/सीकर, धौलपुर, बांसवाड़ा में बरस रही आग, चल रही झुलसा देने वाली गर्म हवाएं!

राज्य चुनें
Rajasthan Weather: राजस्थान के सीकर के फतेहपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा में प्रचण्ड धूप व गर्म हवाओं का दौर चल रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है.
Rajasthan Weather: राजस्थान के सीकर के फतेहपुर कस्बे एवं क्षेत्र में प्रचण्ड धूप व गर्म हवाओं के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित हो रहा है. आज अधिकतम तापमान भी 45 डिग्री से उपर दर्ज किया गया है. कस्बे एवं क्षेत्र मे प्रचंड धूप और लू के थपड़ों के कारण बाजारों में दोपहर को लोगों की आवाजाही कम नजर आई तो दोपहर को सड़कों पर भी सन्नाटा सा पसरा हुआ नजर आता है.
कस्बे में तेज धूप व लू के थपड़ों की वजह से लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है. सोमवार को भीषण गर्मी के चलते कूलर पंखे भी गर्म हवा दे रहे हैं. भीषण गर्मी के कारण बस स्टेण्ड एव बाईपास तिराहा पर यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड रहा था. सोमवार को कृषि अनुसंधान केन्द्र पर अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री दर्ज किया गया.
धौलपुर में नहीं थम रही गर्म हवाएं
वहीं, धौलपुर जिले में गर्मी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है. सूरज के तेवर इस कदर तल्ख हैं कि दिन चढ़ते ही मानो आसमान से आग बरसने लगती है. अधिकतम तापमान लगातार 43 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है. सुबह नौ बजते-बजते ही गर्मी अपना असर दिखाना शुरू कर देती है.
तपती धूप और लू के थपेड़ों ने लोगों का घर से निकलना दूभर कर दिया है. दोपहर होते-होते गर्मी अपने चरम पर पहुंच जाती है. बाजारों और मुख्य मार्गों पर सन्नाटा पसर जाता है. लगातार पड़ रही तपिश से लोगों का बार-बार गला सूख रहा है. गर्मी से राहत पाने के लिए लोग गन्ने का रस, बेल का शरबत, मौसमी फलों के जूस और कोल्ड ड्रिंक का सहारा ले रहे हैं.
झुलसा देने वाली गर्मी के कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं. रोजमर्रा मजदूरी और दिहाड़ी करने वाले लोग भी दोपहर में काम छोड़कर पेड़ों की छांव या टीन शेड के नीचे सुस्ताते नजर आए. सूरज ढलने के बाद भी उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है. शाम को भी गर्म हवाओं का दौर जारी रहता है.
बांसवाड़ा के मौसम का हाल
बांसवाड़ा जिले में इन दिनों भारी गर्मी पड़ रही है. जिले में कुछ दिनों से 45 डिग्री का तापमाप लगातार बना हुआ है, जिससे आमजन इस भीषण गर्मी में परेशान हो रहे है, जिले में हीटवेव को देखते हुए लोग सुबह 12 बजे से शाम 5 बजे तक बाजार में निकल नहीं रहे है. वहीं, इस भीषण गर्मी से वाहन चालकों को आराम देने के लिए नगर परिषद ने शहर की प्रमुख सड़कों पर पानी का छिड़काव किया है, जिससे लोगों को राहत मिल सकें.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!