यह नई दरें 20 जुलाई 2026 की रात 12 बजे से प्रभावी हो चुकी हैं.
वार्षिक टोल संशोधन के तहत निजी कार, जीप और हल्के मोटर वाहनों पर सबसे अधिक असर देखने को मिलेगा. एक्सप्रेस-वे के मुख्य हिस्से में कार श्रेणी के टोल में लगभग 7.40 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है, जबकि कुछ इंटरचेंज मार्गों पर यह बढ़ोतरी करीब 10 प्रतिशत तक पहुंच गई है.

इसके अलावा कोटा-बूंदी मार्ग के किशोरपुरा टोल प्लाजा पर भी नई दरें लागू कर दी गई हैं. वहीं देवली-कोटा सेक्शन (NH-52) पर रोजाना आने-जाने वाले कम्यूटर, कोचिंग स्टूडेंट, व्यवसायी और ट्रांसपोर्टर्स के लिए सफर अब पहले की तुलना में अधिक महंगा होगा.

24 घंटे के भीतर लौटने वालों को मिलेगी राहत
टोल शुल्क बढ़ने के बावजूद नियमित यात्रियों के लिए पहले से लागू कुछ सुविधाएं जारी रहेंगी. एनएचएआई और स्थानीय टोल प्रबंधन के अनुसार 24 घंटे के भीतर उसी मार्ग से वापसी करने वाले वाहनों को रिटर्न ट्रिप पर मिलने वाली रियायती दर पहले की तरह उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए मासिक फास्टैग पास की सुविधा भी पूर्ववत नियमों के अनुसार जारी रहेगी.

ट्रांसपोर्ट, व्यापार और आम लोगों पर असर
नई टोल दरों का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो रोजाना काम, पढ़ाई या व्यापार के सिलसिले में जयपुर से दिल्ली और आसपास के जिलों तक यात्रा करते हैं. टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटरों का कहना है कि 8 से 12 प्रतिशत तक टोल बढ़ने के कारण इंटरसिटी टैक्सी और बस सेवाओं के किराए में भी बदलाव करना पड़ सकता है.

वहीं ट्रांसपोर्टर्स का मानना है कि माल ढुलाई की लागत बढ़ने से सब्जियां, दूध और अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन खर्च में वृद्धि हो सकती है. इसका अप्रत्यक्ष असर आने वाले समय में आम उपभोक्ताओं पर भी देखने को मिल सकता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Sikar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


संबंधित खबरें

Khatushyamji Mela: निशान लेकर चला पदयात्रियों का जत्था, लक्ष्मणगढ़ से खाटू तक गूंज रहे बाबा के जयकारे

Khatushyamji Mela: रींगस से खाटू तक 17 KM लंबा पैदल कॉरिडोर की व्यवस्था, VIP दर्शन पूरी तरह बंद

आज से खाटूश्यामजी का फाल्गुन मेला शुरू, रींगस से खाटू नो-व्हीकल जोन लागू, साढ़े 4 हजार पुलिसकर्मी तैनात, जानें तैयारियों का अपडेट

ट्रेंडिंग न्यूज़

भीलवाड़ा के जहाजपुर में अवैध बजरी नेटवर्क पर पुलिस का शिकंजा, WhatsApp ग्रुप से जुड़े 5 लोग डिटेन

5 अगस्त के बाद बजेगा चुनावी बिगुल! जानिए कब डालें जाएंगे पंचायत-निकाय चुनाव के वोट

केवलादेव नेशनल पार्क पर गहराया जल संकट, सूख रहीं झीलें, पांचना बांध का पानी छोड़ने की मांग

श्रीडूंगरगढ़ में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, बस-बोलेरो की टक्कर में 3 की मौत, 8 घायल

Gold Silver Price Today: सोना खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर! जयपुर में आज बढ़ गए गोल्ड के दाम, देखें ताजा रेट

अलवर में भीषण सड़क हादसा, डंपर ने दो बाइकों को कुचला, 1 की मौत 4 गंभीर घायल

करौली के 1 ही परिवार के 4 लोगों ने उठाया खौफनाक कदम, 3 की मौत, बेटा जिंदगी की लड़ रहा जंग

Gold Silver Price Today: जयपुर सर्राफा बाजार में थम गई सोना-चांदी की कीमतें, फटाफट चेक करें दोनों के रेट

क्या है 'धाड़' परंपरा, जिसमें पुरुष वेश में निकलती हैं महिलाएं? अच्छी बारिश से जुड़ा है अनोखा विश्वास

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी! इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, रहें सतर्क

बीकानेर में रास्ते की मांग को लेकर बवाल, टावर पर चढ़े BJP नेता, ओवरब्रिज पर लगा जाम

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 20 जुलाई से मानसून पकड़ेगा रफ्तार, जयपुर-सीकर समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट

Jodhpur: डीजे बजाने पर मचा खूनी बवाल, युवक की मौत

सरकार से टकराईं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरदारशहर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का बड़ा उलटफेर! इन जिलों में भारी बारिश-वज्रपात का अलर्ट

राजस्थान चुनाव गाइड-जनता किसे देगी डायरेक्ट वोट और कहां चलेगी 'पर्दे के पीछे' की सियासत ? समझें वोटिंग का पूरा नियम

राजस्थान में मानसून की दमदार वापसी, इन जिलों में अगले 7 दिन होगी झमाझम बारिश

बीकानेर में दिल दहला देने वाली घटना! 13 साल के मासूम ने दी जान, भाई को खोते ही बहन ने...

उदयपुर-पिंडवाड़ा हाईवे पर भीषण हादसा, ट्रेलर में घुसी तेज रफ्तार कार, युवक-युवती की मौत

Kota News: रात 11 बजे दोस्त के साथ निकला शुभम, सुबह मंदिर के पास मिला शव

राजस्थान में नकली घी का काला खेल बेनकाब! फैक्ट्री पर छापा, हजारों लीटर पाम ऑयल और सैकड़ों किलो घी जब्त

Sikar: हेलमेट हुआ चकनाचूर, ट्रेलर की टक्कर में पुलिस जवान की मौत, 14 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि

राजस्थान के 43 बुजुर्गों का पहला दल नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना, सरकार की तीर्थ यात्रा योजना शुरू

IPS ट्रेनिंग का 147 करोड़ का हिसाब ! राजस्थान पर बकाया का दावा, 1983 से 2021 बैच तक का भुगतान अटका

राजस्थान में फिर बरसेगा मानसून! जयपुर-भरतपुर समेत 24 जिलों में होगी भारी बारिश

धौलपुर पुलिस ने बिछड़े बुजुर्ग को परिवार से मिलाया, काउंसलिंग के बाद हुई सम्मानपूर्वक घर वापसी

किशनगढ़ छात्रा साक्षी मौत केस में बड़ा खुलासा! ब्लैकमेल और वीडियो वायरल की धमकी के आरोप में 3 युवकों पर FIR

कोटा में इंजेक्शन लगते ही तड़पने लगी महिला, मुंह से निकला झाग... कुछ ही देर में चली गई जान

टोंक में पैंथर का आतंक, 2 लोगों पर किया हमला, वीडियो देख खड़े हो जाएंगे रोंगटे

सोना-चांदी के भावों ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

बाड़मेर में 8 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, झाड़ियों में ले जाकर की दरिंदगी

TAGS:
Sikar news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
खाटूश्यामजी जाने वालों को बड़ा झटका, कार-बस-ट्रकों अब देना होगा ज्यादा टोल, देखें नई रेट लिस्ट
Sikar news
2
jaipur news
3
Sikar news
4
jaipur news
5
Bundi News