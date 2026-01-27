राजस्थान में बरपा मौसम का कहर! सीकर में बिजली गिरने से महिला की हुई मौत

Sikar News: राजस्थान के श्रीमाधोपुर इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से महिला की मौत हो गई. परिजन गंभीर स्थिति में महिला को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे थे. वहीं, चिकित्सकों ने गंभीर हालत में जयपुर रैफर किया था. रास्ते में महिला ने रींगस के पास दम तोड़ दिया.
Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले के श्रीमाधोपुर इलाके के नीमेड़ा गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक महिला की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है. मृतका की पहचान नीमेड़ा निवासी सोहनी देवी के रूप में हुई है.
जानकारी के अनुसार, सोहनी देवी अपने घर पर घरेलू कार्य कर रही थी. इसी दौरान मौसम अचानक बिगड़ गया और तेज गर्जना के साथ बारिश शुरू हो गई.
बच्चों ने मचाया शोर
बारिश के दौरान वह किसी कार्य से घर से बाहर निकली ही थी कि अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिससे वह मौके पर ही अचेत होकर गिर पड़ी. बच्चों ने जब मां को जमीन पर गिरा देखा तो घबराकर शोर मचाया.
आवाज सुनकर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे और गंभीर हालत में महिला को श्रीमाधोपुर के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, यहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला की हालत नाजुक बताते हुए उसे जयपुर रेफर कर दिया.
वहीं, परिजन महिला को एंबुलेंस से जयपुर ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में रींगस के पास महिला ने दम तोड़ दिया. घटना की सूचना मिलने पर शव को श्रीमाधोपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया है. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा.
पति की 2007 में हो गई थी मौत
परिजनों ने बताया कि मृतका के पति की वर्ष 2007 में एक सड़क हादसे में मौत हो चुकी थी. सोहनी देवी अपने पीछे दो छोटे बच्चे छोड़ गई है, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं. इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
राजस्थान में बिगड़ा मौसम का हाल
बता दें कि राजस्थान में मंगलवार सुबह से ही जयपुर, कोटा, और सवाईमाधोपुर के साथ कई हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि का दौर जारी है. मौसम विभाग ने आज के लिए सख्त चेतावनी जारी करते हुए अलर्ट जारी किया है.
इन इलाकों में अलर्ट जारी
वहीं, मौसम विभाग ने जयपुर, सीकर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर और जयपुर में गरज-चमक के साथ बारिश, ओलावृष्टि के साथ 40 KMPH की रफ्तार से हवाओं को लेकर चेतावनी जारी की है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.
इसके अलावा जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर, झुंझुनू, और कोटा के साथ 15 अन्य जिलों में बारिश और बिजली कड़कने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. प्रदेश में मौसम के हाल बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते मौसम विभाग ने आने वाले तीन घंटों को लेकर अलर्ट जारी किया है.
