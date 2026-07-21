/खाटूश्यामजी जाने वालों को बड़ा झटका, कार-बस-ट्रकों अब देना होगा ज्यादा टोल, देखें नई रेट लिस्ट

Sikar News: राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने जयपुर से जुड़े कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रेस-वे पर टोल शुल्क में संशोधन लागू कर दिया है. नई दरें मध्यरात्रि 12 बजे से प्रभावी हो चुकी हैं. संशोधित शुल्क लागू होने के बाद कार, जीप, टैक्सी, मिनी बस और बड़े व्यावसायिक वाहनों के टोल में करीब 8 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इस बदलाव का असर रोजाना यात्रा करने वाले लोगों, व्यापारियों, ट्रांसपोर्टर्स और धार्मिक यात्राओं पर जाने वाले श्रद्धालुओं पर पड़ेगा.

जयपुर से दिल्ली का सफर हुआ महंगा

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जयपुर-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-48) पर यात्रा करने वालों को अब पहले की तुलना में अधिक टोल चुकाना होगा. नई दरों के अनुसार कार और अन्य हल्के निजी वाहनों के लिए एक तरफ का टोल शुल्क ₹375 से बढ़ाकर ₹395 कर दिया गया है. यानी अब एकतरफा सफर पर यात्रियों को ₹20 अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा.

यह बढ़ी हुई लागत रोजाना इस मार्ग से आने-जाने वाले लोगों के साथ-साथ वीकेंड पर दिल्ली जाने वाले परिवारों और अन्य यात्रियों के बजट को भी प्रभावित करेगी.

व्यावसायिक वाहनों पर भी बढ़ा आर्थिक बोझ

एनएचएआई द्वारा लागू नई दरों का असर केवल निजी वाहनों तक सीमित नहीं है. भारी मालवाहक वाहन, ट्रक और अंतरराज्यीय बसों के लिए भी टोल शुल्क बढ़ाया गया है. ऐसे में ट्रांसपोर्ट कंपनियों की परिचालन लागत बढ़ सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि इसका असर आने वाले समय में माल ढुलाई और बस किराए पर भी दिखाई दे सकता है.

खाटूश्यामजी जाने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ेगी लागत

राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल खाटूश्यामजी मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं को भी अब अधिक टोल शुल्क देना होगा. जयपुर से चौमूं होते हुए रींगस मार्ग पर स्थित टांटियावास टोल प्लाजा पर नई दरें लागू कर दी गई हैं. हर महीने एकादशी और सप्ताहांत पर जयपुर, दिल्ली तथा आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु निजी वाहन और टैक्सी से खाटूश्यामजी दर्शन के लिए पहुंचते हैं. टोल शुल्क बढ़ने से अब इस धार्मिक यात्रा का कुल खर्च भी पहले से अधिक हो जाएगा.

इन प्रमुख टोल प्लाजा पर लागू हुई नई दरें

जयपुर और आसपास के प्रमुख मार्गों पर स्थित कई टोल प्लाजा पर नई शुल्क सूची लागू कर दी गई है.

मनोहरपुर टोल प्लाजा: जयपुर-दिल्ली मार्ग के इस व्यस्त टोल प्लाजा पर कार और जीप के लिए नई दर ₹95 कर दी गई है.



टांटियावास टोल प्लाजा: जयपुर-सीकर और खाटूश्यामजी मार्ग पर स्थित इस टोल प्लाजा पर कार और जीप के लिए नया शुल्क ₹80 निर्धारित किया गया है.



ठीकरिया टोल प्लाजा: अजमेर और मुंबई दिशा में जाने वाले वाहनों के लिए कार और जीप का नया टोल ₹100 कर दिया गया है.



नेकावाला, सीतारामपुरा और भागवास चौरासी टोल प्लाजा: इन मार्गों पर भी सभी श्रेणियों के वाहनों के टोल शुल्क में लगभग 8 से 12 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी लागू की गई है.



कोटा संभाग और एक्सप्रेस-वे पर भी बढ़ीं दरें

एनएचएआई ने कोटा संभाग, कोटा-बूंदी मार्ग और वडोदरा-मुंबई एक्सप्रेस-वे के कुछ प्रमुख सेक्शनों पर भी संशोधित टोल दरें लागू कर दी हैं. यह नई दरें 20 जुलाई 2026 की रात 12 बजे से प्रभावी हो चुकी हैं.

वार्षिक टोल संशोधन के तहत निजी कार, जीप और हल्के मोटर वाहनों पर सबसे अधिक असर देखने को मिलेगा. एक्सप्रेस-वे के मुख्य हिस्से में कार श्रेणी के टोल में लगभग 7.40 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है, जबकि कुछ इंटरचेंज मार्गों पर यह बढ़ोतरी करीब 10 प्रतिशत तक पहुंच गई है.

इसके अलावा कोटा-बूंदी मार्ग के किशोरपुरा टोल प्लाजा पर भी नई दरें लागू कर दी गई हैं. वहीं देवली-कोटा सेक्शन (NH-52) पर रोजाना आने-जाने वाले कम्यूटर, कोचिंग स्टूडेंट, व्यवसायी और ट्रांसपोर्टर्स के लिए सफर अब पहले की तुलना में अधिक महंगा होगा.

24 घंटे के भीतर लौटने वालों को मिलेगी राहत

टोल शुल्क बढ़ने के बावजूद नियमित यात्रियों के लिए पहले से लागू कुछ सुविधाएं जारी रहेंगी. एनएचएआई और स्थानीय टोल प्रबंधन के अनुसार 24 घंटे के भीतर उसी मार्ग से वापसी करने वाले वाहनों को रिटर्न ट्रिप पर मिलने वाली रियायती दर पहले की तरह उपलब्ध रहेगी. इसके अलावा टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले स्थानीय निवासियों के लिए मासिक फास्टैग पास की सुविधा भी पूर्ववत नियमों के अनुसार जारी रहेगी.

ट्रांसपोर्ट, व्यापार और आम लोगों पर असर

नई टोल दरों का सीधा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो रोजाना काम, पढ़ाई या व्यापार के सिलसिले में जयपुर से दिल्ली और आसपास के जिलों तक यात्रा करते हैं. टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटरों का कहना है कि 8 से 12 प्रतिशत तक टोल बढ़ने के कारण इंटरसिटी टैक्सी और बस सेवाओं के किराए में भी बदलाव करना पड़ सकता है.

वहीं ट्रांसपोर्टर्स का मानना है कि माल ढुलाई की लागत बढ़ने से सब्जियां, दूध और अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन खर्च में वृद्धि हो सकती है. इसका अप्रत्यक्ष असर आने वाले समय में आम उपभोक्ताओं पर भी देखने को मिल सकता है.

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