/राजस्थान के सीकर-बारां-धौलपुर-करौली में वाइल्डलाइफ काउंटिंग जारी, बाघ-लेपर्ड की गिनती में ‘जाग’ उठा जंगल

Rajasthan Wildlife Census: पूरे राजस्थान में वाइल्ड लाइफ काउंटिग 1 मई शाम 5 बजे से शुरू हुई, जो आज शाम 5 बजे तक चलेगी. वन विभाग द्वारा वॉटर होल्स पर आ रहे जानवरों की गिनती की जा रही है.
Rajasthan wildlife census: सीकर जिले के नीमकाथाना में वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर वन विभाग द्वारा क्षेत्र में वन्यजीवों की गणना शुरू की गई. इस बार गणना शुक्रवार शाम 5 बजे से प्रारंभ हुई जो कि जा शनिवार शाम 5 बजे तक लगातार 24 घंटे चलेगी. इस दौरान देवराठी धाम क्षेत्र में पैंथर (तेंदुआ) का मूवमेंट भी देखा गया, जिससे क्षेत्र में वन्यजीवों की सक्रियता की पुष्टि हुई है.
एसीएफ अनीता, एसीएफ श्रवण बाजिया एवं रेंजर जोगिंदर सिंह ने वन क्षेत्र का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. अधिकारियों ने विभिन्न वाटर पॉइंट्स का निरीक्षण कर वहां की स्थिति का मूल्यांकन किया।वन विभाग के अनुसार नीमकाथाना वन क्षेत्र में 12 वाटर पॉइंट तथा पाटन क्षेत्र में 10 वाटर पॉइंट बनाए गए हैं.
दोनों ही क्षेत्रों में 20-20 ट्रैप कैमरे लगाए गए हैं, जिससे वन्यजीवों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. प्रत्येक वाटर पॉइंट पर दो-दो कर्मचारियों की तैनाती की गई है, जो 24 घंटे निगरानी में जुटे हुए हैं. गणना के दौरान सियार, मोर, जरख (हाइना), नीलगाय सहित कई वन्यजीव प्रजातियों की उपस्थिति दर्ज की गई है, जो क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता को दर्शाती है.
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बारां जिले के वन्यजीव आश्रय स्थल, शेरगढ़ अभयारण्य में शुक्रवार से वार्षिक वन्यजीव गणना शुरू की गई है. यह गणना आज शनिवार शाम तक निरंतर 24 घंटे चलेगी. क्षेत्रीय वन अधिकारी जितेंद्र खटीक ने बताया कि गणना को सटीक बनाने के लिए आधुनिक और पारंपरिक दोनों तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है. कुल 31 वॉटरहॉल चिन्हित किए गए हैं. 19 वाटर पॉइंट पर वनकर्मी और स्वयंसेवक मचानों पर बैठकर 24 घंटे वन्यजीवों की गिनती कर रहे हैं. दुर्गम और शेष 12 वाटर हॉल पर कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं, ताकि कोई भी हलचल छूट न जाए.
टाइगर रिजर्व धौलपुर-करौली अभ्यारण्य के सरमथुरा क्षेत्र के जंगलों में वन्यजीवों की वार्षिक गणना का काम शुरू हो गया है. बीते शुक्रवार बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर शाम 5 बजे से यह गणना शुरू हुई, जो आज शाम शनिवार 5 बजे तक बिना रुके लगातार 24 घंटे चलेगी. वन विभाग ने इस बार भी गणना के लिए पारंपरिक वाटरहॉल पद्धति को ही अपनाया है.
10 वाटरहॉल पर विशेष फोकस
क्षेत्रीय वन अधिकारी देवेंद्र चौहान ने बताया कि गणना के लिए सरमथुरा रेंज के जंगल में अलग-अलग 10 पॉइंट चिह्नित किए गए हैं. ये सभी ऐसे स्थान हैं, जहां वन विभाग द्वारा वाटर होल्स बनाए गए हैं. गर्मी के मौसम में वन्यजीवों के लिए ये वाटर होल्स ही पानी का मुख्य स्रोत होते हैं. इसलिए इन 10 पॉइंट पर विशेष निगरानी रखी जा रही है.
आरएफओ देवेंद्र चौहान के अनुसार, गणना के लिए वनकर्मियों की अलग-अलग टीमें बनाई गई हैं. प्रत्येक वाटर होल के पास पेड़ों पर मचान बनाए गए हैं. वनकर्मी इन मचानों पर 24 घंटे तैनात रहकर वन्यजीवों की पहचान और गिनती का काम कर रहे हैं. हर आने-जाने वाले वन्यजीव की प्रजाति, उनकी संख्या और वाटर होल पर आने का समय रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है. रात के समय भी गणना जारी रखने के लिए वनकर्मियों को जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं.
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